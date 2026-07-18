José Manuel Restrepo entregó el balance oficial de las reuniones que tuvo el gobierno De la Espriella en Estados Unidos: “Presentamos una nueva visión de país”

El vicepresidente electo sostuvo que el viaje incluyó reuniones con funcionarios estadounidenses y líderes empresariales - crédito @jrestrp/X

La delegación del presidente electo Abelardo de la Espriella dio por concluida una visita a Estados Unidos, señalando que “terminamos una misión histórica en Washington por encargo del presidente electo Abelardo de la Espriella”, en un mensaje en el que presentó la gira como el inicio de una agenda con el gobierno del presidente Donald Trump.

En ese balance, el equipo liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo aseguró en redes sociales que en “pocos días logramos más de 50 reuniones con altos funcionarios, líderes empresariales, multilaterales e inversionistas”, y que el objetivo fue abrir canales con actores del sector público y privado.

PUBLICIDAD

En la misma comunicación, indicó: “Abrimos puertas en el más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos y presentamos una nueva visión de país”, con la intención de reposicionar a Colombia en las conversaciones bilaterales.

El vicepresidente electo sostuvo que la reunión busca reconducir la relación con Estados Unidos - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP

El anuncio incluyó una fecha para el siguiente paso: “Desde el próximo 28 de julio comenzarán mesas de trabajo entre organismos del gobierno norteamericano y nuestro equipo de gobierno para avanzar en una agenda concreta de seguridad, inversión, comercio, infraestructura, energía, tecnología y desarrollo social”.

La delegación planteó, en el mismo texto, que Colombia vuelve a ocupar un lugar de liderazgo en la agenda internacional” y que también “reafirmamos el papel de Colombia como aliado estratégico para la estabilidad y la recuperación de la región”.

PUBLICIDAD

Conforme a lo expuesto, “en la conversación con los distintos secretarios del Gobierno norteamericano, Colombia asume el papel de aliado estratégico de los Estados Unidos de América para la recuperación de Venezuela. Oportunidad de inversión y de comercio que genera crecimiento y beneficio social para nuestro país. La patria milagro ya arrancó y eso que ni siquiera nos hemos posesionado”.

El vicepresidente electo sostuvo que reafirmaron el papel de Colombia como aliado estratégico para la estabilidad y la recuperación de la región - crédito @jrestrp/X

Para alcanzar ese objetivo, “al final del mes de agosto tendremos el lanzamiento de un nuevo proyecto apoyado por USDA en el gran centro digital de gran escala que permite que Colombia dé un paso adelante en materia de tecnología en la cuarta revolución industrial. Y para el cierre de septiembre tendremos la semana dedicada a la patria milagro en Nueva York. Esperaremos inversionistas, líderes empresariales en una demostración de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella será el mejor gobierno en la historia del país. Un gobierno que tiene la capacidad para ejecutar y tomar decisiones y un gobierno que pone siempre lo social como su primera prioridad, porque tenemos que atender a la población más vulnerable de nuestro país”.

PUBLICIDAD

Hacia el final del mensaje, el equipo vinculó la visita con su hoja de ruta de gobierno: “Porque gobernar es ejecutar. Y nuestro compromiso es claro: generar oportunidades, atraer inversión y poner a las familias más vulnerables en el centro de cada decisión”.

José Manuel Restrepo advirtió en Estados Unidos que Gustavo Petro deja a Colombia en crisis

José Manuel Restrepo advirtió en EE. UU. que Gustavo Petro deja a Colombia en crisis - crédito visualesIA

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo llevó a Estados Unidos la hoja de ruta del futuro gobierno de Colombia antes de la posesión y planteó que la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella buscará expandir el comercio bilateral, atraer inversión, impulsar infraestructura y reforzar la cooperación en seguridad, en un contexto que él mismo describió como una crisis humanitaria, fiscal, energética y de seguridad.

PUBLICIDAD

Durante una reunión con el Atlantic Council, Restrepo presentó las propuestas de la nueva administración y expuso un diagnóstico sobre la situación del país. Allí sostuvo que uno de los objetivos será recuperar el rigor técnico en áreas sensibles del Estado.

Según el planteamiento del economista, el próximo gobierno llegará a la Casa de Nariño con la promesa de respetar las instituciones y abrir una nueva etapa en la relación entre Colombia y Estados Unidos. También afirmó que ese vínculo estará respaldado por una cooperación estratégica entre ambos gobiernos apoyada en cinco pilares, aunque no los detalló.

Restrepo enmarcó ese mensaje en la defensa de la democracia y las instituciones tras las elecciones. Aseguró que el país vive un ambiente de esperanza y optimismo asociado a las propuestas defendidas en campaña y al propósito de reinstalar la integridad en el manejo de lo público.

PUBLICIDAD

“Lo que tuvimos en la pasada elección fue la posibilidad de perder nuestra democracia y de perder nuestras instituciones; nosotros mantuvimos a través de nuestras elecciones la posibilidad de estar nuevamente en nuestra democracia y de mantenernos en el respeto a nuestras instituciones. Este es un momento en el que tenemos que tener presente que las instituciones y la democracia son asuntos relevantes en el futuro de nuestra región”, manifestó.

Junto con la agenda económica y diplomática, el vicemandatario electo advirtió que el nuevo gobierno recibirá un panorama complejo. Definió la situación de Colombia como una crisis humanitaria, fiscal, energética y de seguridad.

PUBLICIDAD

Esa caracterización fue presentada por Restrepo como uno de los desafíos más difíciles de la historia reciente del país. En ese marco, vinculó la futura relación con Colombia y con sus socios internacionales a la necesidad de fortalecer la cooperación estratégica y recuperar capacidades técnicas en asuntos sensibles.