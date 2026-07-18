Colombia

Caso Yulixa Toloza: Fiscalía acusó formalmente a dos implicados por ocultamiento de material probatorio

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado se les atribuyen acciones para hacer desaparecer el vehículo que, presuntamente, se utilizó para trasladar y abandonar el cuerpo de la mujer

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Solicitan extradición de María Fernanda Delgado, Edinson Torres y Eduardo Ramos, detenidos en Venezuela por el procedimiento ilegal realizado a Yulixa Toloza - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X
Fiscalía acusó formalmente a dos implicados por ocultamiento de material probatorio - crédito SIP/@diegoariasf1/TikTok/Colprensa/Pasa en Bogotá/X

La Fiscalía General de la Nación anunció que presentó el escrito de acusación en el caso por la muerte de Yulixa Toloza, que falleció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá y cuyo cuerpo fue abandonado. El ente investigador señaló que la acción judicial apunta a hechos posteriores al deceso y al presunto ocultamiento de evidencias.

El caso se remonta al 13 de mayo de 2026, cuando la mujer, de 52 años, después de la cirugía estuvo desaparecida por seis días y luego apareció muerta en una vía de Apulo, Cundinamarca. Desde entonces, la investigación se centró en reconstruir lo ocurrido y en identificar maniobras que, según el organismo, buscaban encubrir pruebas.

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El órgano investigador precisó que acusará formalmente a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado por favorecimiento agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo con los elementos recopilados, a ambos se les atribuyen acciones para hacer desaparecer el vehículo que, presuntamente, se utilizó para trasladar y abandonar el cuerpo.

Esas actuaciones habrían dificultado el esclarecimiento de los hechos y la recolección de pruebas dentro del proceso penal. Con la radicación del escrito, el organismo buscará sustentar ante un juez la responsabilidad de los dos procesados por los delitos imputados.

Abogado de la familia de Yulixa Toloza denunció que las autoridades no responden

Yulixa Toloza desapareció de un centro estético en Bogotá en un vehículo la noche del 13 de mayo de 2026 - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional
Abogado de la familia de Yulixa Toloza denunció que las autoridades no responden - crédito @yulixa.toloza/Facebook y Policía Nacional

Dos meses después de la muerte de Yulixa Toloza tras un procedimiento estético irregular en una clínica clandestina del sur de Bogotá, su familia denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha hecho gestiones para buscar la extradición de tres capturados en Venezuela, un paso que consideran clave para que los implicados respondan ante la justicia en Colombia o sean juzgados en territorio venezolano.

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Juan Camilo Caicedo, abogado de la familia, dijo en Noticias RCN que desde la Cancillería no hubo contacto alguno con los allegados de la víctima. “Nunca hubo un acercamiento, nunca hubo ningún funcionario que se acercara ni a nosotros ni a la familia de Yulixa para ningún trámite”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que sí ha existido comunicación institucional por otra vía. Explicó que la Fiscalía, a través de su oficina de Asuntos Internacionales, ha mantenido contacto con las autoridades venezolanas.

Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado se les atribuyen acciones para hacer desaparecer el vehículo que, presuntamente, se utilizó para trasladar y abandonar el cuerpo de la mujer- crédito @yulixa.toloza/X
Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado se les atribuyen acciones para hacer desaparecer el vehículo que, presuntamente, se utilizó para trasladar y abandonar el cuerpo de la mujer- crédito @yulixa.toloza/X

Sobre el avance del expediente, el togado señaló que las dos personas capturadas en Cúcuta, Norte de Santander, completarán 60 días de detención y que el ente encargado de dirigir la acción penal presentará próximamente el escrito de acusación. Ese es el paso procesal más inmediato en Colombia dentro del caso por la muerte de Yulixa Toloza.

La familia de la víctima también pidió acelerar la búsqueda del anestesiólogo cubano que sigue sin ser localizado. Según explicó Caicedo, solicitaron a la Fiscalía que “rápidamente realice todas las gestiones correspondientes del caso para que den con el paradero de esta persona y procedan con su captura”.

Con el cambio de gobierno en Colombia, los familiares dirigieron además un pedido al nuevo ministro de Relaciones Exteriores. La solicitud, citada por la publicación, apunta a que el funcionario “aúne todos los esfuerzos necesarios de cara a la extradición de estas personas a Colombia, en primer lugar, o bien al juzgamiento de estas personas desde Venezuela”.

La familia también cuestionó los controles a extranjeros que ejercen medicina

Las autoridades analizan videos, registros telefónicos y testimonios para reconstruir las últimas horas de Yulixa Toloza tras el procedimiento estético realizado en Beauty Láser M. L., en el sur de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El togado de la familia de Toloza también cuestionó los controles a extranjeros que ejercen medicina- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El abogado Caicedo extendió sus cuestionamientos a Migración Colombia y a las autoridades del Distrito por los mecanismos de supervisión sobre el ejercicio de la medicina por parte de ciudadanos extranjeros. El reclamo se centró en qué acciones concretas están desplegando para verificar que esa práctica se realice de manera responsable.

Y aclaró que la denuncia no busca instalar un discurso contra los extranjeros. Su planteo, dijo, es que deben existir alertas institucionales para impedir que se repitan hechos como el que terminó con la muerte de Yulixa Toloza.

“Alertas por parte de las autoridades para que hechos como el que le ocurrió a la señora Yulixa pues definitivamente no ocurran con ningún otro colombiano”, sostuvo Caicedo al medio citado.

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