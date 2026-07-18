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Gerente del Banco de la República confirmó que las tasas de interés se mantendrán altas por un tiempo: “Medidas que no son agradables”

Leonardo Villar indicó que las presiones inflacionarias han llevado al banco central a adoptar decisiones impopulares, pero necesarias

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El gerente general del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, aseguró que las dificultades fiscales de Colombia son un reto para el banco central - crédito Mauricio Dueñas/EFE
El gerente general del Banco de la República de Colombia, Leonardo Villar, aseguró que las dificultades fiscales de Colombia son un reto para el banco central - crédito Mauricio Dueñas/EFE

El 30 de junio de 2026, los directivos del Banco de la República aprobaron incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos (pbs), ubicándola en un 12%. La decisión surgió por la tendencia ascendente de la inflación.

De acuerdo con el banco central, en mayo de 2026, la inflación fue del 5,8% y la inflación básica (sin alimentos ni regulados) se ubicó en un 6,0%. Estas cifras se alejan de la meta que tiene el Banco de la República: reducir la inflación a un 3%. Ese porcentaje solo podría ser alcanzado hasta 2028.

La determinación de los directivos causó molestia en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que durante varios meses ha insistido en la necesidad de disminuir la tasa de interés, para aliviar el bolsillo de los colombianos. Sin embargo, según el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, el panorama no mejorará en el futuro más próximo.

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La tasa de interés quedó en un 12%, por decisión del Banco de la República - crédito Luisa González/Reuters
La tasa de interés quedó en un 12%, por decisión del Banco de la República - crédito Luisa González/Reuters

En una visita que hizo a Armenia, Quindío, donde acompañó la celebración de los 40 años del Museo del Oro Quimbaya del Banco de la República, el gerente aseguró que, durante un tiempo, se deben mantener las tasas de interés altas. Esto, mientras la inflación adopta una tendencia descendente y llega al 3% esperado.

Hoy tenemos unas tasas de interés altas, se han aumentado bastante a lo largo del primer semestre de este año. Entonces, no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro”, aclaró Villar Gómez, citado por Caracol Radio.

Ahora bien, aunque el Banco de la República reconoció que hay indicadores positivos, como la reducción del desempleo, que se ubicó en un 8,0% en mayo de 2026, lo cierto es que hay presiones inflacionarias que han impedido a la junta directiva del banco central mantener o disminuir la tasa de interés de política monetaria. Pues, la inflación pasó de estar en un 4,8% en 2025, a estar por encima del 6,1% actualmente.

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El Banco de la República espera lograr que la inflación baje al 3% - crédito Banco de la República/Europa Press
El Banco de la República espera lograr que la inflación baje al 3% - crédito Banco de la República/Europa Press

Nos han obligado, desafortunadamente, a incrementar las tasas de interés, a adoptar medidas que no son agradables, que no son populares, pero que son indispensables para un retorno a una situación más sostenible, más llevadera, que esperemos que se logre pronto”, detalló el gerente del Banco de la República, de acuerdo con el informativo citado.

De igual manera, explicó que la situación actual del país es compleja y supone “muchísimos retos” tanto para el Banco de la República como para el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, que iniciará el 7 de agosto. Hay dificultades fiscales “muy grandes” e incertidumbre.

Pese a las explicaciones que ha dado Villar para sustentar el incremento de la tasa de interés, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Banco de la República se equivocó al aprobar ese aumento. A través de una publicación en su cuenta de X, insistió en que la reducción en el desempleo ha servido para recuperar la economía y que, en abril de 2026, la tasa de inflación de la energía (electricidad, gas y otros combustibles) en Colombia fue mucho menor que la de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

El presidente Gustavo Petro cuestionó al decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés al 12% - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro cuestionó al decisión del Banco de la República de aumentar la tasa de interés al 12% - crédito @petrogustavo/X

A juicio del mandatario saliente, estos datos serían suficientes para reducir la tasa de interés; sin embargo, el Banco de la República no lo ha hecho. Así las cosas, el jefe de Estado advirtió sobre las consecuencias negativas que podría enfrentar el país a nivel económico ante la negativa del banco central de bajar la tasa.

“Cuando hemos alcanzado la tasa de desocupación laboral más baja del siglo en el mes de mayo, que significa recuperación económica constante, alzar aún más la tasa de interés no lleva sino a la parálisis y a alzar aún más el costo de la deuda interna”, señaló el presidente en la red social.

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