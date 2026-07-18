Exesposa de agente del ICE que disparó contra Joan Sebastián Durán dijo que siente temor: “Si algún día aparezco muerta, será por él”

Un agente del ICE identificado por testigos como David Brouillette dijo a su exesposa que disparó y mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, EE. UU. - crédito red social Facebook

Un agente del ICE identificado por testigos como David Brouillette le dijo a su exesposa que él disparó y mató al inmigrante colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, y sostuvo que su actuación estuvo justificada, un caso que ganó gravedad porque después se supo que la víctima no era la persona que las autoridades buscaban en el operativo, según reveló The New York Times.

La investigación ya derivó en pesquisas de la Fiscalía General estatal, la policía de Maine y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, de acuerdo con NBC News. El senador Angus King afirmó, tras hablar con el secretario de Seguridad Nacional, que Durán Guerrero no era el objetivo de la orden de arresto.

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Ashley Brouillette, exesposa del agente, dijo al diario estadounidense que habló con él el miércoles 15 de julio, dos días después del tiroteo. Según su relato, él le pidió que no hablara con nadie sobre su identidad y que defendiera su reputación: “Me dijo: ‘Necesitas decirles que soy una buena persona’”.

Ashley también afirmó que él le pidió que no revelara los episodios de violencia que ella asegura haber sufrido durante el matrimonio. “Le respondí que no iba a mentir por él”, contó.

La Fiscalía General estatal, la policía local y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional abrieron pesquisas tras los disparos durante un procedimiento del ICE, según NBC News - crédito Melquisedec Torres/X

Según el testimonio de Ashley Brouillette, su exesposo intentó justificar el uso de la fuerza con una sola explicación: “el hombre intentó atropellarme”. En otra entrevista citada por The Portland Press Herald, la mujer relató que él presentó el tiroteo como un acto de “defensa propia”.

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Ella sostuvo que rechazó esa versión después de ver las imágenes del operativo. Según su relato, le dijo que en el video no se veía que Durán Guerrero intentara embestirlo con el vehículo.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha divulgado oficialmente la identidad del agente que abrió fuego. Una portavoz del organismo rechazó confirmar si se trataba de David Brouillette y argumentó que revelar los nombres de los agentes puede ponerlos en riesgo.

La mujer aseguró que, además de hablar con su exesposo, lo reconoció en videos e imágenes tomadas en la escena. Otras dos personas, un familiar que pidió anonimato y un antiguo compañero de secundaria, también lo identificaron en las grabaciones, aunque no pudieron confirmar que fuera él quien efectuó el disparo mortal.

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Según el diario neoyorquino, no se difundió ningún video que permita establecer con claridad quién realizó el disparo que mató al colombiano. Una grabación tomada poco después del hecho mostraría, sin embargo, a otro agente consolando a David Brouillette.

La investigación por la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero quedó en manos de la Fiscalía General de Maine, la policía estatal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Johan Sebastián Durán Guerrero vivía en Biddeford junto a su pareja y su hija de tres años. La mañana del lunes 13 de julio conducía su vehículo cuando fue interceptado por agentes del ICE y durante el operativo se escucharon múltiples disparos que impactaron el parabrisas.

El Departamento de Seguridad Nacional informó después que el colombiano había ingresado de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 por la frontera sur. Benjamin Gideon, abogado de la familia, sostuvo en cambio que el joven trabajaba legalmente en el país.

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Ashley Brouillette dijo que mantuvo una relación con David Brouillette desde la secundaria y que estuvieron casados entre 2007 y 2009. Según su versión, después de que él ingresó al Ejército comenzó un patrón de abusos físicos que incluyó episodios en los que la habría estrangulado, lanzado al suelo y empujado contra una pared.

Johan Sebastián Durán Guerrero vivía en Biddeford con su pareja y su hija de tres años, y su abogado afirmó que trabajaba legalmente en Estados Unidos - crédito Troy R. Bennet

También afirmó que las amenazas y el acoso fueron tan persistentes que dejó Maine en 2012 para alejarse de él. Aseguró incluso que en noviembre pasado el agente volvió a amenazarla de muerte durante una discusión por la disciplina de la hija que tienen en común: “He dicho a otras personas que, si algún día aparezco muerta, será por él”, declaró al medio.

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En otra entrevista con Associated Press, la exesposa describió al agente como una persona aterradora y violenta. Esa agencia informó además que Brouillette no tiene antecedentes penales en Maine, pero sí un extenso expediente en tribunales de familia, incluido un caso vinculado a un episodio en el que habría arrojado agua hirviendo sobre Ashley mientras ella cargaba a la hija de ambos cuando era una bebé.