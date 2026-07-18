Colombia

Banco Interamericano de Desarrollo aclaró para qué son los US$63 millones anunciados por De la Espriella: “Operaciones ya aprobadas”

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró que los recursos no generarán ninguna deuda para el país

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Los recursos del BID destinados a Colombia servirán para acelerar la preparación de las reformas y poner en marcha las inversiones - crédito Carlos Jasso/Reuters
Los recursos del BID destinados a Colombia servirán para acelerar la preparación de las reformas y poner en marcha las inversiones - crédito Carlos Jasso/Reuters

Por medio de un comunicado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aclaró en qué consiste la destinación de recursos que en su momento anunció el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, supuestamente, para apoyar el proceso de “empalme de transición” de Gobierno en Colombia. Esto, teniendo en cuenta que, en respuesta a un derecho de petición presentado por Caracol Radio, el banco aseguró que no ha destinado 60 millones de dólares para respaldar el empalme.

En la comunicación oficial, el BID aseguró que está comprometido en “acompañar el inicio de la nueva administración” de De la Espriella a través de una plataforma de cooperación técnica no reembolsable. De acuerdo con su explicación, el objetivo es acelerar la preparación y ejecución de las estrategias del Gobierno entrante.

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En ese sentido, confirmó que sí tiene reservado un monto de más de 60 millones de dólares, que serán destinados a operaciones que ya cuentan con su respectiva aprobación.

El Banco Interamericano de Desarrollo reafirmó su compromiso de apoyar al Gobierno de De la Espriella con US$63 millones - crédito @el_BID/X
El Banco Interamericano de Desarrollo reafirmó su compromiso de apoyar al Gobierno de De la Espriella con US$63 millones - crédito @el_BID/X

El BID cuenta actualmente con una cartera activa de aproximadamente US$63 millones en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, correspondientes a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso”, precisó.

De igual manera, aclaró que la implementación de dichas operaciones se llevará a cabo de manera progresiva y cumpliendo con los cronogramas de ejecución. También se tendrán en cuenta las prioridades de la nueva administración y del BID.

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“Cuando un país gana tiempo, gana desarrollo. Por eso esta cooperación busca que Colombia pueda actuar desde el primer día: acelerar la preparación de las reformas, poner en marcha las inversiones y generar oportunidades para sus ciudadanos sin perder tiempo. Nuestro compromiso es acompañar ese esfuerzo con conocimiento, experiencia y cooperación técnica de la más alta calidad”, indicó Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), citado en el comunicado.

El banco indicó que la Cooperación Técnica (CT) no reembolsable es una herramienta habitual y sus operaciones suelen ser aprobadas de manera continua. Los desembolsos se efectúan según la planificación existente y lo pactado con el país.

Los recursos del BID servirán para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo - crédito Dado Ruvic/Reuters
Los recursos del BID servirán para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo - crédito Dado Ruvic/Reuters

En el caso de Colombia, el dinero contribuirá a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y de una agenda de crecimiento económico y competitividad. De igual manera, servirá para preparar proyectos de infraestructura, productividad e inversión y para fortalecer a las instituciones.

En su cuenta de X, el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se pronunció al respecto y explicó que el presidente del Grupo BID se reunió con el mandatario electo y, de manera conjunta, trazaron una ruta de trabajo para acompañar al nuevo Gobierno.

Estos recursos, que no generan deuda para Colombia, pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado”, indicó.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano hizo aclaraciones sobre la destinación de recursos del BID para Colombia - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano hizo aclaraciones sobre la destinación de recursos del BID para Colombia - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo respaldó la postura de Ilan Goldfajn, con respecto a la manera como un país puede desarrollarse: ganando tiempo. En ese sentido, aseguró que el objetivo de la administración entrante al aliarse con el BID es tener la estructura técnica necesaria para tomar decisiones de carácter estratégico. No se trata de empezar de cero. “Poner en marcha los proyectos prioritarios y acelerar las transformaciones que los colombianos esperan desde hace años”, precisó.

En otra publicación en X, Restrepo Abondano agradeció al presidente del BID por el apoyo económico que brindará a Colombia.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano agradeció al BID por el apoyo que dará al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano agradeció al BID por el apoyo que dará al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

Gracias, presidente @igoldfajn y al @el_BID por acompañar a Colombia en esta nueva etapa. Esta cooperación técnica será clave para que el Gobierno de @ABDELAESPRIELLA arranque con las capacidades necesarias para poner en marcha las reformas y los proyectos estratégicos que demanda el país. La #PatriaMilagro se construye con preparación, confianza y resultados”, escribió.

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