Colombia

Contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, habría recibido amenazas de muerte, según denuncia en el Concejo

El cabildante Julián Uscátegui pidió reforzar las medidas de protección para el jefe del organismo de control y su equipo

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El contralor Juan Camilo Zuluaga insistió en la protección reforzada de la población recicladora, con base en órdenes de la Corte Constitucional - crédito @juankzumo/X
Juan Camilo Zuluaga, contralor de Bogotá para el periodo 2026-2029, fue mencionado en la denuncia por presuntas amenazas revelada en el Concejo Distrital - crédito @juankzumo/X

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció durante una sesión plenaria del Concejo presuntas amenazas de muerte contra el contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga, y varios funcionarios de la Contraloría de Bogotá.

Según aseguró, las intimidaciones estarían relacionadas con los hallazgos fiscales y las investigaciones que adelanta el organismo de control sobre procesos de contratación pública en entidades del Distrito y alcaldías locales.

La denuncia generó preocupación en el cabildo distrital al poner sobre la mesa los riesgos que enfrentarían los equipos encargados de ejercer vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos.

Uscátegui sostuvo que estos hechos buscarían afectar el ejercicio del control fiscal y frenar las investigaciones que actualmente desarrolla la Contraloría.

Durante su intervención, el concejal hizo un llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la mesa directiva del Concejo y a las autoridades competentes para que se adopten medidas que garanticen la protección del contralor y de los funcionarios que participan en auditorías e investigaciones relacionadas con la contratación pública.

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“He tenido información de diferentes amenazas que han llegado contra la vida del señor contralor distrital y varios funcionarios de la Contraloría Distrital de Bogotá”, manifestó Uscátegui durante la plenaria.

El concejal Julián Uscátegui indicó que hasta el momento han sido designados como gestores de paz, 75 figuras vinculadas a delitos como homicidio y terrorismo suman condenas que superan 1.246 años de prisión - crédito Concejo de Bogotá
El concejal Julián Uscátegui denunció presuntas amenazas contra el contralor de Bogotá y varios funcionarios de la Contraloría durante una sesión plenaria del Concejo - crédito Concejo de Bogotá

El cabildante calificó la situación como un hecho “inaceptable” y advirtió que cualquier amenaza contra quienes ejercen funciones de control representa un riesgo para la institucionalidad de la ciudad.

A su juicio, este tipo de intimidaciones no solo comprometen la seguridad de los funcionarios, también buscan generar presión sobre las investigaciones que adelanta el organismo.

Según explicó, las amenazas estarían motivadas por “el trabajo que vienen realizando especialmente por los hallazgos fiscales que han establecido por la contratación pública de varias entidades del Distrito”.

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En ese sentido, pidió que tanto el contralor como los auditores puedan continuar desarrollando sus labores “con la misma contundencia y determinación en la lucha contra la corrupción”.

Asimismo, Uscátegui aseguró que se trata de “un ataque directo a la institucionalidad y un intento de frenar el control de la contratación en la ciudad”. También insistió en que las autoridades no deben minimizar la situación.

“Estas amenazas no se pueden desestimar y no se pueden subestimar”, afirmó durante el debate, al tiempo que solicitó que se adopten esquemas de protección para los funcionarios que, según dijo, podrían encontrarse en riesgo por el desarrollo de sus investigaciones.

Hasta el momento, el contralor distrital Juan Camilo Zuluaga no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias hechas por el concejal ni las autoridades distritales han informado sobre eventuales medidas de protección.

¿Quién es Juan Camilo Zuluaga?

Figuras clave del ámbito político como Juan Camilo Zuluaga (foto), Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas se destacan entre los principales candidatos, respaldados por fuertes alianzas - crédito @juankzumo/X
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, es el encargado de liderar el control fiscal sobre la ejecución de los recursos públicos del Distrito - crédito @juankzumo/X

Zuluaga fue elegido por el Concejo de Bogotá como contralor distrital para el periodo 2026-2029 en una sesión realizada el 13 de noviembre de 2025. Obtuvo 40 votos, superando ampliamente a los otros integrantes de la terna, Verónica Peláez, que recibió dos apoyos, y Luis Fernando Bueno, que no obtuvo votos.

Con su elección reemplazó a Julián Mauricio Ruiz y asumió la dirección del organismo encargado de ejercer control fiscal sobre un presupuesto distrital superior a 35 billones de pesos anuales, además de supervisar la ejecución de los recursos públicos en los 15 sectores administrativos de la capital.

La elección se llevó a cabo mediante el procedimiento establecido en la Ley 1904 de 2018, que regula los concursos públicos de mérito para la selección de contralores territoriales. La terna fue conformada por la Universidad Libre, entidad encargada del proceso de selección.

Trayectoria en el control fiscal

La Contraloría y la Personería investigan posibles fallas disciplinarias y fiscales en la Secretaría de Seguridad de Bogotá - crédito Contraloría Distrital
La Contraloría de Bogotá es el organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos y ejercer control fiscal sobre las entidades del Distrito - crédito Contraloría Distrital

Juan Camilo Zuluaga es abogado y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en organismos de control. Antes de llegar a la Contraloría de Bogotá se desempeñó como director de oficina en la Contraloría General de la República, donde participó en labores relacionadas con auditoría, análisis jurídico y responsabilidad fiscal.

Según su hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), también ocupó cargos en la Auditoría General de la República, donde fue director seccional y jefe de la Oficina Jurídica.

Además, trabajó como profesional especializado en el Senado de la República, profesional de apoyo jurídico en la Defensoría del Pueblo, asesor jurídico en la Registraduría Nacional del Estado Civil y profesional especializado en la Agencia Nacional de Tierras.

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Contralor de BogotáJuan Camilo ZuluagaAmenazas de muerteJulián UscáteguiColombia-Noticias

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