Abelardo de la Espriella realiza hoy, 18 de julio, en Barranquilla su segundo consejo de ministros de transición

Abelardo de la Espriella encabezará en Barranquilla el segundo consejo de ministros de la transición para definir las prioridades con las que iniciará su gobierno el 7 de agosto - crédito X

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, encabezará este sábado 18 de julio en Barranquilla el segundo consejo de ministros de la etapa de transición, una reunión clave para definir las prioridades con las que iniciará su administración el 7 de agosto y coordinar el trabajo de los integrantes del gabinete que ya han sido designados.

El encuentro está programado entre las 5:00 p. m. y las 6:00 p. m. en las oficinas de De la Espriella en la capital del Atlántico y reunirá por segunda ocasión a los ministros anunciados hasta el momento.

La cita busca dejar listas las primeras líneas de acción del nuevo Gobierno, revisar el estado del proceso de transición y establecer las tareas que cada cartera deberá ejecutar durante las primeras semanas de gestión.

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De acuerdo con Caracol Radio, uno de los temas centrales será la presentación del informe sobre la agenda internacional liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, durante su visita a Washington.

En ese viaje, el equipo de transición sostuvo más de 50 reuniones con funcionarios del Gobierno estadounidense, empresarios, inversionistas y representantes de distintos sectores económicos.

El balance de esa gira abrirá la sesión de trabajo y permitirá evaluar los avances alcanzados en la estrategia del nuevo Gobierno para fortalecer las relaciones con Estados Unidos. El equipo de transición considera que ese país será uno de los principales aliados de la próxima administración en asuntos económicos, comerciales y de inversión.

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El consejo contará con la participación de los más recientes ministros designados, quienes expondrán los avances de sus carteras y las metas previstas para el arranque de la nueva administración - crédito Defensores por la Patria/X

Además del componente internacional, el consejo de ministros estará enfocado en definir la hoja de ruta que seguirá cada ministerio desde el primer día de gobierno, según medios como El Tiempo. La intención es que las diferentes carteras lleguen al inicio del mandato con objetivos concretos, cronogramas de trabajo y metas definidas para los primeros meses de gestión.

Durante la reunión también se revisará el nivel de preparación administrativa de cada despacho, así como la coordinación entre las entidades que conformarán el Ejecutivo.

Cada uno de los ministros designados presentará un reporte sobre las tareas que ha venido adelantando durante la etapa de transición y las acciones prioritarias previstas para el inicio del nuevo gobierno.

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La sesión contará con la participación de los ministros que fueron anunciados durante la última semana. Entre ellos estarán Indalecio Dangond, designado para liderar el Ministerio de Agricultura; María Nohemí Arboleda, que asumirá el Ministerio de Minas y Energía; Alexandra Falla Zerrate, futura ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y Paola Holguín, designada para encabezar el Ministerio de Cultura.

Con estas incorporaciones, el gabinete continúa tomando forma a pocas semanas del cambio de mando, mientras el equipo del presidente electo acelera la preparación de las políticas que buscará implementar desde los primeros días de la administración.

Paola Holguín fue la más reciente integrante en ser anunciada por Abelardo de la Espriella para su gabinete y asumirá el Ministerio de Cultura a partir del 7 de agosto - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Otro de los asuntos que podría ocupar parte de la agenda será la elección de las mesas directivas del Congreso de la República, un proceso considerado determinante para la relación entre el Gobierno y el Legislativo durante el primer año de mandato.

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El equipo de transición ha señalado que contar con una estrategia política clara frente al Congreso será fundamental para impulsar las iniciativas que harán parte del programa de gobierno y facilitar la discusión de los proyectos que serán radicados durante las primeras sesiones legislativas.

Este será el segundo consejo de ministros realizado por De la Espriella desde que fue elegido presidente. El primero se llevó a cabo el pasado 10 de julio, también en Barranquilla, y estuvo centrado en la organización del gabinete, la revisión de las prioridades de cada sector y la preparación de un paquete de decretos que el mandatario electo espera tener listo para el día de su posesión.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, presentará un balance de las más de 50 reuniones que sostuvo el equipo de transición en Washington con funcionarios, empresarios e inversionistas - crédito Sergio Acero/Reuters

En esa primera reunión también se abordó la situación del proceso de empalme con el Gobierno saliente, luego de que el presidente Gustavo Petro no reconociera a De la Espriella como mandatario electo.

Durante ese encuentro, el presidente electo aseguró que había recibido de José Manuel Restrepo un informe relacionado con un denominado “empalme anticorrupción”, documento que actualmente analiza su equipo para identificar posibles contingencias y adoptar medidas una vez inicie oficialmente la nueva administración.

Aquel primer consejo contó con la participación del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, así como de Restrepo y del designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

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