Instalación del Congreso: así será la agenda del 20 de julio para el inicio del periodo legislativo, en la última intervención de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro deberá acudir el lunes 20 de julio a la última ceremonia de instalación de la legislatura, antes de dejar el cargo - crédito montaje Infobae Colombia

Todo está dispuesto para que se lleve a cabo el lunes 20 de julio la instalación del nuevo Congreso de la República, con miras al periodo 2026-2030, en una jornada en la que la expectativa estará puesta en si los miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobarán que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se posesione en una guarnición militar el próximo viernes 7 de agosto.

De acuerdo con la programación confirmada por la mesa directiva del legislativo, la ceremonia se llevará a cabo -como es costumbre- en el Salón Elíptico, a partir de las 3:00 p. m. De cara a la jornada, uno de los grandes interrogantes está centrado en lo que tendrá que ser la intervención del saliente mandatario, Gustavo Petro, que por mandato constitucional debe hacer presencia en el Capitolio para la instalación de sesiones.

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El presidente Gustavo Petro declarará la instalación de los nuevos senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2026 - 2030 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Todo porque el primer mandatario programó para ese mismo día una serie de actos públicos fuera del recinto legislativo, como parte de su despedida de la ciudadanía, con movilizaciones en Bogotá y el resto del país en respaldo a su gestión. En lo particular, el primer mandatario irá a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en donde se llevará a cabo el tradicional desfile militar, en un recorrido inédito.

El evento en el Congreso contará con una estructura estricta, de acuerdo con el orden del día difundido, en el que se contempla solo la intervención del titular del Senado, Lidio García Turbay; toda vez que el saliente presidente de la Cámara, Julián López, decidió no lanzarse nuevamente a la corporación y, en consecuencia, su periodo como congresista llegó a su fin. Además de las palabras del jefe de Estado y de la oposición.

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Este es el orden del día instalación del Congreso, que prevé la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito suministrada a Infobae Colombia

Orden del día de la sesión solemne del Congreso

Llamado a lista de los honorables congresistas. Intervención de la banda sinfónica. Nombramiento de comisiones protocolarias. Himno Nacional de la República de Colombia. Palabras del presidente del Congreso, Lidio García. Instalación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, a cargo del presidente Gustavo Petro. Intervención de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición. Lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación.

¿Qué hará Gustavo Petro antes de trasladarse al Congreso?

Según se ha conocido, las actividades presidenciales comenzarán a las 9:00 a. m. con el desfile militar en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, antes del discurso del presidente programado para las 12:00 p. m. frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, ubicado sobre la Avenida Villavicencio. Petro ha bautizado este acto como un “segundo grito de independencia nacional” y llamó a la masiva movilización social.

Con ello, lo que buscaría es el respaldo a las reformas impulsadas durante su administración, en medio de la convocatoria a la desobediencia civil de sus simpatizantes, en relación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. A este llamado se han sumado los sindicatos y diferentes organizaciones sociales, que saldrán en defensa -según han expresado- de la soberanía nacional y de la misma manera de los derechos laborales.

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A través de las redes sociales, el presidente Gustavo Petro invitó a sus simpatizantes a acompañarlo en el sur de Bogotá, durante su último evento público como mandatario - crédito @petrogustavo/X

“El 20 de julio, segundo grito de independencia nacional. Invito a la ciudadanía a congregarnos en todas las plazas públicas del país por las reformas sociales en beneficio del pueblo. Colombia con dignidad y por la Vida”, indicó el jefe de Estado a través de su perfil en la red social X, que se ha convertido en su plataforma de comunicación en la recta final de su era, a la que le restan solo 22 días, pues finalizará el 7 de agosto.

De forma paralela, el nuevo Congreso se prepara para recibir a los legisladores del aún partido de Gobierno, el Pacto Histórico, que iniciarán el nuevo periodo y para tramitar proyectos de alto impacto, como la iniciativa para prohibir el fracking, en el territorio nacional, que será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, en pro de que sea discutida por el órgano legislativo.

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