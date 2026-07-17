Abelardo de la Espriella condenó el ataque con drones en base militar en Tibú, Norte de Santander: “No podrán seguir intimidando”

Abelardo de la Espriella condenó el atentado contra el Batallón de Ingenieros N.º 30 del Ejército en Tibú y calificó el hecho como un acto terrorista - crédito Andres Lozano/Europa Press - X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, rechazó el ataque realizado con drones contra las instalaciones del Batallón de Ingenieros N.º 30 del Ejército Nacional, ubicado en el municipio de Tibú (Norte de Santander), en zona fronteriza con Venezuela.

El ataque contra la infraestructura del Estado se realizó con explosivos lanzados desde el aire y con la detonación de un carro bomba cerca de la base militar.

A través de un pronunciamiento oficial emitido por su equipo de prensa, el mandatario electo, que asumirá sus funciones el 7 de agosto de 2026, fijó su postura frente a las alteraciones del orden público en la región del Catatumbo.

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Un ataque con drones cargados de explosivos sacudió la base militar del Batallón de Ingenieros N.° 30 en Tibú, Catatumbo - crédito @Ejercito_Div2/X

De la Espriella vinculó el suceso con las condiciones actuales de control territorial en el país y definió las líneas de acción que caracterizarán su mandato en materia de defensa.

“El presidente electo condenó de manera categórica el atentado terrorista perpetrado este jueves contra una unidad del Ejército Nacional en Tibú, Norte de Santander, donde fueron utilizados artefactos explosivos de tipo táctico, entre ellos un carrobomba y explosivos presuntamente lanzados desde un dron”, se lee en el documento.

Frente a la posibilidad de afectación a personas ajenas al conflicto, el comunicado del presidente electo hizo mención al estado de salud de los pobladores del municipio: “El mandatario electo expresó su solidaridad con los soldados, sus familias y con la población civil afectada por este nuevo ataque criminal, al tiempo que manifestó su preocupación por la información preliminar sobre una menor de edad que habría resultado herida”.

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De la Espriella expresó su solidaridad con los militares, sus familias y la población civil afectada por el atentado - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Detalles del ataque contra la infraestructura militar en Norte de Santander

Los reportes de la institución castrense indican que la incursión comenzó a la 1:30 p. m. del jueves 16 de julio, momento en el cual los centinelas registraron la caída de cargas explosivas en diferentes puntos de la unidad.

Uno de los elementos afectó la estructura destinada al gimnasio de la base, mientras que otra detonación se produjo cerca del acceso principal, afectando la pintura de las fachadas y los vidrios de viviendas del sector.

La situación sumó complejidad con el estallido de un automóvil acondicionado con explosivos a una distancia de 500 metros del perímetro del batallón.

De acuerdo con las indagaciones de los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército, el mecanismo de activación del vehículo funcionó de forma anticipada, lo que redujo el impacto directo sobre el personal que se encontraba de guardia.

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El Ejército Nacional expresó su rechazo al uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados que violan flagrantemente el derecho internacional humanitario - crédito @Ejercito_Div2/X

La onda expansiva provocada por las detonaciones sucesivas causó daños materiales en una estación de servicio de combustible y en locales comerciales adyacentes a la vía principal de Tibú.

Según informó el presidente electo, el ataque habría dejado una menor con una herida leve; hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre soldados o civiles lesionados, más allá de los daños materiales ocasionados por la explosión. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance definitivo de lo ocurrido.

Prioridades del gobierno entrante frente a la seguridad nacional

El pronunciamiento de De la Espriella sirvió también para marcar distancia frente a las políticas de seguridad del Gobierno saliente de Gustavo Petro, al señalar la necesidad de un cambio en la estrategia de persecución a las estructuras armadas que operan en los departamentos con presencia de cultivos de uso ilícito.

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Abelardo de lEspriella afirmó que los grupos armados ilegales no podrán seguir intimidando al Estado ni a la fuerza pública - crédito Fernando Vergara/AP Photo

De acuerdo con el comunicado, De la Espriella enfatizó que las acciones de los grupos ilegales no condicionarán las decisiones del Estado a partir de su posesión: “Señaló que estos hechos demuestran el grave deterioro de la seguridad que vive el país y evidencian la urgencia de restablecer plenamente la autoridad del Estado en las regiones más golpeadas por la violencia”.

“Reiteró que el terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales no podrán seguir intimidando a la fuerza pública ni sometiendo a los colombianos mediante el miedo, y aseguró que la protección de la vida, la seguridad y el orden serán prioridades absolutas de su Gobierno”, se lee en el documento.

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