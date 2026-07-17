Colombia

Gobierno Petro permitió incorporación de 71 usos de medicamentos con evidencia científica para tratamientos de cáncer infantil

Niños, niñas y adolescentes con cáncer en Colombia cuentan ahora con más opciones de tratamiento. Los nuevos usos de medicamentos se agregaron al listado Unirs

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Primer plano de una mano adulta sosteniendo la mano de un niño con un catéter intravenoso, sobre una sábana blanca con dibujos de lazos dorados y corazones.
El Ministerio de Salud incluyó 71 usos de medicamentos a la lista Unirs, para tratamientos de cáncer infantil en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Voceros oficiales del Ministerio de Salud anunciaron la incorporación de 71 usos no incluidos en el registro sanitario (Unirs) para medicamentos destinados al tratamiento del cáncer infantil.

De acuerdo con la información enviada desde la institución, se trata de una medida que permitirá un acceso más abierto de niños, niñas y adolescentes a terapias que, pese a que no están en el Registro Sanitario, están respaldadas por evidencia científica.

Este avance resultó de un trabajo y análisis coordinado entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (Achop).

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Ilustración 3D de células tumorales grises y rugosas. En su membrana, estructuras azules y verdes, representando receptores de andrógenos. Moléculas de testosterona se aproximan.
Los medicamentos podrán ser usados de diferentes maneras, según el respaldo científico, para combatir el cáncer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los beneficios está la agilización y organización de la evaluación de nuevos usos de medicamentos. También permitirá priorizar medicamentos considerados esenciales para el manejo del cáncer en población pediátrica.

Para la revisión de estos usos se establecieron dos rutas: la primera, enfocada en los medicamentos presentes en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales para Niños de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la segunda, para aquellos que requerían análisis individual por sus indicaciones específicas.

Según información del Ministerio de Salud, los 71 usos incorporados ya figuran en la última actualización del listado Unirs, disponible para consulta pública en el portal oficial.

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En Colombia, entre los tipos de cáncer más frecuentes en la población infantil están leucemia linfoide aguda, especialmente en niños de 5 a 9 años; los tumores del sistema nervioso central y los linfomas no Hodgkin, con una mediana de edad de 12 años y predominio del sexo masculino.

Qué es la lista Unirs

Los medicamentos incluidos en la lista Unirs son aquellos que cuentan con Usos No Incluidos en Registro Sanitario y que, aunque ya cuentan el sello sanitario aprobado por el Invima, pueden ser empleados en indicaciones, dosis, vías de administración o grupos de pacientes distintos a los definidos inicialmente.

Esta figura permite que pacientes con necesidades especiales puedan hacer uso de ellos a través de tratamientos incluso si el uso específico aún no está contemplado en el registro original, solo si existen argumentos científicos.

El proceso para que un medicamento obtenga la denominación Unirs comienza con la nominación por parte de una sociedad científica o del mismo Ministerio de Salud y Protección Social.

Persona con guantes azules y traje blanco usa pipeta sobre tubos de ensayo en rack rojo. Se ven racks morados y un recipiente amarillo.
Los tratamientos no convencionales también deberán contar con la luz verde del Ministerio de Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La solicitud, acompañada de toda la evidencia científica disponible, se presenta al ministerio, que la remite al Invima para su evaluación. Si la agencia considera que el uso es seguro y eficaz, se inicia un proceso para incluir ese uso en el registro sanitario en el que se involucra a los titulares del medicamento. Si alguno expone alguna objeción, el ministerio puede solicitar la modificación correspondiente.

El listado oficial de medicamentos con Unirs se actualiza periódicamente y está disponible para consulta pública en el portal del Ministerio de Salud.

Este listado utiliza un sistema de semaforización: verde para usos respaldados por evidencia de eficacia y seguridad, amarillo para aquellos donde la información es insuficiente o no concluyente, y rojo para usos desaconsejados por cuestiones de seguridad o eficacia. Solo los usos en verde y amarillo pueden prescribirse y son financiados con recursos públicos.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa
La lista Unirs sirve para establecer usos alternativos de medicamentos con registro sanitario del Invima para otros fines - crédito Colprensa

Para que un medicamento con Unirs sea prescrito y reconocido en el sistema de salud, debe registrarse obligatoriamente en la herramienta tecnológica Mipres y contar con el consentimiento informado del paciente.

Además, la prescripción debe estar respaldada por el acta de la Junta de Profesionales de la Salud y dejar constancia en la historia clínica.

Entre los medicamentos incluidos en el listado figuran opciones como Ácido Micofenólico, Adalimumab, Bevacizumab, Cisplatino, Capecitabina, Ciclosporina, Gemcitabina, Imatinib, Infliximab, Metotrexato, Paclitaxel, Rituximab, Tacrolimus, Temozolamida y Valganciclovir, entre otros fármacos utilizados en oncología, inmunoterapia, antivirales y manejo de enfermedades crónicas.

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