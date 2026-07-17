Colombia

Exdueño de ‘La Piscina’ habló sobre los secretos del prostíbulo más grande que tuvo Bogotá: “Iban grandes personalidades”

Omar Guzmán adquirió, junto a un grupo de socios, un hotel que transformó en un establecimiento nocturno que transformó la localidad de Santa Fe

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La Piscina Night Club
El sitio terminó siendo intervenido por el Estado - crédito Policía Nacional

En el pódcast Presunta Pola, el escritor Sebastián Camelo entrevistó a Omar Guzmán, fundador y administrador de La Piscina Night Club, uno de los establecimientos nocturnos más relevantes que tuvo la localidad de Santa Fe, en Bogotá, durante varios años.

En el diálogo, Guzmán reveló detalles de lo que en su momento fue el prostíbulo más popular de la capital colombiana, intervenido por el Estado, que terminó en 2021 el proceso de extinción de dominio.

Iban grandes personalidades de la vida pública, políticos, guerrilleros, paramilitares, esmeralderos, ganaderos, todo el que tenía poder llegaba allá, porque era un lugar costoso. Eran hasta amigos, ellos iban de fiesta y no tenían una ideología o iban a hacer negocios, iban era a divertirse”, afirmó el empresario.

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Presunta Pola - Omar Guzmán
El fundador de la piscina reveló que atendió a varias celebridades en el lugar - crédito @PresuntaPola/YouTube

Guzmán narró cómo convirtió un hotel convencional en un prostíbulo ubicado en la avenida Caracas, una de las más concurridas de la ciudad.

“Ese hotel se llamaba Mediterráneo. La idea fue mía, porque ese hotel estaba decaído, la zona se había afectado y yo en República Dominicana tuve la oportunidad de conocer un hotel así, pero con chicas, por eso propuse cambiar el lugar y de esa forma fuimos grandes”.

El empresario también mencionó el tipo de cliente que solía estar en sus instalaciones y aseguró que la mayoría eran personas con dinero, puesto que describió el sitio como uno de lujo.

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“Nos ayudó a que el negocio fuera elegante, fino. Yo creo en Dios y pienso que fue una etapa que teníamos que vivir. A nivel moral, todos tenemos una máscara y nadie los iba a reconocer en un lugar como ese, ellos querían otras cosas y nosotros se las proporcionábamos al cliente. El que tenía plata iba a ‘La Piscina’, allá nada era barato, pero encontraban una noche de diversión”.

Omar Guzmán - La piscina
Guzmán afirmó que pensó en la idea de abrir el establecimiento tras visitar un lugar similar en República Dominicana - crédito @PresuntaPola/YouTube

Entre los clientes de ‘La Piscina’ había políticos y celebridades, que eran llevados a sitios cerrados en los que podían tener una experiencia sin la presencia de ciudadanos del común a su alrededor.

“Sabíamos que había personas públicas que no se podían mostrar, por eso teníamos unos reservados y unos los distinguían; uno se hacía amigo y frecuentaban el negocio, siempre en reservados. Teníamos algunos lugares para hasta 20 personas y nadie se daba cuenta de quién estuvo”, declaró Guzmán, que aseguró que al interior del establecimiento no había problemas, porque tenían seguridad privada que no permitía el ingreso de armas.

La Piscina Night Club
El establecimiento se convirtió en uno de los sitios de entretenimiento para adultos más popular de la ciudad - crédito Policía Nacional

Entre las anécdotas más destacadas de su experiencia como administrador de ‘La Piscina’, Guzmán narró cómo estuvo a punto de ser asesinado por presuntos guerrilleros.

“Un grupo de hombres llamó a una muchacha para un reservado y uno de ellos fue atrevido. El jefe de seguridad era el novio de ella y se salió de control, cogieron a los manes y los cascaron. A la siguiente semana volvieron, me cogieron en el parqueadero y eran guerrilleros de la sabana, me tocó pedir perdón, entrarlos y darles cortesías con lo que consumieron esa noche, como se dice vulgarmente, lamerles para que no me hicieran daño”.

Por último, se alejó de los problemas legales que tuvieron los dueños del prostíbulo antes de que este fuera cerrado, puesto que reveló que vendió sus acciones cuando comenzó a tener problemas con el entorno de la localidad de Santa Fe.

“La decisión fue mía, fue personal, pasó luego de dos noches porque teníamos problemas con extorsión y no había un buen ambiente. Llamé a los socios y les vendí mis acciones, fue un capítulo cerrado y aprendí que podía hacer negocios grandes”.

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