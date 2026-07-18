Colombia

Gestores famacéuticos estarían negando medicamentos para ejercer presión y que las EPS paguen su deudas: “Es ilegal”

Juan David Duque, superintendente Delegado para el Usuario, aseguró que todavía no se tiene claridad sobre los montos de las deudas que tienen las entidades promotoras con los gestores

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La Superintendencia de Salud ordenó el desarrollo de un plan de choque para mejorar la atención de los usuarios en los dispensarios de medicamentos - crédito Rapisan John/Europa Press
La Superintendencia de Salud ordenó el desarrollo de un plan de choque para mejorar la atención de los usuarios en los dispensarios de medicamentos - crédito Rapisan John/Europa Press

La Superintendencia Nacional de Salud llevó a cabo una mesa de trabajo para verificar los avances del Plan 100, una estrategia especial de inspección, vigilancia y control, mediante la cual se pretende identificar y poner fin al acaparamiento de medicamentos y a las barreras que diariamente enfrentan los afiliados para poder acceder a la medicina.

Tras la realización de la mesa de trabajo, Juan David Duque, superintendente Delegado para el Usuario, informó ante los medios de comunicación que se detectó una práctica irregular que se estaría ejecutando entre los gestores farmacéuticos.

De acuerdo con las declaraciones que dio ante la prensa, los gestores estarían evitando entregar los fármacos solicitados por los usuarios para generar presión y lograr que se salden las deudas que tienen las entidades promotoras de salud (EPS) con ellos.

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El delegado de la superintendencia aseguró que las EPS y los gestores deben ponerse de acuerdo con respecto a las deudas que tienen - crédito Luisa González/Reuters
El delegado de la superintendencia aseguró que las EPS y los gestores deben ponerse de acuerdo con respecto a las deudas que tienen - crédito Luisa González/Reuters

“Hay algunos gestores farmacéuticos que, en una mala práctica, por deudas viejas, están tratando de generarle un malestar a los usuarios y no entregarles los medicamentos para presionar. En una actividad que es ilegal”, precisó el funcionario.

De igual manera, aseguró que en este punto todavía no es claro cuánto adeudan las EPS a los respectivos gestores farmacéuticos con los que tienen convenios. En ese sentido, aunque se estarían generando presiones para que esas deudas sean saldadas, las partes no se han puesto de acuerdo sobre los montos específicos que se deben pagar.

El problema no es que no les paguen porque no quieran, sino porque no se ponen de acuerdo en cuánto se les debe. Y creo que ahí sí hay una tarea que hay que hacer de conciliación, de glosas y de deudas entre los gestores y las EPS”, explicó.

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En entrevista con el Sistema de Medios Públicos Rtvc, la Superintendencia Nacional de Salud también detectó anomalías que dejan en evidencia un acaparamiento de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos, además de varios casos de maltrato a los usuarios.

La Superintendencia de Salud detectó acaparamiento de medicamentos por parte de gestores farmacéuticos - crédito Superintendencia de Salud
La Superintendencia de Salud detectó acaparamiento de medicamentos por parte de gestores farmacéuticos - crédito Superintendencia de Salud

Se pudo evidenciar que el personal que atiende en los puntos de dispensación no está capacitado para atender a los ciudadanos que llegan a reclamar los medicamentos que les han sido recetados. Esto, teniendo en cuenta la complejidad que supone esta tarea, puesto que los usuarios suelen esperar durante varias horas para recibir los fármacos, pero, al ser atendidos, les informan que no hay.

Además, muchos de ellos acuden en más de una oportunidad a los dispensarios, esperando que en esa ocasión sí haya disponibilidad de medicamentos. En consecuencia, desde la superintendencia solicitaron la aplicación de un plan para mejorar la atención que se brinda a los afiliados.

Ha ido tres o cuatro veces para que se lo entreguen y no lo hacen y además de eso los maltratan. Les hemos pedido un plan de choque para mejorar la atención al usuario en ese sentido”, indicó el funcionario.

En medio de las falencias en la prestación de los servicios, el delegado de la superintendencia informó que, entre marzo y julio de 2026 se ha registrado una reducción del 22% en las peticiones, quejas y reclamos que hacen los usuarios por la falta de entrega de los medicamentos.

Primer plano de la mano de una niña pequeña con un brazalete de identificación hospitalario, tumbada sobre sábanas blancas en una cama de hospital.
La superintendencia aseguró que durante más de 80 días no se ha reportado la muerte de ningún niño por trabas en el sistema de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Adicionalmente, aseguró que, gracias a las acciones de inspección, control y vigilancia, en más de 80 días no se ha reportado la muerte de ningún niño como consecuencia de las barreras que haya puesto el sistema de salud para su atención. Esta cifra evidencia un importante avance, puesto que, antes, un niño fallecía cada 14 horas por falta de acceso a los servicios de salud.

Nosotros sacamos una circular que reducía los tiempos de atención a los menores en riesgo vital de 24 a ocho horas. Fue una pelea tremenda con las EPS, no querían que se implementara, eso también hay que decirlo”, detalló.

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