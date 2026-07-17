Creadora de contenido extranjera reveló cuál es el mejor acento de Colombia: “No me gusta el paisa”

Una joven expresó su opinión sobre los acentos colombianos, asegurando que el rolo es superior - crédito Mila te lo cuenta / TikTok

Una creadora de contenido venezolana, identificada como Mila te lo cuenta, aseguró en TikTok que el acento rolo es su favorito de Colombia y lo posicionó por encima de otras formas de hablar en el país porque, según dijo, le transmite “magia”, “presencia” y “educación”. El video volvió a poner a Bogotá en el centro de los elogios que ha expresado en varias oportunidades al hablar de la capital.

La reacción de los usuarios sorprendió, pues la mayoría defendieron la forma de hablar en Bogotá. Entre los comentarios que acompañaron el video aparecieron frases como: “Los rolos pronunciamos completo” y “No quitamos letras”, además de mensajes que asociaron ese acento con formalidad, estilo y amabilidad de sus habitantes.

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En su publicación, Mila comparó el acento bogotano con otros que también le suenan interesantes, pues dijo que le gusta mucho como hablan los barranquilleros y caleños, aunque aclaró que, pese a que para muchas personas esos son los preferidos, para ella el de Bogotá ocupa el primer lugar.

La creadora de contenido explicó que esa preferencia está ligada a la impresión que le causa escuchar hablar a una persona bogotana: “O sea, yo escucho a veces a un rolo hablar o una rola, lo que sea, y yo me las imagino ya bellas, perfectas”.

Además, contó que ese modo de hablar es uno de los detalles que más le atraen de su esposo, porque siente que “habla todo correcto”.

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Los usuarios en TikTok salen en defensa del habla bogotana tras un elogio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ‘influencer’ dijo que no le gusta el acento paisa

Mila también se refirió a otro de los acentos más reconocidos del país, pues afirmó que no le gusta el acento paisa, aunque añadió que no tiene nada contra la gente de esa región: “No sé por qué razón a mí no me gusta el acento paisa, no tengo nada en contra de los paisas, amo la gente de allá y todo, pero a mí no me gusta”.

La creadora de contenido indicó que quizá influye el hecho de escucharlo con frecuencia “en tantas cosas”, como producciones, videos musicales, entre otros.

El comentario abrió una conversación en la zona de los comentarios sobre la manera en que se perciben los acentos colombianos dentro y fuera del país. Algunos usuarios dijeron que en otros lugares les han comentado que el habla bogotana “es el mejor acento”, mientras otros insistieron en que su principal rasgo es pronunciar las palabras completas.

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La joven puso al acento rolo en el primer lugar y desató una defensa orgullosa de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Mila ya había asegurado que Bogotá es como su hogar en Colombia

No es la primera vez que la creadora venezolana habla en términos positivos de la capital colombiana. En su perfil tiene fijado un video en el que indica que Bogotá es, para ella, “la ciudad más bella de toda Colombia” y “la ciudad más espectacular”.

En esa grabación leyó una carta abierta a la ciudad desde su experiencia como migrante y relató que llegó con miedo, con “acento distinto”, nostalgia y “una maleta llena de sueños prestados”, aunque allí encontró techo, trabajo, amor y la posibilidad de empezar de nuevo.

También describió a la capital como un punto de encuentro para personas de distintos lugares, por lo que se llama la “ciudad de todos”. En ese mensaje mencionó que en la capital se encuentran acentos costeños, pastusos, llaneros y paisas para reiterar que en Bogotá “todos somos forasteros”, pero comparten un mismo espacio común.

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La ciudad es reconocida por acoger a los turistas nacionales e internacionales - crédito Colprensa

Cabe mencionar que su testimonio va más allá de una preferencia lingüística, pues en ese video agradeció a la ciudad con las siguientes palabras: “Gracias Bogotá por ser hogar sin preguntar mi pasado, ni siquiera saber de dónde vengo. Gracias por no ser solo una ciudad, sino ser mi hogar, mi casa, mi presente”.