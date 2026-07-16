Colombia

Virgen del Carmen en Barranquilla: las recomendaciones de las autoridades para celebrar sin poner vidas en riesgo

La Alcaldía anunció acompañamiento en vías, templos y puntos de concentración. Pidió evitar alcohol al conducir, pólvora, disparos al aire y fiestas en vía pública

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Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.
Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.

Barranquilla se prepara para celebrar este 16 de julio el Día de la Virgen del Carmen, una de las fechas religiosas más importantes para conductores, transportadores y familias que participan en caravanas, eucaristías y actos de fe.

Ante la alta movilización esperada, la Alcaldía Distrital anunció un plan especial de acompañamiento y pidió vivir la jornada con prudencia.

La administración local insistió en que la celebración debe desarrollarse en paz, con respeto por la vida y bajo normas de sana convivencia. La intención de las autoridades es evitar que una tradición religiosa termine convertida en una jornada de emergencias, riñas, accidentes o alteraciones del orden público.

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De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el Distrito trabajará de manera coordinada con la Policía Nacional y la fuerza pública para vigilar los principales puntos de concentración. El dispositivo estará enfocado en vías, templos y sectores donde tradicionalmente se reúnen más fieles durante esta fecha.

Celebración de la Virgen del Carmen en Colombia
La Virgen del Carmen es celebrada cada 16 de julio como símbolo de protección y esperanza para conductores, marineros y quienes enfrentan peligros - crédito Jorge Payares Nieto/Colprensa

El objetivo es prevenir situaciones de riesgo y garantizar que las actividades religiosas transcurran sin mayores contratiempos. La Alcaldía también pidió a los ciudadanos colaborar con las autoridades y respetar las medidas establecidas para la jornada.

Autoridades vigilarán vías y templos

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, invitó a los barranquilleros a convertir la celebración en una muestra de responsabilidad colectiva.

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Queremos que esta celebración la vivamos en paz. Invitamos a todos los conductores, transportadores y familias a que honren a la Virgen del Carmen desde la sana convivencia y el cuidado de la vida”, afirmó el funcionario.

Turbay también pidió evitar los excesos durante las caravanas y encuentros familiares. Su llamado fue claro: que la fecha conserve su sentido religioso y no se convierta en un escenario de riesgo para quienes participan o transitan por la ciudad.

Celebremos con armonía, sin excesos. Que sea una fiesta de fe, no de riesgo”, agregó el funcionario.

La Alcaldía recordó que la alta circulación de vehículos exige mayor cuidado por parte de conductores y acompañantes. Las caravanas, concentraciones y desplazamientos hacia templos pueden generar congestión, por lo que las autoridades insistieron en mantener la calma y acatar las indicaciones.

Entre el 14 y 15 de febrero, autoridades reportaron la captura de 82 personas en Barranquilla y su área metropolitana por diversos delitos durante el Carnaval - crédito Policía Barranquilla
Uniformados de la Policía de Barranquilla - crédito Policía Barranquilla

Evitar alcohol, pólvora y fiestas en vía pública

Entre las principales recomendaciones está no conducir bajo los efectos del alcohol. La Alcaldía pidió a quienes consuman bebidas alcohólicas designar un conductor elegido o utilizar transporte público para evitar accidentes.

Las autoridades también insistieron en no usar pólvora ni realizar disparos al aire. Estas prácticas pueden causar lesiones, afectar a personas que no participan en la celebración y poner en peligro la vida de la comunidad.

Virgen del Carmen
Las oraciones y plegarias a la Virgen del Carmen piden ayuda, protección y guía, especialmente para conductores y viajeros en situaciones de riesgo - crédito Jorge Payares Nieto/Colprensa

Otro llamado fue a no caer en extorsiones. Si algún ciudadano recibe llamadas o mensajes intimidantes durante la jornada, la recomendación es no responder, no pagar y denunciar de inmediato. Para estos casos, fueron recordadas las líneas 165 del Gaula de la Policía y 147 del Gaula Militar.

La Alcaldía también reiteró que no están autorizadas las fiestas en vía pública. Por eso, pidió respetar las normas y evitar ocupaciones indebidas del espacio público que puedan generar conflictos, ruido excesivo o problemas de movilidad.

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