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Dólar por debajo de $3.300 en Medellín: quiénes ganan con la caída de la divisa

Comerciantes esperan que el efecto se vea en precios hacia agosto

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FOTO DE ARCHUVO. Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHUVO. Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

La caída del dólar en Colombia, con una cotización por debajo de los 3.300 pesos, empieza a sentirse en Medellín entre importadores, viajeros y personas que compran productos en el exterior. La divisa atraviesa un comportamiento que analistas califican como una revaluación histórica del peso colombiano, con efectos directos sobre algunos sectores del comercio.

Uno de los beneficios más visibles está en la compra de mercancías importadas. Para quienes traen productos desde otros países, un dólar más barato reduce el costo de adquisición y puede mejorar los márgenes de rentabilidad. En el centro de Medellín, comerciantes de repuestos para motos y carros esperan que esa reducción se refleje en las próximas semanas.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la baja de la divisa responde principalmente a un aumento en la confianza de los inversionistas por las políticas económicas del nuevo Gobierno y a la entrada de capitales extranjeros que aprovechan las altas tasas de interés.

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense se ven en esta ilustración tomada el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense se ven en esta ilustración tomada el 24 de marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El movimiento del dólar también favorece a los ciudadanos que tienen ingresos en pesos y planean viajar, comprar por internet o adquirir productos en el exterior. Con una tasa de cambio más baja, el mismo monto en pesos permite acceder a más bienes o servicios fuera del país.

Importadores y viajeros, entre los beneficiados

El experto en finanzas personales Andrés Moreno explicó que los importadores son uno de los grupos más favorecidos por la caída del dólar. Al comprar mercancía más barata, pueden vender con mejores condiciones y obtener una rentabilidad mayor.

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Los importadores están felices porque pueden traer mercancía mucho más barata y la venderán también con mejores precios para obtener una alta rentabilidad”, afirmó Moreno.

El analista también señaló que quienes tienen créditos en el exterior pueden verse beneficiados, porque el monto de la deuda expresado en pesos disminuye cuando baja el precio del dólar. Esto aplica para obligaciones pactadas en moneda extranjera, siempre que los ingresos del deudor estén en pesos colombianos.

En Medellín, el efecto se observa especialmente en negocios que dependen de productos importados. Las ventas de repuestos para autos y motocicletas son uno de los ejemplos mencionados, porque muchos de esos artículos se compran en mercados externos y luego se comercializan localmente.

Sin embargo, la reducción no necesariamente se refleja de inmediato en las vitrinas. Algunos comerciantes aún tienen inventarios comprados meses atrás, cuando el dólar estaba más caro. Por esa razón, los cambios en precios o en márgenes podrían tardar algunas semanas en notarse.

Comerciantes esperan impacto hacia agosto

Darío Palacios, propietario de un negocio de lubricantes y repuestos para motocicletas, explicó que la caída del dólar todavía no se ve reflejada en las cuentas de su establecimiento porque trabaja con mercancía adquirida antes de la baja actual.

Un empleado sostiene billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambio. REUTERS/Willy Kurniawan
Un empleado sostiene billetes de dólares estadounidenses en una casa de cambio. REUTERS/Willy Kurniawan

Estoy manejando un inventario que compré meses atrás, sin embargo, en las próximas semanas voy a adquirir unos repuestos en el exterior y espero que pueda comprar más mercancía con el mismo remanente de dinero”, señaló.

El comerciante agregó que espera que el cambio pueda verse reflejado hacia finales de agosto, cuando ingresen nuevos productos comprados con una tasa de cambio más favorable. Esto significa que el impacto para los consumidores dependerá del ritmo de reposición de inventarios y de las decisiones comerciales de cada negocio.

La baja del dólar también abre una oportunidad para quienes estaban aplazando compras internacionales. Analistas citados en el reporte consideran que puede ser un buen momento para revisar adquisiciones en el exterior que antes resultaban más costosas cuando la divisa se ubicaba entre 4.000 y 5.000 pesos.

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