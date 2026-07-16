EXIM Bank enviará misión a Colombia para revisar proyectos clave del gobierno de De la Espriella

El Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella concretó un nuevo acercamiento económico con Estados Unidos antes de asumir funciones.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció que el Export-Import Bank of the United States, EXIM Bank, enviará una misión técnica a Colombia para identificar proyectos estratégicos que puedan activarse desde el inicio de la próxima administración.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia . REUTERS/Elizabeth Frantz

La gestión se realizó en Washington, donde Restrepo encabezó una delegación que se reunió con directivos del banco de exportaciones de Estados Unidos. El propósito del encuentro fue fortalecer la cooperación económica entre ambos países y revisar posibles mecanismos de financiación para iniciativas de alto impacto.

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De acuerdo con la información publicada por Semana, el EXIM Bank es la agencia oficial de crédito para las exportaciones del Gobierno estadounidense. Su papel consiste en facilitar el financiamiento de bienes y servicios de ese país en mercados internacionales, mediante instrumentos como préstamos, garantías de crédito y seguros.

En el caso colombiano, la cooperación podría abrir la puerta a recursos para proyectos comerciales, de inversión e infraestructura. El Gobierno entrante busca que estas alianzas permitan atraer capital, incorporar tecnología y generar empleo durante los primeros meses de gestión.

Restrepo destacó misión técnica para proyectos estratégicos

Tras la reunión, Restrepo informó en su cuenta de X que el EXIM Bank desplegará una misión técnica en Colombia con el objetivo de revisar iniciativas que puedan ponerse en marcha desde el primer día del nuevo Gobierno.

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“Desde Washington, logramos que el EXIM Bank despliegue una misión técnica para identificar proyectos estratégicos que podrán ponerse en marcha desde el primer día del nuevo Gobierno”, señaló el vicepresidente electo.

Restrepo afirmó que el acercamiento hace parte de la estrategia internacional del equipo de De la Espriella para consolidar alianzas antes del 7 de agosto. Según dijo, la intención es convertir a Colombia en un aliado estratégico de Estados Unidos y acelerar el crecimiento económico.

El vicepresidente electo explicó que los proyectos revisados estarán orientados a inversión, tecnología, infraestructura y generación de empleo. Aunque no se detalló aún cuáles iniciativas específicas serán evaluadas, la misión técnica permitirá avanzar en la identificación de prioridades y posibles mecanismos de financiación.

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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo . REUTERS/Sergio Acero

La visita del EXIM Bank también se enmarca en la agenda de los primeros cien días de la administración entrante. El equipo económico busca llegar al inicio del Gobierno con proyectos definidos, cooperación internacional activada y rutas de trabajo con entidades financieras externas.

Estados Unidos ve oportunidades de cooperación

El presidente y director del Export-Import Bank de Estados Unidos, John Jovanovic, felicitó al vicepresidente electo y al equipo de Gobierno por los resultados electorales. También destacó el interés de la entidad en ampliar la cooperación bilateral.

“Creemos que esto es un paso concreto para promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental”, afirmó Jovanovic después del encuentro.

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El directivo señaló que durante la reunión se identificaron oportunidades de trabajo conjunto en sectores como recursos naturales, tecnología y promoción de nuevas inversiones. Estos temas serán parte de las conversaciones que continuarán entre ambas delegaciones.

Jovanovic también mencionó el potencial de cooperación frente a un eventual proceso de reconstrucción democrática en Venezuela. Según explicó, ese escenario podría generar oportunidades de inversión para empresas estadounidenses y colombianas.

Las conversaciones entre el equipo del Gobierno entrante y el EXIM Bank continuarán el próximo 28 de julio. En esa fecha se espera avanzar en la definición de proyectos y mecanismos de cooperación que puedan fortalecer la relación económica entre Colombia y Estados Unidos.

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