Ganador de ‘Yo me llamo’ en Colombia estuvo a punto de criar una hija que no era suya: así descubrió el engaño

El hecho sorprendió a los seguidores del artista que le brindaron su apoyo - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Robinson Silva, ganador de Yo me llamo en la edición de 2018 por su impresionante imitación de Julio Jaramillo, contó que tuvo que atravesar por un conflicto de paternidad que lo llevó a descubrir un engaño tras pedir una prueba de ADN antes de registrar a una bebé como su hija.

Según relató en La Red, el cantante creyó que sería padre por segunda vez y acompañó a su entonces pareja a controles médicos y ecografías, además de prepararse para la llegada de una niña.

Las dudas aparecieron tras el nacimiento, por lo que Silva decidió no hacer el registro de la bebé como suya hasta tener un resultado médico que despejara la situación: “Quería que respondiera por un hijo que no era mío”, dijo de forma contundente.

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Yo me Llamo Julio Jaramillo es recordado por su talento - crédito @robinsonsilvajj/Instagram

La prueba de ADN aclaró sus dudas y evitó que se hiciera cargo de una bebé que no era suya

Silva aseguró que la relación comenzó después de terminar con la madre de su primer hijo y que, a los dos meses de salir, su nueva pareja le comunicó el embarazo: “Casi pasando la pandemia… me sentí muy feliz con ella. Todo era felicidad… Ella me va diciendo a mí que estaba embarazada y yo todo feliz”.

El cantante dijo que se sintió extraño cuando, en una reunión social, surgieron rumores de infidelidad mientras ella tenía alrededor de seis meses de embarazo. Aun así, viajaron a Pereira para una ecografía en 3D y el estudio indicó que sería una niña. A partir de ese momento, dijo, compró productos y provisiones para distintas etapas de crecimiento.

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Después del parto, aseguró que notó que la bebé no se parecía a él, lo que confirmó cuando su familia también expresó dudas. En medio de la incertidumbre, un amigo le recomendó realizar una prueba de ADN.

Silva afirmó que enfrentó a su pareja después de tomar esa decisión y que ella reaccionó molesta, negando cualquier engaño: “Ella se puso brava, diciéndome que no era una cualquiera”, relató. Sin embargo, con el resultado en mano, confirmó que no era el padre biológico de la menor.

La historia sorprendió a los seguidores del programa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El padre del bebé sería un allegado al imitador de Julio Jaramillo

El episodio no quedó solo en el resultado del examen, teniendo en cuenta que Silva sostuvo que, tras no recibir ninguna demanda y pasados tres meses, encontró en Facebook una publicación que, según él, reveló quién era el verdadero padre de la niña.

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“Después del tercer mes fue que yo miré en el Facebook y vea, apareció quién fue… Ese era”, dijo en la entrevista con el popular programa de entretenimiento, en la que indicó que en esa foto aparecía su ex junto a la bebé y un primo del cantante, al que señaló como el presunto padre.

Así se habría dado cuenta de la presunta infidelidad: “Me estaban haciendo la vuelta y no me había dado cuenta”, agregó en su relato sobre cómo interpretó lo ocurrido.

El engaño cambió su vida y lo llevó a someterse a un procedimiento médico

El cantante se hizo una vasectomía para evitar nuevas situaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras esa experiencia, Silva afirmó que tomó una determinación médica para evitar atravesar una situación similar. En la conversación con La Red contó que un amigo le sugirió operarse, considerando que ya tenía un hijo, y ante la decepción por lo que le había ocurrido decidió actuar con apoyo de especialistas para hacerse la vasectomía.

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“Me hicieron la gestión rápido. De ahí para allá, con todo lo que me ha pasado y todo, cada seis meses me hago el espermograma. Eso siempre, cada seis meses me lo hago por si me llega a pasar algo así, de una vez diré: ‘aquí me aparece que estoy estéril’”, explicó.