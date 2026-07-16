En Bogotá sube más el salario que en Londres, pero el costo de vida no deja que los trabajadores lo disfruten: revelan cifras preocupantes

En Bogotá, 124.300 personas ganan exactamente el salario mínimo legal, según el Dane - crédito Henry Romero/Reuters

El Mapping the World’s Prices 2026, elaborado por el Deutsche Bank Research Institute, ubicó a Bogotá junto a Lisboa y Atenas entre las ciudades que “han superado la progresión salarial de los principales mercados desarrollados en la última década”.

Bogotá aparece entre estas porque sus ingresos mensuales netos medidos en dólares crecieron 74% desde 2016 y 103% desde 2019, pero la capital colombiana sigue en el puesto 63 de 69 por salario absoluto, con USD718 mensuales ($2.369.400), lejos de los más de USD8.300 ($27.390.000) que marca Zúrich. El mismo estudio indica que esa mejora convive con una inflación acumulada de 63,2%, una tasa hipotecaria fija anual aproximada de 12,8% y alquileres al alza.

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El estudio, que revisa 69 ciudades clave, sostiene que “reveló un cambio importante en el mapa económico global tras la pandemia y las crisis geopolíticas”. En ese nuevo cuadro, Bogotá figura por encima de plazas como Londres, Frankfurt y Copenhague en progresión salarial durante la última década.

El salario mínimo en Bogotá está entre los más bajos entre las ciudades más importantes del mundo - crédito Deutsche Bank Research Institute

Los salarios mensuales netos de la capital colombiana, calculados en dólares, acumulan un alza de 74% desde 2016. Para las capitales de Dinamarca, Alemania y Reino Unido, la variación se mueve entre 40% y 50% en ese mismo periodo. La mejora también se acelera en el tramo más reciente. Desde 2019, Bogotá registra un salto de 103% en salarios mensuales netos medidos en dólares. Dicho desempeño no cambia su posición entre las ciudades con menor remuneración absoluta del informe.

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Inflación, hipotecas y alquileres frenan la mejora salarial

El mismo informe advierte que “el crecimiento salarial en Colombia no ha llegado de forma gratuita”. El costo de esa convergencia aparece primero en los precios al consumidor y luego en el acceso a la vivienda. Colombia ocupa el sexto lugar entre las economías analizadas por cambio acumulado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 2016, con 63,2%. Solo la superan Argentina, Turquía, Egipto, Rusia y Hungría.

La presión es todavía más visible en el mercado de vivienda de Bogotá. La ciudad ocupa el quinto lugar global en tasa hipotecaria fija anual aproximada, con 12,8%. Con ese nivel de financiación, el pago de una hipoteca absorbe el 152% del ingreso mensual promedio. Ese peso deja a Bogotá en la posición 14 entre las urbes donde resulta más difícil costear una propiedad.

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A su vez, la capital sigue entre las más baratas del reporte para gastos cotidianos. Figura en el puesto 64 de 69 en comestibles y en el 62 en arriendo de apartamentos de tres habitaciones.

Arrendar una vivienda en Bogotá se volvió costos ante el incremento de la inflación en Colombia - crédito Deutsche Bank Research Institute

La ventaja relativa no impide que el arriendo también se haya encarecido. El alquiler de una vivienda de tres habitaciones en el centro subió 73% desde 2016 y llegó a USD1.186 ($3.913.800).

América Latina y los mercados emergentes muestran contrastes extremos

El comportamiento de precios en la región y en otras economías emergentes amplía el contraste del caso bogotano. Argentina aparece como el ejemplo más extremo, con una inflación acumulada de 3.910% desde finales de 2019. La caída del peso argentino, de -99% en una década, mantiene a Buenos Aires cerca del fondo de las tablas cuando los precios se convierten a dólares. El dato resume cómo una crisis interna puede convivir con una imagen de bajos precios en moneda estadounidense.

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Por su parte, el grupo de mercados emergentes también concentra gran parte del aumento de los alquileres. Siete de sus diez ciudades están entre las que muestran mayores alzas de renta en la última década, después de que sus precios se multiplicaran por más de dos.

Mientras que para Europa central, el informe señala otra trayectoria. Praga, Varsovia y Budapest avanzaron hacia niveles de precios medios por una combinación de fuerte crecimiento salarial e inflación posterior al covid-19.

En Colombia, el salario mínimo se ubica en $2.000.000 mensuales - crédito Colprensa

Nuevo orden del mapa mundial del costo de vida

El informe añade que “el costo de vida se está redibujando globalmente”. En la parte más alta de ese mapa, Zúrich y Ginebra siguen entre las ciudades más caras, seguidas por Tel Aviv, Nueva York y San Francisco. Tel Aviv encabeza el precio de una comida de McDonald’s y ocupa el segundo lugar en servicios públicos y gasolina. Nueva York conserva su condición de referencia en el costo de los alquileres.

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Y en el extremo opuesto, El Cairo aparece como la ciudad más barata en varias categorías, entre ellas salarios, alquileres y servicios públicos. Delhi, Bangalore y Bombay también se sitúan en los últimos lugares de gasto en internet y citas románticas.

Dentro de los mercados desarrollados, Tokio se aparta del patrón de altos precios. La capital japonesa queda con niveles de costo muy por debajo de los de Estados Unidos, cerca de 40% menos, tras un ajuste de largo recorrido que la distingue del resto de grandes centros avanzados.