Colombia

Ministra de Justicia encargada exigió a Estados Unidos esclarecer la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero tras operativo del ICE

Cielo Rusinque rechazó el fallecimiento del colombiano de 26 años, durante un procedimiento migratorio en Maine. Reclamó garantías de transparencia y debido proceso en todas las actuaciones oficiales

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La ministra Cielo Rusinque exigió a las autoridades de Estados Unidos una investigación pronta, transparente e imparcial sobre la muerte de Joan Durán - crédito @cielo_rusinque/X

La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, ciudadano colombiano de 26 años, en un operativo del ICE en la ciudad de Biddeford, Maine, generó una reacción inmediata del Gobierno colombiano.

La ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, rechazó públicamente el hecho y exigió a las autoridades estadounidenses una investigación “pronta, transparente e imparcial” para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Según un comunicado oficial, la funcionaria expresó su solidaridad con los familiares del joven y reafirmó el compromiso de Colombia con la defensa de los derechos humanos en el exterior.

El Ministerio de Justicia respaldó el llamado de la Cancillería colombiana para que el caso avance con garantías de protección a la vida, la dignidad y el debido proceso, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio.

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El Ministerio de Justicia y la Cancillería colombiana reclamaron garantías de vida, dignidad y debido proceso sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio - crédito @MinjusticiaCo / X
El Ministerio de Justicia y la Cancillería colombiana reclamaron garantías de vida, dignidad y debido proceso sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio - crédito @MinjusticiaCo / X

“Expresamos nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de nuestro connacional Joan Durán y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, transparente e imparcial”, manifestó Rusinque en la misiva.

Lo que se sabe sobre el operativo y la versión de las autoridades de EE. UU.

El incidente ocurrió en las primeras horas del lunes 13 de julio, cuando agentes del ICE intentaron detener a una persona con orden de expulsión definitiva durante un control migratorio en Biddeford.

De acuerdo con la versión oficial de la agencia, el conductor del vehículo intentó huir, momento en el que un agente disparó su arma alegando riesgo para la seguridad pública. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad de la víctima por parte de las autoridades estadounidenses, pero familiares y testigos identificaron a Durán Guerrero.

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El fiscal principal de Maine informó que el agente involucrado fue suspendido mientras se desarrolla la investigación. Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington solicitó explicaciones formales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y anunció que realizará seguimiento al caso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el hecho como el asesinato de un ciudadano colombiano y pidió una acción jurídica rápida para garantizar justicia.

La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero en un operativo del ICE en Biddeford, Maine, generó una reacción inmediata del Gobierno de Colombia - crédito @MinjusticiaCo / X
La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero en un operativo del ICE en Biddeford, Maine, generó una reacción inmediata del Gobierno de Colombia - crédito @MinjusticiaCo / X

Perfil de la víctima y contexto comunitario

Joan Sebastián Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, había emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para su familia. Vivía junto a su esposa y su hija de tres años en Biddeford, donde trabajaba como repartidor y en una clínica veterinaria, según contó su padre a CNN.

Tenía autorización laboral y número de Seguro Social. Vecinos y amigos lo describieron como un “hombre bueno y trabajador”, dedicado a su familia y sin antecedentes criminales ni orden de deportación, versión que contradice versiones iniciales del operativo.

El entorno local reaccionó con conmoción. Testimonios recogidos por el mismo medio apuntan a que Durán Guerrero salió de su casa a trabajar la mañana en que fue baleado. Un vecino relató que escuchó los disparos y vio a la esposa y la hija del joven en el lugar. “Solo pedimos justicia para su familia”, afirmó. Otra residente destacó el impacto emocional en la familia y en la comunidad, que organizó una ofrenda floral en memoria del joven.

Seguimiento del Gobierno colombiano y próximos pasos

La Embajada de Colombia en Estados Unidos ratificó que continuará el seguimiento al caso y solicitó al DHS una aclaración exhaustiva e inmediata sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Durán Guerrero. Al mismo tiempo, la familia del joven inició los trámites para la repatriación del cuerpo a Colombia.

Joan Sebastián Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, vivía con su esposa y su hija en Estados Unidos, tenía autorización laboral y trabajaba en reparto y en una clínica veterinaria - crédito Reuters
Joan Sebastián Durán Guerrero, oriundo de Bucaramanga, vivía con su esposa y su hija en Estados Unidos, tenía autorización laboral y trabajaba en reparto y en una clínica veterinaria - crédito Reuters

En sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro subrayó: “Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU.”. El mandatario también manifestó su expectativa de que la administración estadounidense brinde explicaciones sobre el caso.

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