El ídolo de Lautaro Martínez es colombiano y jugó en Millonarios: “Lo admiro desde que estaba chico”

Lautaro Martínez, anotador del segundo gol de Argentina ante Inglaterra, tiene como ídolo a Radamel Falcao García, delantero colombiano, que jugó en la selección y en Millonarios. Así lo confesó en el 2022 - crédito Fox Sports

Lautaro Martínez tiene como ídolo a Radamel Falcao García. El delantero argentino, que anotó el gol de la clasificación de Argentina para la final del Mundial 2026 ante Inglaterra, ha expuesto públicamente y en repetidas ocasiones que el atacante colombiano es su máximo referente de toda la vida.

La primera vez que “El Toro”, como se le conoce a Martínez, manifestó su admiración por “El Tigre”, sobrenombre de García, fue en 2016, año en el cual Falcao seguía siendo hombre de selección Colombia, y Lautaro era una joven promesa del fútbol argentino.

“¿Qué jugador admiras, Lautaro?“, preguntó el periodista de Fox Sports.

“A Radamel Falcao desde chico”, respondió sin más el atacante, que en ese momento jugaba para Racing de Argentina.

“¿Es, digamos, tu referente, el que más admiras?“, contrapreguntó el periodista.

“Sí, desde que tuvo un paso por acá en River Plate, hasta lo que es el día de hoy. Por ahí tuvo sus lesiones y había bajado su nivel, pero siempre rindió en sus clubes y en la selección Colombia. Admiro sus movimientos y lo que hace con la pelota”, argumentó Lautaro Martínez.

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Lautaro Martínez tiene 28 años y debutó con la selección absoluta de Argentina el 27 de marzo de 2018 en un partido amistoso contra España - crédito Reuters

El encuentro entre Lautaro Martínez y Radamel Falcao García en cancha

El 1 de febrero de 2021 se produjo el primer y hasta ahora único encuentro entre Radamel Falcao García y Lautaro Martínez, tras el partido entre Colombia y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

Fue uno de los momentos más llamativos de la jornada. Apenas terminó el compromiso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, el delantero argentino se acercó al colombiano para abrazarlo, un gesto que reflejó la admiración que ha manifestado públicamente desde el inicio de su carrera.

Martínez nunca ha ocultado que Falcao ha sido uno de sus grandes referentes como delantero. Cuando aún jugaba en Racing de Avellaneda aseguró que su objetivo no era parecerse a Gabriel Batistuta ni a Sergio Agüero, sino al atacante colombiano. “Yo me quiero parecer a Radamel Falcao. Lo dije siempre. Lo sigo mucho, trato de imitarlo”, afirmó en 2018.

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Esa admiración se mantuvo con el paso de los años. En 2021, ya consolidado como figura del Inter de Milán, volvió a recordar que su ídolo de infancia era el goleador colombiano, a quien veía cuando brillaba con River Plate. Incluso, tras marcar un doblete con el conjunto italiano frente a la Fiorentina, volvió a mencionarlo. “Siempre he seguido a Falcao desde que era un niño, me gustaba mucho su forma de jugar”, declaró.

Así fue el encuentro entre Radamel Falcao García, con la selección Colombia, y el argentino Lautaro Martínez en un partido entre selecciones - crédito Dsports

¿Por qué Radamel Falcao García es ídolo de varios delanteros en el mundo?

Falcao no es solo ídolo de Lautaro Martínez, pues incluso Kilyan Mbappé ha reiterado en distintas ocasiones que el delantero colombiano fue fundamental en su etapa formativa. Y es que su influencia va más allá de los goles, varios atacantes, entre ellos Jhon Jader Durán, Rafael Santos Borré o Mateo Cassierra, han reconocido que estudiaron sus movimientos dentro del área, su juego aéreo y su capacidad para definir con ambos perfiles.

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Su trayectoria explica esa admiración. Debutó con Lanceros Boyacá, se consolidó en River Plate y alcanzó la élite europea con Porto, Atlético de Madrid y Mónaco. Ganó dos UEFA Europa League, una Supercopa de Europa y fue considerado por muchos como el mejor delantero centro del mundo entre 2011 y 2013.

Fotografía del partido entre Argentina y Colombia, en acción por la fecha 16 de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. crédito -Cortesía FCF / Colprensa

Los números respaldan su legado. Falcao es el segundo máximo goleador colombiano de la historia, con 355 goles como profesional, además de ser el máximo anotador de la Selección Colombia, con 36 tantos.

Su mayor virtud fue combinar técnica, inteligencia para atacar los espacios, un remate de cabeza y una eficacia sobresaliente dentro del área.