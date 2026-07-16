Colombia

Gustavo Petro recordó que dará su último discurso presidencial el 20 de julio: “Segundo grito de independencia”

El mandatario colombiano invitó a la ciudadanía a congregarse en las plazas del país el Día de la Independencia, cuando dará su mensaje final antes de concluir su gobierno el 6 de agosto

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Ilustración acuarela de Gustavo Petro de espaldas parcialmente, saludando frente a la Casa de Nariño, con la bandera de Colombia ondeando.
Gustavo Petro convocó a los colombianos a salir a las plazas como parte de su último discurso como presidente el 20 de julio de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente saliente Gustavo Petro convocó a los colombianos a congregarse en las plazas públicas del país el 20 de julio de 2026 para escuchar lo que, según dijo, será su último discurso público como presidente de la República, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia.

En la publicación, acompañada de una pieza gráfica oficial del Gobierno de Colombia, el mandatario calificó la jornada como un “segundo grito de independencia nacional” e invitó a la ciudadanía a movilizarse “por las reformas sociales en beneficio del pueblo”.

El acto está previsto frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, en el sur de Bogotá, con el desfile programado a las 9:00 a. m. y el discurso presidencial a las 12:00 p. m.

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Esta será la primera vez en la historia reciente que el desfile militar del 20 de julio en Colombia se realizará en el sur-occidente de Bogotá, marcando el último acto de este tipo encabezado por el presidente saliente. Se espera que miles de personas acompañen el evento, en el que se rendirá homenaje a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Un discurso con carga simbólica y política

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Gustavo Petro anunció su último discurso el 20 de julio como parte de la celebración del Día de la Independencia - crédito @petrogustavo/X

La elección del 20 de julio no es casual. La fecha tiene un doble valor: es la fiesta nacional que conmemora el primer grito de independencia de 1810 y coincide con la instalación del nuevo Congreso para el período 2026-2030.

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Petro convocó a sus seguidores a “dar el grito por la segunda independencia” y a llenar las plazas del país en lo que describió como una jornada de “movilización y reflexión” sobre el futuro de la democracia y las transformaciones sociales.

En declaraciones previas, el mandatario señaló que tras ese acto “le hablaré por última vez al país” como jefe de Estado, y advirtió que “la fuerza pública tiene todo el instrumental para impedir ataques, que siempre ha sido un peligro en Colombia”.

El cierre de un mandato en medio de la tensión política

El anuncio llega en uno de los momentos más convulsos del final de su gobierno. Petro ha desconocido públicamente el resultado de la segunda vuelta electoral del pasado 21 de junio, en la que Abelardo De la Espriella derrotó por un margen inferior al 1% al candidato oficialista Iván Cepeda.

Gustavo Petro acusó a la CRC de censurar la presentación de un informe sobre pobreza por razones político-electorales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Gustavo Petro descartó rumores de extensión de mandato y afirmó que entregará el cargo a Abelardo de la Espriella - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Pese a ello, el presidente saliente reiteró que entregará el poder al concluir su mandato: “No soy un dictador, soy un demócrata y terminaré mi mandato el 6 de agosto a las 12:00 de la noche”, afirmó en días recientes.

También anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión de De la Espriella, prevista para el 7 de agosto, y prohibió mediante decreto que el acto se realizara en instalaciones militares, lo que desató una disputa institucional con el presidente electo, quien había solicitado al nuevo Congreso autorización para celebrar la ceremonia en una guarnición castrense.

Qué más dijo sobre el desfile del Día de la Independencia

Sobre la logística del evento en la capital, el mandatario marcó una diferencia con sectores de la fuerza pública por la ubicación del recorrido. “La marcha pasa. Es en el sitio en que se dijo, no en lo que ciertos oficiales quieren, cambiar el sitio”, dijo.

El último desfile militar presidido por Gustavo Petro, se realizará en el sur de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia
El último desfile militar presidido por Gustavo Petro, se realizará en el sur de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia

Petro también aludió a riesgos de seguridad y a la responsabilidad operativa de las autoridades. “La fuerza pública tiene todo el instrumental para impedir ataques, que siempre ha sido un peligro en Colombia”, afirmó.

El jefe de Estado insistió en su identificación política con el Libertador y lo expresó en términos militares. “Yo por lo menos, soy oficial de Bolívar. Yo podría dar el saludo militar, tengo más razones para darlo, porque somos del ejército libertador y dejamos las armas”.

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