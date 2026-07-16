Colombia

Polémica decisión de la Fiscal Luz Adriana Camargo de implementar cambios en el proceso contra 11 personas señaladas de terrorismo en Bogotá

La decisión trasladó el expediente a una unidad de justicia restaurativa, suspendió el paso hacia el juicio y abrió la posibilidad de revisar la estrategia jurídica del caso

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La Fiscalía señaló que el proceso contra Nicolás Petro ya estaba en etapa de juicio y que el calendario de audiencias lo dirige el juez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, reasignó el proceso a una unidad especializada que evaluará la viabilidad de mantener la acusación o aplicar mecanismos alternativos de terminación del proceso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, tomó una decisión que cambia el rumbo del proceso judicial contra 11 presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (BPP), organización señalada por las autoridades de estar detrás de al menos 15 ataques con explosivos y otros hechos violentos ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025.

Mediante la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, la jefa del ente acusador reasignó el expediente que adelantaba la Fiscalía 107 Delegada ante jueces penales especializados de Bogotá a un grupo de fiscales creado recientemente para investigar hechos de violencia relacionados con la protesta social desde un enfoque de justicia restaurativa.

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La decisión dejó en suspenso la audiencia de acusación que había sido programada para el 17 de junio y que representaba el paso previo al inicio del juicio contra los procesados.

El caso quedó ahora en manos de los fiscales Daniela Escallón y Sebastián Sierra, integrantes de la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa y del Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía para revisar investigaciones relacionadas con violencia ocurrida en el contexto de movilizaciones sociales.

Uno de los once presuntos integrantes de la organización ‘PPP’ es trasladado por la Policía Metropolitana de Bogotá tras su captura - crédito Alcaldía de Bogotá
Los 11 presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (BPP) son investigados por su presunta participación en una serie de ataques ocurridos en Bogotá entre 2024 y 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

En la resolución, Camargo explicó que la nueva asignación permitirá realizar un análisis integral del expediente para determinar si las conductas atribuidas a los procesados corresponden a los delitos por los que fueron acusados o si existe la posibilidad de acudir a mecanismos como acuerdos, principio de oportunidad, justicia restaurativa o terminación anticipada del proceso, siempre que ello tenga respaldo jurídico.

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La medida también tiene implicaciones sobre los tiempos procesales. Tras la imputación realizada en diciembre de 2025, la Fiscalía cumplió con la presentación del escrito de acusación, pero una vez radicado ese documento comienza a correr un plazo de 120 días para instalar el juicio. Si ese término vence sin que se inicie la audiencia, los procesados podrían solicitar la libertad por vencimiento de términos.

Antes de la reasignación, la Fiscalía 107 ya había estructurado una acusación por ocho delitos: concierto para delinquir agravado, terrorismo, incendio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas o explosivos, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, perturbación del transporte público, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público agravada.

En ese documento, el ente investigador sostuvo que la organización desarrolló durante aproximadamente un año y medio una actividad criminal permanente, coordinando ataques con explosivos y elementos incendiarios en diferentes puntos de Bogotá.

Este es el grupo denominado PPP, que generaba actos vandálicos a las afueras de universidades públicas en Bogotá - crédito Policía Nacional
Este es el grupo denominado PPP, que generaba actos vandálicos a las afueras de universidades públicas en Bogotá - crédito Policía Nacional

La investigación atribuye a la BPP por lo menos 15 acciones violentas. Entre ellas figura un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional el 15 de marzo de 2024, que dejó herido a un uniformado; la quema de una motocicleta dentro de una universidad días después y la incineración de un bus del Sitp con pasajeros a bordo el 25 de abril de ese mismo año.

Según el expediente, los presuntos integrantes de la estructura ingresaban a universidades públicas utilizando carnés falsificados. Una vez dentro de los campus, cambiaban su vestimenta y salían utilizando overoles, capuchas y máscaras para ejecutar los ataques. Posteriormente regresaban a esos espacios para ocultarse y, según la investigación, fabricar papas bomba y bombas molotov.

El expediente señala a Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, como presunto cabecilla de la organización. También identifica a Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, como el supuesto responsable de suministrar materiales explosivos y enviar pólvora desde Medellín mediante empresas de encomiendas. Otros procesados habrían tenido funciones relacionadas con el transporte de combustible e insumos utilizados para fabricar los artefactos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que existen indicios de financiación de grupos armados ilegales a la organización ‘PPP’, tras la captura de once de sus presuntos integrantes - crédito Alcaldía de Bogotá
El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que la investigación ya había sido respaldada por jueces de control de garantías y defendió el avance del proceso penal contra los capturados - crédito Alcaldía de Bogotá

Desde la Alcaldía de Bogotá también hubo reacciones. El alcalde Carlos Fernando Galán recordó que dos jueces ya habían respaldado la investigación adelantada por la Fiscalía, mientras que el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que las acciones atribuidas a la organización pusieron en riesgo la vida de decenas de ciudadanos y habrían contado con apoyo logístico desde Medellín.

Con la nueva asignación, serán los fiscales Daniela Escallón y Sebastián Sierra quienes determinen si la acusación por terrorismo y los demás delitos se mantiene para llevar el caso a juicio o si, tras la revisión del expediente, consideran procedente acudir a mecanismos alternativos de resolución penal.

La decisión marcará el futuro de una de las investigaciones más relevantes sobre ataques con explosivos registrados en Bogotá durante los últimos años.

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