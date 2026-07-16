Colombia

Ordenan la captura inmediata del exgobernador del Chocó Francisco Abraham Palacios: Corte Suprema lo condenó por contratación irregular

El exmandatario departamental fue sentenciado a seis años de prisión, además de una multa e inhabilidad para ejercer funciones públicas

Guardar
Google icon
El alto tribunal ordenó su captura inmediata al negarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la sanción en un establecimiento carcelario - crédito Corte Suprema de Justicia
El alto tribunal ordenó su captura inmediata al negarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la sanción en un establecimiento carcelario - crédito Corte Suprema de Justicia

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Chocó Francisco Abraham Palacios Mena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena impuesta en un establecimiento penitenciario.

La sentencia fijó una pena de 72 meses de prisión, una multa equivalente a 145,58 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 88,48 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Asimismo, la corporación negó los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de prisión domiciliaria, al considerar la gravedad de los hechos por los cuales fue condenado.

PUBLICIDAD

Contratos que afectaron a la comunidad estudiantil en 2013

La sentencia concluyó que los contratos de obra N.º 010 y de interventoría N.º 032 de 2013 fueron celebrados sin los requisitos legales - crédito Imagen ilustrativa Infobae
La sentencia concluyó que los contratos de obra N.º 010 y de interventoría N.º 032 de 2013 fueron celebrados sin los requisitos legales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con la decisión judicial, los hechos se remontan a la celebración de los contratos de obra N.º 010 y de interventoría N.º 032 de 2013, suscritos durante la administración de Palacios Mena como gobernador del Chocó.

La Sala concluyó que el entonces mandatario departamental transgredió las normas y principios establecidos en la Ley 80 de 1993 al celebrar ambos contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, situación que, según el fallo, generó una afectación significativa para la comunidad estudiantil del departamento.

En la providencia, la Corte explicó que la responsabilidad penal del exgobernador quedó acreditada a partir de las actuaciones desplegadas durante la estructuración y celebración de los contratos.

PUBLICIDAD

Además, sostuvo que existían elementos suficientes para establecer que las irregularidades eran conocidas por el hoy condenado desde antes de asumir la Gobernación, debido a que había participado directamente en los trámites cuando ocupaba el cargo de secretario de Infraestructura del departamento.

La Sala expresó en la sentencia: “El dolo con el que actuó se valora de alta intensidad, teniendo en cuenta que Palacios Mena perfeccionó no solo el contrato de obra 010 sino también el de interventoría 032, suscribiéndolos sin que reunieran los requisitos exigidos legalmente, falencias que conocía directamente por haberlos tramitado él mismo cuando se desempeñaba como secretario de Infraestructura del departamento del Chocó, lo que denota que su actuar a todas luces fue premeditado, en la medida en que el plan criminal se fraguó desde su condición de secretario de Infraestructura y se perfeccionó una vez fue designado como gobernador”.

En ese sentido, el alto tribunal estableció que la conducta atribuida a Palacios Mena configuró un concurso homogéneo del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, al considerar que las irregularidades se presentaron en dos procesos contractuales distintos.

La Corte negó beneficios y ordenó su captura

Corte Suprema de Justicia
Aunque Francisco Abraham Palacios Mena fue absuelto del delito de peculado por apropiación, la Corte mantuvo la condena por contratación ilegal y las sanciones derivadas de esa responsabilidad penal - crédito Gustavo Torrijos

Como parte de la sentencia condenatoria, la Corte Suprema resolvió negar los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. En consecuencia, dispuso la captura inmediata del exgobernador Francisco Abraham Palacios Mena para que cumpla la condena en un establecimiento carcelario, decisión sustentada en la gravedad de la conducta por la cual fue hallado responsable.

No obstante, el alto tribunal absolvió a Palacios Mena del delito de peculado por apropiación, al no encontrar responsabilidad penal por ese cargo específico dentro del proceso. La absolución se limitó a esa conducta punible y no modificó la condena impuesta por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, ni las sanciones de prisión, multa e inhabilidad fijadas en la sentencia

La decisión de la Corte Suprema no fue unánime en todos sus aspectos. Según informó la corporación judicial, la orden de ejecución inmediata de la sentencia dio lugar a un salvamento parcial de voto del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien manifestó su desacuerdo únicamente respecto de ese punto de la providencia.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaFrancisco Abraham PalacioOrden de capturaExgobernador del ChocóCondenaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”

El conjunto español, recién ascendido a LaLiga, sabe que el colombiano tiene mercado en Europa y espera venderlo lo antes posible para terminar de armar la plantilla

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”

Piden que la Fiscalía avance en procesos contra Augusto Rodríguez por hostigamiento a líderes de sindicatos de la UNP

Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de los principales sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, denuncian que, tras casi dos años de haber radicado una denuncia por amenazas y persecución, la investigación sigue sin avances

Piden que la Fiscalía avance en procesos contra Augusto Rodríguez por hostigamiento a líderes de sindicatos de la UNP

Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

El exdefensor recordó que se formó deportivamente en la institución y le envió un mensaje a los hinchas antioqueños

Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

Jota Pe Hernández se desmarcó de lo que decida Alianza Verde y adelantó su voto por Honorio Henríquez a la presidencia del Congreso

La decisión del senador santandereano, que justificó su apoyo como un reconocimiento a la oposición hecha por el Centro Democrático al actual Gobierno de Gustavo Petro, encendió aún más la disputa por esta dignidad

Jota Pe Hernández se desmarcó de lo que decida Alianza Verde y adelantó su voto por Honorio Henríquez a la presidencia del Congreso

Representante electa ‘Lalis’ reaccionó contra la institucionalidad por feminicidio de Rosa Mayerly Olaya: “La venían acosando hace meses”

La víctima fue asesinada por un sujeto al que conoció en febrero de 2026. El hombre mostró un interés sentimental, pero ella fue clara en asegurar que no quería ninguna relación

Representante electa ‘Lalis’ reaccionó contra la institucionalidad por feminicidio de Rosa Mayerly Olaya: “La venían acosando hace meses”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A propósito de la hamburguesa triple carne, Jhonny Rivera contó qué pidió Jenny López en su primera cita: “Fue en combo”

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Deportes

Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

Sismo en Venezuela afectó el partido de Santa Fe por Copa Sudamericana: hay nueva sede para enfrentar a Caracas

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores