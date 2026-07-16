Jota Pe Hernández se desmarcó de lo que decida Alianza Verde y adelantó su voto por Honorio Henríquez a la presidencia del Congreso

El senador Jota Pe Hernández votará por su colega Honorio Henríquez, del Centro Democrático, a la presidencia del Congreso - crédito @JOTAPEHERNANDEZ/Instagram - @SenadoGOVCo/X

La votación para la presidencia del Senado, dignidad que también comandará el Congreso de la República durante la legislatura 2026-202,7 sigue al ‘rojo vivo’, tras conocerse el anuncio en la tarde del jueves 16 de julio de 2026 del senador Jota Pe Hernández: que confirmó que su voto será por el candidato del Centro Democrático, Honorio Henríquez, con lo que se desmarcó por anticipado de lo que decida Alianza Verde.

Hernández, a través de una misiva en sus redes, sorprendió al revelar de manera anticipada y abierta su postura frente a la elección de la próxima presidencia del Senado. “Para que los medios de comunicación hagan sus cuentas y para que mi voto sea público y transparente, mi voto es por Honorio Henríquez”, expresó el congresista en la publicación en su cuenta de X, a la que le sumó la breve comunicación.

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Este fue el mensaje que alertó a los seguidores del senador Jota Pe Hernández sobre su respaldo a Honorio Henríquez - crédito @JotaPeHernandez/X

De esta manera, se dio a conocer a cuatro días de que se lleve a cabo la instalación del nuevo Congreso, evento al que acudirá, por última vez, el presidente saliente, Gustavo Petro. Este anuncio se dio de manera individual por parte de un congresista que buscó, sin éxito, la escisión de la colectividad verde, que contará en el periodo que se aproxima con un total de 11 congresistas en la cámara alta, aunque no estén cohesionados.

En su argumentación, el propio senador señaló que su decisión no responde a una directriz partidista, sino a una postura personal frente al contexto político nacional. Todo esto, en medio de la propuesta del Centro Democrático de, en caso tal, irse a “voto limpio” en la sesión del 20 de julio, para que se conozca de esta forma al nuevo titular de la corporación legislativa.

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“Como senador de la República y compromisario designado del partido Alianza Verde, teniendo en cuenta la elección del próximo 20 de julio de elegir nuevo presidente del Senado, anuncio que mi voto será por el candidato del primer partido (Centro Democrático) que se declaró en oposición al nefasto y perjudicial gobierno Petro”, escribió Hernández en dicha carta, que dejó clara su posición al respecto.

En su respaldo a Honorio Henríquez, el senador Jota Pe Hernández reconoció al Centro Democrático como el primer y más importante partido de oposición al presidente Gustavo Petro - crédito @JotaPeHernandez/X

En ese sentido, agregó que su respaldo será por Henríquez, que ha hecho parte de la Comisión Séptima del Senado, en la que se hundió la reforma a la salud y se hicieron serios reparos a dos de las proposiciones del Gobierno Petro: las reformas pensional y laboral, que obligaron al Ejecutivo a dedicar esfuerzos para salvar estas iniciativas y lograr su aprobación como leyes. Aunque la primera de ellas esté aún en revisión legal.

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Así está el equilibrio de fuerzas en el Senado para conocer a su presidente

La contienda por la presidencia del Senado se ha polarizado entre dos grandes bloques. Por un lado, el Centro Democrático impulsa la candidatura de Henríquez, al ser el partido de Gobierno con más congresistas, con un total de 17, además de invocar la trayectoria del magdalenense; mientras que por el otro se encuentra el guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U, la ficha que el presidente electo Abelardo de la Espriella impulsa.

Según las cuentas, al corte del jueves 16 de julio, Deluque ya contaría con 29 votos, integrando los siete senadores de su partido, siete de Cambio Radical, cuatro de Salvación Nacional, partido que apoyó la candidatura presidencial de De la Espriella; y los 10 del partido Conservador. De esta manera aventajaría a Henríquez, que además del sufragio de Hernández contaría con los 17 apoyos de su colectividad.

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Alfredo Deluque y Honorio Henríquez protagonizan la lucha de respaldos por la presidencia del Congreso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El respaldo a Henríquez no pasó desapercibido en el escenario político, pues el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de sus redes sociales, se ha encargado de destacar las cualidades del candidato. “Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás", expresó el exmandatario.

A su vez, recordó cómo ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado y, del mismo modo, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima. “Sin que contra él haya quejas. Además, ha sido coherente en sus convicciones”, afirmó Uribe, que desde su perfil ha acusado a Deluque de establecer vínculos con Martha Peralta, congresista de la coalición del Pacto Histórico, en pro de obtener apoyos del partido de izquierda.

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De esta manera, la definición de la presidencia del Senado se ha convertido en un tema de especial interés para el reacomodo de fuerzas en el Congreso y la gobernabilidad del país, de cara al inicio del nuevo periodo constitucional y la necesidad de conocer al sucesor del liberal Lidio García, que fue el cuarto presidente del periodo que culmina, precedido de Roy Barreras, Iván Name, hoy preso, y el conservador Efraín Cepeda.