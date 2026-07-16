Colombia

Piden que la Fiscalía avance en procesos contra Augusto Rodríguez por hostigamiento a líderes de sindicatos de la UNP

Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de los principales sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, denuncian que, tras casi dos años de haber radicado una denuncia por amenazas y persecución, la investigación sigue sin avances

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UNP - Unidad Nacional de Protección
La denuncia fue radicada el 9 de agosto de 2023 - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciaron que llevan casi dos años esperando que avance una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en su contra que vendrían del interior de la entidad mencionada.

Debido a que restan pocos días para que termine el Gobierno Petro, Devia y Gallo decidieron hablar sobre lo que ha pasado al interior de la UNP durante la administración de Augusto Rodríguez y cómo han sido perseguidos de diferentes formas por resaltar aspectos indebidos en la entidad.

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Los líderes sindicales revelaron que las amenazas en su contra comenzaron en 2023, motivo por el que el 9 de agosto de ese año radicaron una denuncia contra el director de la UNP ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta la fecha el proceso judicial no ha tenido avances.

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Líderes sindicales piden que el proceso avance antes de que termine el Gobierno Petro - crédito Colprensa

Según los líderes sindicales, las intimidaciones surgieron después de hacer públicas sus críticas a la administración de Augusto Rodríguez. “Fuimos perseguidos, hostigados por esta administración”, afirmó Devia, que recibió mensajes en los que le advertían que le iban a “cortar la cabeza” y que iban a atentar contra sus seres queridos.

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Los mensajes amenazantes, enviados a través de WhatsApp y mensajes de texto, incluían frases como “si no pueden desaparecerlos, vamos a armar falsos positivos judiciales”. Una de las capturas de pantalla entregadas como prueba a la Fiscalía muestra el mensaje: “Entregue lo que tiene y no hay problema, las cosas pueden cambiar”, que según Devia, hacía alusión a la información que tenía sobre irregularidades al interior de la UNP.

Los líderes sindicales han denunciado reformas internas en la entidad y señalaron al director de la UNP como responsable del seguimiento del que han sido víctimas, lo que ha provocado que deban cambiar sus vehículos personales y hayan tenido que contratar seguridad privada, puesto que afirman no confiar en la dirección actual de la UNP.

Lupa sobre la UNP
De acuerdo con los denunciantes, las amenazas comenzaron luego de que expusieron irregularidades al interior de la UNP - crédito Visuales IA

Giovanni Gallo relató que durante un mitin nacional en febrero de 2023, miembros de los sindicatos recibieron amenazas donde se advertía que sus vidas corrían peligro y que los iban a desaparecer. Gallo denunció además seguimientos a vehículos, llamadas sospechosas y la infiltración de personas en las actividades sindicales. Ambos líderes manifestaron que, ante la falta de respuesta institucional, han decidido hablar ante los medios.

Según consta en el expediente de la Fiscalía, las amenazas y hostigamientos incluyeron llamadas desde números desconocidos, mensajes intimidatorios y seguimientos tanto a los dirigentes como a sus familias.

“Las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el tema ha quedado quieto. Incluso tras el cambio de fiscal general hemos sido hostigados, amenazados, nos escribían por qué llamábamos a ciertas personas a contar lo que nos pasaba”.

UNP
La denuncia es realizada por Giovanni Gallo y Wilson Devia, líderes sindicalies de la UNP - crédito Visuales IA

A punto de que se cumplan dos años de la radicación de la denuncia, Gallo y Devia piden que la Fiscalía tome cartas en el asunto y se registre algún tipo de avance en la investigación, puesto que creen que, tras la salida de Rodríguez de la UNP, el proceso será cerrado. Ambos dirigentes hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue y se garantice la protección de quienes denuncian irregularidades al interior de la entidad.

“Queremos exaltar que con el cambio de gobierno tenemos muchas esperanzas de que esta situación acabe, pero también tenemos miedo de los peligros porque ya quedan libres para ejercer cualquier tipo de atentado”, advirtió Gallo.

La denuncia, respaldada con capturas de mensajes y testimonios, permanece a la espera de avances por parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras los líderes sindicales insisten en la urgencia de medidas de protección y acción institucional.

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