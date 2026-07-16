Colombia

Secretarios del Congreso avalaron la posibilidad de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar: esto precisaron

La respuesta emitida al equipo de empalme del presidente electo precisa que el cambio temporal de sede requiere una proposición aprobada por mayoría simple en Senado y Cámara de Representantes

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Hombre con traje azul, camisa blanca y pin de bandera colombiana frente al Capitolio Nacional en Bogotá, con bandera de Colombia y cielo azul con nubes.
La respuesta concluye que, si el Congreso aprueba previamente el cambio de sede, el presidente electo podrá posesionarse válidamente en ese nuevo lugar, incluso fuera de Bogotá - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El Congreso de la República respondió la consulta formulada por el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la posibilidad de trasladar temporalmente la sede de la corporación para realizar la ceremonia de posesión presidencial del 7 de agosto en un lugar distinto a Bogotá.

En el concepto institucional, firmado por los secretarios generales del Senado, Diego Alejandro González González, y de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, se concluye que la Constitución permite que las dos cámaras trasladen su sede a otro lugar mediante un acuerdo conjunto y que, una vez efectuado ese traslado, el Presidente electo puede tomar posesión allí ante el Congreso reunido en pleno.

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La respuesta, fechada el 14 de julio de 2026, fue emitida en atención a una solicitud que buscaba establecer si el Congreso tiene competencia para cambiar temporalmente su sede, cuál es el cuórum requerido y cuál es el procedimiento reglamentario para adoptar esa decisión antes de la ceremonia de posesión.

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