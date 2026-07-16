Tres personas murieron ahogadas en las playas del Parque Tayrona en menos de 24 horas

En menos de 24 horas ocurrieron tres fallecimientos y se reportó una sobreviviente hospitalizada - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Visitar las playas es uno de los planes favoritos de la mayoría de los colombianos, pues a muchos les gusta tomar el sol, sentir la conexión con la naturaleza y nadar en el mar. Sin embargo, hay temporadas en las que las condiciones no se prestan para realizar estas actividades y pueden tornarse un poco peligrosas, aún más para aquellos que no saben nadar.

Precisamente, este fue el caso de dos jóvenes que murieron ahogados en la playa Los Ángeles, ubicada en el sector de Los Naranjos, en el Parque Tayrona. Con el nuevo reporte, la cifra de víctimas ahogadas en esa zona turística subió a tres personas en menos de 24 horas, en medio de un mar afectado por fuerte oleaje, corrientes de resaca e intensos vientos.

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Los medios locales reportaron que las emergencias ocurrieron entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio en playas de descanso ubicadas en esta popular zona de Santa Marta.

Después de lo ocurrido, los organismos de emergencia que atendieron los casos informaron a los turistas y residentes que las condiciones del mar siguen siendo peligrosas, por lo que les recomendaron tomar precauciones.

Las autoridades advertencias reiteradas para visitantes que aún entran al agua pese a las señales de peligro - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Según información del medio local Seguimiento.co, las víctimas más recientes fueron identificadas como Yeraldin Quintero, de 24 años, y Juan Diego Guachemené, de 19. Versiones preliminares indican que los dos ingresaron al mar y fueron sorprendidos por el oleaje y las corrientes.

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Habitantes de la zona reaccionaron e intentaron rescatarlos, pero los dos murieron en el lugar. En la misma emergencia, una mujer fue rescatada por las personas que estaban en el sector.

La sobreviviente fue trasladada primero al puesto de salud de Guachaca, aunque debido a la gravedad de su estado, tuvo que ser remitida a un centro asistencial de Santa Marta, donde permanece bajo atención especializada.

La tercera muerte ocurrió horas antes en la playa Los Cocos

El tercer caso fue el de Nicolás Alberto Camargo Orejuela, de 41 años y oriundo de Bogotá, que murió después de ser arrastrado por el mar en la playa Los Cocos, situada en el sector de Mendihuaca.

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Cabe mencionar que las autoridades habían advertido sobre el deterioro de las condiciones del mar por el incremento de los vientos. Pese a esas alertas, varias personas intentaron nadar hasta que se registraron los casos que generaron alerta entre la comunidad.

Por ahora, los organismos de socorro mantienen la alarma por las condiciones en el mar Caribe frente a las costas de Santa Marta, debido a que los fuertes vientos de los primeros días de julio fortalecieron las corrientes y el oleaje ocasionando las tragedias que hoy enlutan a varias familias.

La comunidad pide mayor control para evitar tragedias similares - crédito Colprensa

Las playas del Parque Tayrona reciben la visita de millones de turistas nacionales y extranjeros, debido a que es uno de los lugares más reconocidos del país. Sin embargo, pese a la cantidad de visitantes, llama la atención que varias de estas zonas continúan sin puestos permanentes de salvavidas.

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Cada uno de los casos ocurridos en julio y los meses anteriores demuestran la importancia de tomar precauciones, pues los turistas deben acatar las normas y estar atentos a los canales oficiales de los sectores que visiten.

En contraste, se espera que las autoridades actúen y mejoren sus canales de comunicación y vigilancia para evitar nuevas emergencias que puedan terminar en una fatalidad.

Las autoridades piden extremar los cuidados en las playas - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Tras las tres muertes, las autoridades reiteraron la recomendación de no ingresar al agua cuando existan alertas por fuertes vientos, oleaje elevado o corrientes peligrosas.

Incluso, insistieron en que los turistas deben seguir las indicaciones de los organismos de socorro y de los operadores turísticos, evitar nadar en playas sin vigilancia y salir del mar si las condiciones cambian de forma repentina.

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