Colombia

Gobernación de Antioquia alertó por drones modificados usados para lanzar explosivos en Briceño

Las autoridades departamentales advirtieron sobre la nueva modalidad empleada por grupos armados ilegales y pidieron fortalecer las capacidades de seguridad para proteger a las comunidades rurales afectadas por la violencia

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El dron señalado por las autoridades habría sido modificado para transportar y lanzar artefactos explosivos-crédito @AndresJRendonC/X
El dron señalado por las autoridades habría sido modificado para transportar y lanzar artefactos explosivos-crédito @AndresJRendonC/X

La violencia que golpea al norte de Antioquia volvió a dejar en evidencia una preocupante evolución en las estrategias de los grupos armados ilegales. Esta vez, las autoridades alertaron sobre el uso de drones modificados para lanzar explosivos contra la población civil y la Fuerza Pública, una modalidad que aumenta el riesgo para las comunidades que viven en medio del conflicto.

La denuncia fue hecha por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien compartió imágenes del artefacto utilizado en un reciente ataque ocurrido en el corregimiento Las Auras, en Briceño. Según explicó, el equipo fue adaptado con fines ofensivos, pese a que originalmente fue diseñado para labores como transporte de carga pesada, actividades agrícolas, rescate y operaciones militares especializadas. El mandatario aseguró que este tipo de tecnología está siendo empleada por las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias ‘Calarcá’, lo que, a su juicio, refleja el nivel de amenaza que enfrentan las comunidades rurales del departamento.

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El gobernador Andrés Julián Rendón denunció el uso de tecnología adaptada por grupos ilegales para atacar en zonas rurales de Antioquia-crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador Andrés Julián Rendón denunció el uso de tecnología adaptada por grupos ilegales para atacar en zonas rurales de Antioquia-crédito @AndresJRendonC/X

A través de un mensaje dirigido a los ciudadanos, Rendón relató las consecuencias que dejó uno de estos ataques en Briceño. “Antioqueños, un dron como este, del ‘Calarcá’ de las FARC, hirió a un civil y provocó el desplazamiento de 30 familias campesinas en el corregimiento Las Auras, Briceño, Norte de Antioquia. Un explosivo lanzado por este dron cayó en el parque principal del caserío, poniendo en riesgo la vida de la población civil”, señaló.

El gobernador cuestionó el accionar de ese grupo armado y aseguró que sus actividades responden exclusivamente a intereses ilegales. Según afirmó, los integrantes de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ “solo les interesan sus rentas criminales, no les asiste ninguna causa política o social”. Además, reiteró que las autoridades continuarán adelantando operaciones para perseguir a los responsables y lograr su sometimiento.

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El episodio al que hizo referencia ocurrió días atrás en zona rural de Briceño, donde la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 volvió a poner a la población en medio del fuego cruzado. Los enfrentamientos se registraron en inmediaciones del corregimiento Las Auras, ubicado a unos 30 minutos del casco urbano del municipio. Allí, ambos grupos ilegales utilizaron explosivos lanzados desde drones durante los combates.

Habitantes de Las Auras, Briceño, en el norte de Antioquía, están encerrados en medio de la presencia del Clan del golfo y disidencias de las Farc - crédito Donaldo Zuluaga/Colprensa
Habitantes del corregimiento Las Auras, en Briceño, resultaron afectados por los enfrentamientos entre estructuras armadas - crédito Donaldo Zuluaga/Colprensa

Uno de esos artefactos terminó cayendo en pleno parque principal del caserío, justo sobre un establecimiento comercial conocido por los habitantes como “la caseta”. La explosión dejó gravemente herido al propietario del negocio, de acuerdo con el relato entregado por la comunidad. El ataque también obligó a decenas de familias campesinas a abandonar sus viviendas por temor a nuevos enfrentamientos. En total, 30 hogares tuvieron que desplazarse para proteger su vida mientras persistía la confrontación armada.

Desde la Gobernación de Antioquia sostienen que este hecho confirma el deterioro de la seguridad en esa zona del departamento, donde los grupos ilegales mantienen una fuerte disputa por el control del territorio. La administración departamental insiste en que la situación requiere una respuesta más contundente por parte del Gobierno Nacional y de las autoridades encargadas de la seguridad.

A través de la Secretaría de Seguridad, la Gobernación recordó que en los últimos meses envió cerca de 40 oficios dirigidos al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional y a la Policía Nacional para solicitar el fortalecimiento de las operaciones en Briceño y otros municipios afectados por la presencia de estructuras armadas. Según el departamento, las comunicaciones buscan alertar sobre el incremento de los hechos violentos y la necesidad de dotar a la Fuerza Pública de mayores capacidades para enfrentar a los grupos criminales que operan en la región.

La Gobernación de Antioquia aseguró que solicitó mayor apoyo de la Fuerza Pública para atender la situación de seguridad en la zona crédito Captura de Video Policía Nacional
La Gobernación de Antioquia aseguró que solicitó mayor apoyo de la Fuerza Pública para atender la situación de seguridad en la zona crédito Captura de Video Policía Nacional

Las autoridades departamentales consideran que el uso de drones adaptados para lanzar explosivos representa un desafío adicional para las operaciones de seguridad y aumenta el riesgo para la población civil, debido a que estos dispositivos pueden atacar desde el aire zonas habitadas y espacios públicos. Mientras continúan las acciones militares en el norte antioqueño, la Gobernación reiteró su llamado para que se adopten medidas urgentes que permitan recuperar el control del territorio, proteger a las comunidades rurales y evitar que este tipo de ataques vuelva a repetirse.

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