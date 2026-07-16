Qué tan viable es la promesa de Abelardo de la Espriella para mandar a prisión a ‘Timochenko’: expertos se refirieron al caso

El presidente electo hizo su anuncio en una alocución emitida el lunes 13 de julio de 2026 - crédito Colprensa

Continúa la polémica en Colombia luego de que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refiriera a la posibilidad de que Rodrigo Londoño, conocido en su etapa de guerra como “Timochenko”, sea enviado a un centro carcelario por sus acciones cometidas en la época del conflicto armado.

En su tercera alocución como presidente electo, emitida el lunes 13 de julio de 2026, el futuro mandatario enfatizó en que buscará los mecanismos necesarios para que el exlíder de la antigua guerrilla de las Farc sea llevado ante las instancias judiciales.

“Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó el eventual jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este escenario parece estar lejos de ser una realidad, teniendo en cuenta que el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y el extinto grupo armado en 2016 está blindado por la Constitución Política.

Vale mencionar que Londoño está sometido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en su condición de compareciente obligatorio, por haber sido el último máximo comandante de las extintas Farc.

No obstante, existe un camino jurídico que tendría el mandatario electo para cumplir con su promesa de que el exlíder guerrillero sea privado de la libertad.

Reforma en el Congreso

El camino no sería inmediato ni administrativo, al considerar que cualquier cambio a la naturaleza de la JEP tendría que pasar por el Congreso de la República y luego superar el control de la Corte Constitucional.

PUBLICIDAD

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, planteó en diálogo con Semana que ese trámite podría tomar cuatro años.

“Si el nuevo Gobierno pretende variar esa circunstancia, eso debe ser objeto de una variación normativa. No puede hacerlo de manera directa. Debe ser una reforma que debe pasar por el Congreso”, indicó el abogado al citado medio de comunicación.

Entre tanto, Emilio José Archila, abogado y exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, reiteró que el presidente electo no cuenta con la facultad para determinar la situación jurídica de un ciudadano colombiano.

“En Colombia existe una separación de poderes. Esto quiere decir, básicamente, que hacer las leyes le corresponde al Congreso”, mencionó el exfuncionario en conversación con Cablenoticias.

PUBLICIDAD

Así mismo, advirtió sobre las implicaciones de truncar planes y compromisos ya definidos dentro de la implementación de la paz, en un proceso que, según expuso en diálogo con Cablenoticias, exige políticas de Estado y no medidas atadas solo a un gobierno de turno.