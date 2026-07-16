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Esta es la disputa por la última curul de Cundinamarca que no ha permitido al CNE confirmar la composición del nuevo Congreso

Cambio Radical, el Partido Liberal y el Mira registran una estrecha votación por un asiento en la Cámara de Representantes

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CNE continúa con el escrutinio de votos para determinar las curules del nuevo Congreso - crédito EFE/Colprensa
CNE continúa con el escrutinio de votos para determinar las curules del nuevo Congreso - crédito EFE/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) está cerca de culminar el escrutinio de la Cámara de Representantes, pero la disputa por la última curul de Cundinamarca mantiene bloqueada la certificación final y retrasa también la entrega de los escaños de las circunscripciones indígena y afro, que solo pueden adjudicarse cuando termine por completo el conteo de esa Corporación.

La pelea se concentra en el séptimo asiento del departamento, donde el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira) lleva una ventaja de cerca de 100 votos. Esa diferencia le daría la curul, aunque las reclamaciones del Partido Liberal todavía podrían cambiar el resultado.

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El tribunal electoral, según El Tiempo, ya terminó los escrutinios presidenciales y los del Senado, y solo le resta certificar toda la Cámara. No logró hacerlo antes del cierre de su período de cuatro años por las complicaciones jurídicas surgidas en la votación de Cundinamarca.

En marzo de 2026 se hizo la adjudicación oficial de casi todas las curules de Cámara en el país. Solo quedaron pendientes Chocó, Cundinamarca y las circunscripciones indígena y afro.

La última curul de Cundinamarca sigue sin definición entre tres partidos

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, eje del programa de Cepeda, generará una fractura de entrada entre el ejecutivo y la rama legislativa, independientemente de la composición de las bancadas - crédito Lina Gasca/Colprensa
Cambio Radical, el Partido Liberal y el Mira registran una estrecha votación por un asiento en la Cámara de Representantes - crédito Lina Gasca/Colprensa

Cundinamarca tiene siete lugares en la Cámara y seis ya están definidos: tres para el Pacto Histórico, uno para el Centro Democrático, uno para el Partido Conservador y uno para el Partido Liberal. El último escaño quedó en discusión entre Cambio Radical, el Partido Liberal y el Mira por lo estrecho de la votación.

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El sábado 11 de julio de 2026, la entidad encargada de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral intentó resolver esa controversia, pero no hubo acuerdo. El magistrado Álvaro Hernán Prada presentó una ponencia para asignar la curul a Cambio Radical y la sala plena la rechazó.

La discusión se tensó por la filtración de ese documento en redes sociales. Tanto el Mira como el Partido Liberal sostuvieron que esa decisión no tenía sustento en el resultado electoral del 8 de marzo de 2026 y divulgaron comunicados para advertirlo.

El sábado 11 de julio de 2026, la entidad encargada de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral intentó resolver esa controversia, pero no hubo acuerdo - crédito Fundación Pares
El sábado 11 de julio de 2026, la entidad encargada de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral intentó resolver esa controversia, pero no hubo acuerdo - crédito Fundación Pares

La sala plena concluyó que las reclamaciones del partido del fallecido Germán Vargas Lleras no alcanzaban para superar en votos a los otros dos competidores. Tras la caída de la ponencia, el caso pasó a la magistrada Alba Lucía Velásquez, que seguía en el orden de turno.

Se esperaba que Velásquez presentara el 15 de julio de 2026 un texto definitivo para cerrar la discusión. Pero Cambio Radical, la colectividad favorecida en la propuesta rechazada de Prada, la recusó.

El bloqueo en Cundinamarca también retrasa las curules afro e indígena

Proyecto de ley impediría que familiares de alcaldes y gobernadores llegaran a ocupar curules en el Congreso de la República | ViasualesIA
El bloqueo en Cundinamarca también retrasa las curules afro e indígena - crédito ViasualesIA

El CNE rechazó en pleno esa recusación durante la jornada del 15 de julio de 2026. De acuerdo con la publicación, entre el jueves 16 de julio y el viernes 17 de julio podría quedar lista una nueva ponencia.

La decisión de Velásquez definirá si el Mira conserva la ventaja y se queda con la séptima curul o si prosperan los reclamos liberales y ese partido obtiene dos escaños en el departamento. Esa definición es la que mantiene abierto el escrutinio total de la Cámara.

El caso de Chocó ya se resolvió el sábado 11 de julio de 2026 y eso permitió que el martes 14 de julio se promulgara oficialmente el escrutinio del Senado. Cundinamarca quedó así como el principal obstáculo para cerrar el ciclo electoral pendiente.

Distintas fuentes del CNE confirmaron a El Tiempo que la demora en la adjudicación de las curules afro e indígena no obedece a supuestas irregularidades ni a diferencias amplias en esos conteos. La única razón es procedimental: esas circunscripciones de carácter nacional son las últimas en otorgarse y primero debe culminar toda la Cámara.

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