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La Liendra le metió una suma millonaria a la semifinal entre Argentina e Inglaterra: así le fue

Horas antes del partido, el creador de contenido lanzó mensajes provocadores y reveló el monto que apostaría para el encuentro disputado en Atlanta

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El creador de contenido realizó una millonaria apuesta, asegurando que Inglaterra clasificaría a la final - crédito @la_liendraa/Instagram

Argentina e Inglaterra disputaban la segunda semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en Atlanta. Precedido de la habitual tensión por la rivalidad entre ambas selecciones, fue un partido que se jugó inicialmente con cautela por parte de ambos equipos, sabiendo que un error podía costarles caro.

Los ingleses se pusieron en ventaja con Anthony Gordon al inicio del segundo tiempo, pero con el paso de los minutos retrocedieron metros y la albiceleste comenzó a ejercer presión hasta que llegaron las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez (esta última en tiempo de reposición) para sellar el pase de los actuales campeones del mundo a la gran final ante España, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

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Lautaro Martínez convirtió el gol que le dio el paso a Argentina a la gran final del Mundial 2026 ante España - crédito Lee Smith/REUTERS
Lautaro Martínez convirtió el gol que le dio el paso a Argentina a la gran final del Mundial 2026 ante España - crédito Lee Smith/REUTERS

El partido acaparaba una atención absoluta entre diversos creadores de contenido, debido a que se trataba del duelo entre dos de los máximos artilleros del campeonato: el argentino Lionel Messi y los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham.

Uno de los que más pendiente se encontraba era La Liendra, reconocido por su simpatía por Cristiano Ronaldo —eliminado con Portugal en los octavos de final ante España—. Debido a la rivalidad del Bicho con Messi a lo largo de su carrera deportiva, el quindiano tomó partido por Inglaterra en dicho encuentro, afirmando que la derrota de la albiceleste era segura.

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Horas antes del encuentro, La Liendra grabó algunas historias en su cuenta de Instagram en las que aparecía vestido como soldado inglés y lanzó mensajes contra la selección tricampeona del mundo.

“Argentina ha llegado a la semifinal del mundial enfrentando equipos que no tienen jerarquía, que no tienen fútbol”, afirmó, y enumeró entre esos rivales a Argelia, Jordania, Australia y Cabo Verde. “Muchos de esos partidos casi los pierden. Se fueron a tiempo extra, ganaron con penales, con goles a último minuto, con las uñas”, agregó.

El influenciador se jactaba de que podía ganar la apuesta y hasta retó a los seguidores de Messi a que apostaron con él - crédito @la_liendraa/Instagram

De este modo, el influenciador anunció que apostaría dos millones de pesos a la victoria de los Tres Leones, algo que también justificó desde lo económico: “Este es el momento de hacer plata, porque Argentina no le va a ganar a Inglaterra”, expresó.

En la grabación, mostró el movimiento bancario y los registró en una plataforma de apuestas, con proyección de ganancia de más del triple del monto original. “Argentina no le va a ganar a Inglaterra. Inglaterra no es Egipto, Cabo Verde, Austria, eso ya es un equipo de verdad”, insistió.

Sabiendo que muchos de sus seguidores iban a apostar a una victoria de Argentina, La Liendra extendió el desafío a cualquier seguidor de Lionel Messi: “ O sea, estoy tan seguro de que Argentina va a quedar eliminada hoy, que si yo pudiera hacer una fila con todos y apostarle a todos, a todos les apostaría, a todos les quitaría la plata, nea. Y esos que me dicen: ‘Llorón, llorón’. Papi, llame a los bomberos, póngase chaleco salvavidas, flotadores, porque lo que ustedes van a llorar ahorita va a inundar la casa, huevón”, afirmó con absoluta seguridad.

La reacción tras la derrota

El creador de contenido recriminó de manera furiosa a los jugadores ingleses por dejar que Argentina revirtiera el marcador en los minutos finales - crédito @la_liendraa/Instagram

Como viene siendo habitual durante el Mundial, La Liendra reaccionó en vivo al desarrollo del partido, pasando de la alegría con el gol inicial de Gordon, a la incredulidad y decepción cuando Argentina volteó el marcador, en contraste con la euforia de Mateo Carvajal que hinchaba por el combinado sudamericano.

Luego de pedirle al hijo de Carvajal que saliera un momento para poder descargarse, el quindiano se despachó con todo contra Inglaterra. “¡Cagones! ¡Cagones! ¡Les faltaron solo unos minutos! ¡Cagones! ¡Solo tenían que esperar un momentico y ya! ¡Cagones! Porque eso es lo que son. ¿Cuánto les dieron o qué?“, gritó a la cámara.

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