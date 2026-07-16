Colombia

Recaudo tributario de Colombia quedó por debajo de la meta del Gobierno a mayo de 2026

Aunque los ingresos por impuestos crecieron frente al mismo periodo del año anterior, las cifras mantienen la atención sobre el equilibrio de las finanzas públicas y las proyecciones fiscales para el resto del año

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La DIAN reportó un recaudo tributario neto de $128,8 billones entre enero y mayo de 2026-crédito REUTERS/Luisa González
La DIAN reportó un recaudo tributario neto de $128,8 billones entre enero y mayo de 2026-crédito REUTERS/Luisa González

Las cuentas fiscales del Gobierno siguen bajo la lupa. Aunque el recaudo de impuestos mantiene un crecimiento frente al año pasado, los ingresos todavía muestran señales de presión y alimentan el debate sobre la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos presupuestales durante lo que resta de 2026.

El panorama también coincide con las recientes advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que cuestionó las proyecciones oficiales de ingresos y alertó sobre el margen de maniobra que tendrá la próxima administración para ordenar las finanzas públicas. En medio de ese contexto, las cifras divulgadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) muestran que, al cierre de mayo, el recaudo tributario neto alcanzó los $128,8 billones. El resultado quedó apenas $0,1 billones por debajo de la meta acumulada fijada para ese periodo, que ascendía a $128,9 billones.

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Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
La retención en la fuente y el IVA continúan siendo las principales fuentes de ingresos tributarios del país-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque la diferencia es reducida, los analistas de ANIF recuerdan que el recaudo neto es el indicador que realmente refleja los recursos disponibles para el Gobierno, ya que descuenta las devoluciones y compensaciones realizadas a los contribuyentes. Por ello, es la referencia utilizada para medir el cumplimiento de las metas fiscales y evaluar el balance de las cuentas públicas. Con corte a mayo, el país alcanzó el 44,4% del objetivo anual de recaudo, una proporción muy similar a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando el avance era del 43,9%. Para este año, la meta establecida por el Gobierno es obtener ingresos tributarios netos por $290 billones.

Las cifras son distintas cuando se observa el recaudo bruto. Entre enero y mayo, este indicador llegó a $139,3 billones, lo que representa un crecimiento nominal del 9,4% frente al mismo lapso del año anterior, cuando se ubicó en $127,3 billones. Además, el recaudo bruto superó en $0,3 billones la meta mensual proyectada por la Dian para mayo, que era de $139 billones. Sin embargo, ese comportamiento no modifica el resultado del recaudo neto, que es el dato utilizado para el seguimiento de la programación fiscal del Gobierno.

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Los principales aportes continúan concentrándose en pocos tributos. La retención en la fuente sobre el impuesto de renta representa el 36,1% del recaudo total, seguida por el IVA con el 25,6%, los tributos aduaneros con el 14,3% y el impuesto sobre la renta, que aporta el 9,7%. Las metas de recaudo no son definidas exclusivamente por la Dian. Su construcción hace parte del proceso de programación fiscal del Gobierno Nacional y posteriormente se incorpora tanto al Plan Financiero como al Presupuesto General de la Nación.

Sindicatos de la Dian alegan un posible despido de, al menos, 127 trabajadores de la entidad - crédito Dian
El Carf advirtió diferencias entre las proyecciones oficiales de ingresos y el comportamiento esperado de las finanzas públicas - crédito Dian

Para elaborar esa proyección, el Ministerio de Hacienda reúne la información técnica suministrada por la Dian junto con otras variables económicas y fiscales. Posteriormente, el documento es revisado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), organismo encargado de aprobar las principales decisiones relacionadas con la política fiscal del país.

Ese proceso explica que la responsabilidad sobre las metas esté distribuida entre varias entidades. Mientras la Dian administra el sistema tributario y ejecuta las labores de recaudo, las proyecciones oficiales hacen parte de las decisiones de política económica adoptadas por el Gobierno. Aun así, las estimaciones oficiales son objeto de cuestionamientos. Durante una reciente presentación, el presidente del Carf, Juan Carlos Ramírez, expuso un escenario menos optimista para las finanzas públicas.

Según los cálculos de ese organismo independiente, el Gobierno habría sobreestimado los ingresos tributarios en cerca de $33 billones y, al mismo tiempo, subestimado el gasto en aproximadamente $60 billones. Estas cifras difieren de las proyecciones incluidas hace dos meses en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que sirve de referencia para inversionistas, calificadoras y analistas sobre el rumbo de las finanzas públicas.

El cumplimiento de la meta anual de recaudo será clave para el balance fiscal del Gobierno durante 2026-crédito REUTERS/Luisa González
El cumplimiento de la meta anual de recaudo será clave para el balance fiscal del Gobierno durante 2026-crédito REUTERS/Luisa González

De mantenerse ese escenario, el próximo gobierno tendría que adoptar decisiones para cerrar el desbalance fiscal. Entre las alternativas aparecen una nueva reforma tributaria, un mayor endeudamiento o una reducción del gasto público, aunque esta última opción enfrenta limitaciones por los compromisos presupuestales ya adquiridos.

Los desafíos no son nuevos. En los últimos años, el recaudo tributario ha estado acompañado por cambios frecuentes en la dirección de la Dian y cuestionamientos sobre la capacidad de la entidad para mejorar su eficiencia. A ello se suman otros factores señalados por el Carf, como el aumento de obligaciones pendientes de pago, el vencimiento de deuda y las vigencias futuras comprometidas, elementos que reducirán el margen de acción de la próxima administración en materia fiscal.

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