Atlético Nacional quiere dar un golpe en el mercado de fichajes: habría buscado a Duván Vergara y Racing tendría respuesta

Duván Vergara volvió a sonar para el fútbol colombiano, ahora por el supuesto interés de Atlético Nacional - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Atlético Nacional quiere volver a pelear por la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2026, luego de perder la final contra Junior de Barranquilla en Medellín, y para eso se arma con lo mejor que encuentra en el mercado y volvió a apelar a la repatriación de antiguas figuras.

Sumado a eso, el verde se habría interesado en nada menos que Duván Vergara, atacante que se encuentra en Racing y fue campeón con el América en 2019 y 2020, es referente de la institución y, una vez más, suena para regresar al fútbol colombiano, en uno de los clubes con mayor músculo financiero.

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Por el momento, Nacional se alista para la presentación de Franco Armani, portero que reemplazará a David Ospina, además de Luis Marquínez, otro guardameta que regresa de su préstamo y tomará el lugar del saliente Harlen Castillo, que pasó a Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina.

¿Duván Vergara llegará a Nacional?

La derrota en la final del primer semestre de 2026 dejó una herida abierta en el verde, pues fue el club que más puntos sumó en la Liga BetPlay, con 54 unidades, y ganó cinco de los seis encuentros de los playoffs, pero la goleada 3-0 en la ida de la final fue lapidaria para la institución antioqueña.

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Con el objetivo de evitar esa clase de situaciones, Nacional tenía en carpeta a Duván Vergara, según el periodista Mauricio Agudelo, del canal deportivo Win Sports, aunque por ahora no se tiene conocimiento de algún acercamiento con el deportista o su entorno en Argentina.

Después de un año con Racing de Avellaneda, volvió a salir la versión de que Duván Vergara volvería al fútbol colombiano - crédito @Maurofutbolyfe/X

El colombiano viene de disputar 18 partidos con la “Academia” en el fútbol argentino, cinco de ellos por la Copa Sudamericana, pero marcó solo tres goles, cifras muy bajas para el atacante y, al parecer, de ahí empezaron las versiones de que volvería a la Liga BetPlay.

Sin embargo, Racing habría dejado claro que no quiere desprenderse de Duván Vergara, según el comunicador Harold Caicedo, citado por el medio Zona Libre de Humo, al mencionar que “no está en nuestros planes, ni en el club, salir ahora de Racing. Duván está feliz“.

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Por ahora, Racing no tendría planes de vender o ceder a Duván Vergara, al que considera importante para la disputa de la Liga Argentina - crédito @ZonaLibreDeHumo/X

De esta manera, se acabaría el rumor sobre el jugador y el verde, que previamente despidió a Dairon Asprilla, fichaje del Bolívar de La Paz, y busca otro goleador que le haga competencia a Alfredo Morelos porque Cristian “Chicho” Arango tampoco funcionó en el primer semestre.

Armani regresa al verde

El arquero argentino Franco Armani llegó a Medellín el miércoles 15 de julio para cerrar su regreso a Atlético Nacional, ocho años después de su salida a River Plate y con el objetivo de cerrar su carrera en la escuadra en la que salió campeón de la Copa Libertadores 2016.

En su despedida del club argentino, explicó el motivo de la decisión: “Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando. Nunca esperé que llegara esta posibilidad, no lo tenía en mis planes. Se comunicó Atlético Nacional y, cuando pasan estas cosas, te mueven el piso y te ponen a pensar. Lo tomé más para mi último año de carrera, terminar de la mejor manera”.

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Franco Armani se despidió del River Plate y ahora terminará su carrera con Atlético Nacional a los 39 años - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

En el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, fue recibido por integrantes de la delegación del club, entre ellos Víctor Marulanda, y por periodistas que lo acompañaron en sus primeros minutos de vuelta al país.

Según el periodista Juan David Londoño, el acuerdo inicial sería por 1 año, con la opción de extenderse otro. En ese período, Armani apunta a volver a ganar trofeos con el equipo y convertirse en el futbolista con más títulos en la historia de la institución.

El arquero llegó a Medellín en 2010 procedente de Deportivo Merlo y empezó a sumar continuidad en 2012 con el técnico Juan Carlos Osorio. Entre 2010 y 2017 disputó 249 partidos con Nacional y recibió 208 goles.

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