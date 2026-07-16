Colombia

Iván Cepeda ya tiene en sus manos la credencial que lo certifica como senador para el periodo 2026-2030, gracias al Estatuto de la Oposición

Además de ratificar su desconocimiento de la legitimidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el congresista del Pacto Histórico insistió en la legitimidad de su curul y en la representación de los que lo respaldaron en las urnas el pasado 21 de junio

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El senador del Pacto Histórico presentó con orgullo la credencial que lo acredita como Senador de la República y líder de la oposición, agradeció a todos los ciudadanos que lo apoyaron y se comprometió a defender las conquistas sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

A través de sus redes sociales, el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro compartió con sus simpatizantes un video en el que se le ve con la credencial que lo acredita como congresista para el periodo 2026-2030, gracias al Estatuto de la Oposición, que le permite al perdedor de la contienda presidencial ocupar un escaño en el Senado para representar, justamente, a sus electores durante el cuatrienio.

Con ello, el parlamentario del Pacto Histórico, que obtuvo 12.708.312 votos el 21 de junio, y que pese a su certificada derrota ante Abelardo de la Espriella se niega a reconocerlo como el presidente, insistió en que el nuevo mandatario no es legítimo, al punto que destacó un nuevo llamado a protagonizar desobediencia civil. Y todo porque los tres requisitos que dio a conocer para cambiar de parecer siguen sin cumplirse.

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Iván Cepeda ya tiene su credencial como congresista para el próximo periodo legislativo
Aunque no asistió al acto de entrega organizado por el CNE, Iván Cepeda ya tiene su credencial como senador para el próximo periodo legislativo, en representación de la curul de oposición - crédito @IvanCepedaCast/X

Siento gran orgullo en presentar al pueblo colombiano mi credencial como senador, representante y líder de la oposición en Colombia”, afirmó el congresista, que lució con el documento, según él, no como una validación individual, sino como un mandato político de sus seguidores para ejercer, justamente, ese contrapeso a las iniciativas del abogado de derecha, que ya dio algunas luces de las reformas que adelantará.

Cepeda decidió no asistir a la ceremonia oficial del Consejo Nacional Electoral. En su lugar envió a la activista Érika Isabel Prieto para retirar y firmar el documento que formaliza su escaño, mientras Aida Quilcué, su antigua fórmula vicepresidencial, hizo lo mismo para recibir su puesto en la Cámara de Representantes; también avalada por el referido estatuto, al haber participado de la elección del nuevo dignatario.

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Para Cepeda, la certificación “tiene el valor de haber sido conseguida con los esfuerzos de mucha gente en el país: jóvenes, poblaciones rurales, trabajadores y trabajadoras, personas de capas medias, empresarios” y añadió que la curul pertenece es al “pueblo colombiano”. Le servirá, entonces, para “defender las conquistas sociales, avanzar en el cambio, hacer una oposición responsable y abierta al diálogo, pero también firme”.

Andrés Forero aseguró que la ausencia de Iván Cepeda contradice el mensaje de desobediencia civil - crédito @AForeroM/X
El senador del Centro Democrático Andrés Forero aseguró que la ausencia de Iván Cepeda contradice el mensaje de desobediencia civil - crédito @AForeroM/X

En su declaración, el senador del Pacto Histórico también conectó la credencial con la movilización territorial que respaldó su candidatura y agradeció “a las personas que cruzaron ríos, fueron por trochas, hicieron inmensos esfuerzos en el mundo rural, en las periferias urbanas, a todos los habitantes de las grandes ciudades”. Por ello, extendió ese reconocimiento a los colombianos en el exterior.

María Clara Posada cuestionó el llamado a la desobediencia civil realizado por Iván Cepeda - crédito @MaclaPosada/X
La también congresista del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó el llamado a la desobediencia civil efectuado por Iván Cepeda - crédito @MaclaPosada/X

Ausencia de Iván Cepeda ante el CNE encendió la polémica

El episodio no quedó limitado al acto simbólico de mostrar la credencial, pues la ausencia física del político bogotano ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que adelantó una ceremonia de entrega oficial, ocurrió pocos días después de que se declaró en desobediencia civil pacífica y explicó que no reconoce la legitimidad de Abelardo de la Espriella por tres causales, entre ellas el que esté dispuesto a extraditar a Gustavo Petro.

Esa decisión de no acudir al recinto dispuesto para tal fin, en las instalaciones de Corferias, alimentó las críticas de sectores rivales, que interpretaron el gesto como un intento de tomar distancia del acto institucional sin renunciar a sus efectos jurídicos. Ya dirigentes de partidos contrarios al hoy Gobierno, entre ellos voces del Centro Democrático, han calificado la maniobra de “farsa” y de “contradicción política”.

Julio César Triana y sus críticas a Iván Cepeda
En sus mensajes en X, el representante Julio César Triana lanzó duras críticas al senador Iván Cepeda, por cuenta de su postura frente a la llegada de Abelardo de la Espriella al poder - crédito @TrianaCongreso/X

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, concentró sus cuestionamientos en lo que definió como un doble discurso institucional, pues mientras rechaza la legitimidad del presidente electo y anuncia desobediencia civil, al mismo tiempo se acoge al mecanismo legal que le garantiza la curul y los beneficios asociados al cargo; a la cual no tendría derecho si desconociera el desenlace de la contienda.

Por ello, Triana insistió en sus redes sociales que resulta incompatible desconfiar de las instituciones y del resultado electoral, pero posesionarse en el Senado bajo las reglas del mismo sistema. Por ello no dudó en pedirle en su momento que renunciara a su escaño si no reconoce la legitimidad de las elecciones, en las que fue vencido por apenas el 0,96%, de acuerdo con los datos del escrutinio avalado por jueces del país.

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