Colombia

Cnsc lanzó convocatoria con 2.578 vacantes en hospitales públicos: salarios entre $1.750.905 y $12.919.931 en el sector salud

El costo de los derechos varía por nivel, con recaudo en Bancolombia, corresponsales, PSE o canales virtuales, y exige completar el registro, escoger una Opec y formalizar la postulación en Simo

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Las inscripciones para las vacantes de la CNSC estarán abiertas del 15 al 31 de julio en la plataforma Simo - crédito Infobae

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió la convocatoria para más de 2.500 vacantes a través del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, orientado a fortalecer el talento humano en el sistema de salud público del país.

En total, se ofertan 2.578 plazas para ingresar a 98 entidades entre hospitales y centros médicos de diferentes regiones, en niveles asistencial, técnico y profesional. Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 y el 31 de julio a través de la plataforma Simo.

Las vacantes se distribuyen así: 1.513 en el nivel asistencial, 161 en el nivel técnico y 904 en el nivel profesional. Los salarios varían según el cargo y nivel: entre $1.750.905 y $4.741.982 para el nivel asistencial, entre $1.750.905 y $4.789.503 para el nivel técnico, y entre $2.453.395 y $12.919.931 en el nivel profesional. Las vacantes están dirigidas a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los perfiles y requisitos exigidos para cada cargo.

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La convocatoria de la Cnsc ofrece plazas en 98 hospitales y centros médicos de distintas regiones del país - crédito Cnsc
La convocatoria de la Cnsc ofrece plazas en 98 hospitales y centros médicos de distintas regiones del país - crédito Cnsc

Requisitos y perfiles de los aspirantes

Quienes deseen participar deben registrarse en la plataforma Simo, aceptar las reglas del proceso y cumplir con los requisitos mínimos de formación y experiencia establecidos para cada empleo:

  • En el nivel asistencial, se requiere desde primaria hasta formación en áreas como enfermería, sistemas, contabilidad, primeros auxilios y farmacia.
  • Para el nivel técnico, se piden títulos en ingeniería biomédica, contaduría, secretariado, bacteriología, administración, derecho, biología, salud pública y afines.
  • En el nivel profesional, las vacantes abarcan disciplinas como administración, enfermería, bacteriología, medicina, ingeniería de sistemas, odontología, psicología, trabajo social, comunicación social, arquitectura, derecho y economía, entre otras.

Las vacantes están distribuidas en todo el país. Por ejemplo:

  • En Antioquia se ofrecen plazas en hospitales como el San Juan de Dios, San Rafael Jericó Nueva E.S.E. y Santa Margarita Copacabana.
  • En Bogotá se encuentran vacantes en el Hospital Universitario de la Samaritana.
  • En Boyacá, en centros como el Hospital San Francisco de Villa de Leyva o el Centro de Salud de Sáchica.
  • En Caldas, en el Hospital Sagrado Corazón y Assbasalud; y en Tolima, en el Hospital Federico Lleras Acosta y Santa Lucía Roncesvalles, entre otros.
  • El listado completo de entidades y vacantes por región puede consultarse en la página oficial de la Cnsc.
La Comisión Nacional del Servicio Civil anunció una nueva convocatoria con más de 1.000 vacantes en entidades territoriales y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar- crédito VisualesIA/CNSC
Las vacantes de Empresas Sociales del Estado 2 se reparten entre 1.513 cargos asistenciales, 161 técnicos y 904 profesionales - crédito VisualesIA/Cnsc

Inscripción y proceso de selección

Los interesados deben realizar su inscripción únicamente en la plataforma Simo (https://simo.cnsc.gov.co/) y pagar los derechos de participación, que son de $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para el nivel profesional.

El pago puede hacerse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, botón PSE o Bancolombia virtual. Cada aspirante solo puede inscribirse a una vacante y no debe estar registrado en la modalidad de ascenso.

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El procedimiento consiste en consultar el acuerdo y el anexo con las reglas del proceso en la web de la Cnsc, registrarse en Simo, buscar la vacante de interés según el perfil profesional, revisar los requisitos y funciones publicados en la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) y, tras seleccionar el empleo, realizar el pago y formalizar la inscripción.

Es fundamental verificar que se cumplen todos los requisitos exigidos para el cargo y seguir las instrucciones para completar correctamente el proceso.

Más de 18.000 vacantes estarán disponibles en los 12 concursos programados por la Cnsc - crédito Cnsc
Los salarios de la convocatoria de la CNSC van desde $1.750.905 hasta $12.919.931, según el cargo y el nivel - crédito Cnsc

Condiciones y reglas para los aspirantes

Entre los requisitos generales para participar se encuentran:

  • Ser ciudadano colombiano mayor de edad.
  • No estar inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos.
  • Cumplir con los requisitos mínimos establecidos para la vacante seleccionada.
  • No estar inscrito para otra vacante en modalidad de ascenso y presentar las pruebas y actividades requeridas en las fechas establecidas por la Cnsc.

Las personas con discapacidad pueden participar en vacantes reservadas para su grupo, siempre que acrediten la condición y cumplan con el perfil.

El proceso de selección es público, meritocrático y transparente. Los aspirantes deberán presentar pruebas y cumplir con las etapas definidas por la Cnsc para cada cargo. Toda la información sobre cronograma, requisitos específicos, manual de funciones y número de vacantes por entidad está disponible en la plataforma Simo y en la sección “Empresas Sociales del Estado 2” de la página oficial de la Cnsc.

Finalmente, la Cnsc recomendó a los interesados leer detalladamente los términos de la convocatoria, cumplir rigurosamente con los requisitos y realizar la inscripción dentro de los plazos estipulados para participar en el proceso.

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