Cnsc lanzó convocatoria con 2.578 vacantes en hospitales públicos: salarios entre $1.750.905 y $12.919.931 en el sector salud

Las inscripciones para las vacantes de la CNSC estarán abiertas del 15 al 31 de julio en la plataforma Simo - crédito Infobae

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió la convocatoria para más de 2.500 vacantes a través del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, orientado a fortalecer el talento humano en el sistema de salud público del país.

En total, se ofertan 2.578 plazas para ingresar a 98 entidades entre hospitales y centros médicos de diferentes regiones, en niveles asistencial, técnico y profesional. Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 y el 31 de julio a través de la plataforma Simo.

Las vacantes se distribuyen así: 1.513 en el nivel asistencial, 161 en el nivel técnico y 904 en el nivel profesional. Los salarios varían según el cargo y nivel: entre $1.750.905 y $4.741.982 para el nivel asistencial, entre $1.750.905 y $4.789.503 para el nivel técnico, y entre $2.453.395 y $12.919.931 en el nivel profesional. Las vacantes están dirigidas a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los perfiles y requisitos exigidos para cada cargo.

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La convocatoria de la Cnsc ofrece plazas en 98 hospitales y centros médicos de distintas regiones del país - crédito Cnsc

Requisitos y perfiles de los aspirantes

Quienes deseen participar deben registrarse en la plataforma Simo, aceptar las reglas del proceso y cumplir con los requisitos mínimos de formación y experiencia establecidos para cada empleo:

En el nivel asistencial , se requiere desde primaria hasta formación en áreas como enfermería, sistemas, contabilidad, primeros auxilios y farmacia.

Para el nivel técnico , se piden títulos en ingeniería biomédica, contaduría, secretariado, bacteriología, administración, derecho, biología, salud pública y afines.

En el nivel profesional, las vacantes abarcan disciplinas como administración, enfermería, bacteriología, medicina, ingeniería de sistemas, odontología, psicología, trabajo social, comunicación social, arquitectura, derecho y economía, entre otras.

Las vacantes están distribuidas en todo el país. Por ejemplo:

En Antioquia se ofrecen plazas en hospitales como el San Juan de Dios, San Rafael Jericó Nueva E.S.E. y Santa Margarita Copacabana.

En Bogotá se encuentran vacantes en el Hospital Universitario de la Samaritana.

En Boyacá , en centros como el Hospital San Francisco de Villa de Leyva o el Centro de Salud de Sáchica.

En Caldas , en el Hospital Sagrado Corazón y Assbasalud; y en Tolima, en el Hospital Federico Lleras Acosta y Santa Lucía Roncesvalles, entre otros.

El listado completo de entidades y vacantes por región puede consultarse en la página oficial de la Cnsc.

Las vacantes de Empresas Sociales del Estado 2 se reparten entre 1.513 cargos asistenciales, 161 técnicos y 904 profesionales - crédito VisualesIA/Cnsc

Inscripción y proceso de selección

Los interesados deben realizar su inscripción únicamente en la plataforma Simo (https://simo.cnsc.gov.co/) y pagar los derechos de participación, que son de $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para el nivel profesional.

El pago puede hacerse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, botón PSE o Bancolombia virtual. Cada aspirante solo puede inscribirse a una vacante y no debe estar registrado en la modalidad de ascenso.

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El procedimiento consiste en consultar el acuerdo y el anexo con las reglas del proceso en la web de la Cnsc, registrarse en Simo, buscar la vacante de interés según el perfil profesional, revisar los requisitos y funciones publicados en la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) y, tras seleccionar el empleo, realizar el pago y formalizar la inscripción.

Es fundamental verificar que se cumplen todos los requisitos exigidos para el cargo y seguir las instrucciones para completar correctamente el proceso.

Los salarios de la convocatoria de la CNSC van desde $1.750.905 hasta $12.919.931, según el cargo y el nivel - crédito Cnsc

Condiciones y reglas para los aspirantes

Entre los requisitos generales para participar se encuentran:

Ser ciudadano colombiano mayor de edad.

No estar inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos.

Cumplir con los requisitos mínimos establecidos para la vacante seleccionada.

No estar inscrito para otra vacante en modalidad de ascenso y presentar las pruebas y actividades requeridas en las fechas establecidas por la Cnsc.

Las personas con discapacidad pueden participar en vacantes reservadas para su grupo, siempre que acrediten la condición y cumplan con el perfil.

El proceso de selección es público, meritocrático y transparente. Los aspirantes deberán presentar pruebas y cumplir con las etapas definidas por la Cnsc para cada cargo. Toda la información sobre cronograma, requisitos específicos, manual de funciones y número de vacantes por entidad está disponible en la plataforma Simo y en la sección “Empresas Sociales del Estado 2” de la página oficial de la Cnsc.

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Finalmente, la Cnsc recomendó a los interesados leer detalladamente los términos de la convocatoria, cumplir rigurosamente con los requisitos y realizar la inscripción dentro de los plazos estipulados para participar en el proceso.