Cnsc lanzó convocatoria con 2.578 vacantes en hospitales públicos: salarios entre $1.750.905 y $12.919.931 en el sector salud

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió la convocatoria para más de 2.500 vacantes a través del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, orientado a fortalecer el talento humano en el sistema de salud público del país.
En total, se ofertan 2.578 plazas para ingresar a 98 entidades entre hospitales y centros médicos de diferentes regiones, en niveles asistencial, técnico y profesional. Las inscripciones estarán abiertas entre el 15 y el 31 de julio a través de la plataforma Simo.
Las vacantes se distribuyen así: 1.513 en el nivel asistencial, 161 en el nivel técnico y 904 en el nivel profesional. Los salarios varían según el cargo y nivel: entre $1.750.905 y $4.741.982 para el nivel asistencial, entre $1.750.905 y $4.789.503 para el nivel técnico, y entre $2.453.395 y $12.919.931 en el nivel profesional. Las vacantes están dirigidas a ciudadanos colombianos mayores de edad que cumplan con los perfiles y requisitos exigidos para cada cargo.
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Requisitos y perfiles de los aspirantes
Quienes deseen participar deben registrarse en la plataforma Simo, aceptar las reglas del proceso y cumplir con los requisitos mínimos de formación y experiencia establecidos para cada empleo:
- En el nivel asistencial, se requiere desde primaria hasta formación en áreas como enfermería, sistemas, contabilidad, primeros auxilios y farmacia.
- Para el nivel técnico, se piden títulos en ingeniería biomédica, contaduría, secretariado, bacteriología, administración, derecho, biología, salud pública y afines.
- En el nivel profesional, las vacantes abarcan disciplinas como administración, enfermería, bacteriología, medicina, ingeniería de sistemas, odontología, psicología, trabajo social, comunicación social, arquitectura, derecho y economía, entre otras.
Las vacantes están distribuidas en todo el país. Por ejemplo:
- En Antioquia se ofrecen plazas en hospitales como el San Juan de Dios, San Rafael Jericó Nueva E.S.E. y Santa Margarita Copacabana.
- En Bogotá se encuentran vacantes en el Hospital Universitario de la Samaritana.
- En Boyacá, en centros como el Hospital San Francisco de Villa de Leyva o el Centro de Salud de Sáchica.
- En Caldas, en el Hospital Sagrado Corazón y Assbasalud; y en Tolima, en el Hospital Federico Lleras Acosta y Santa Lucía Roncesvalles, entre otros.
- El listado completo de entidades y vacantes por región puede consultarse en la página oficial de la Cnsc.
Inscripción y proceso de selección
Los interesados deben realizar su inscripción únicamente en la plataforma Simo (https://simo.cnsc.gov.co/) y pagar los derechos de participación, que son de $58.400 para los niveles técnico y asistencial, y de $87.550 para el nivel profesional.
El pago puede hacerse en sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, botón PSE o Bancolombia virtual. Cada aspirante solo puede inscribirse a una vacante y no debe estar registrado en la modalidad de ascenso.
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El procedimiento consiste en consultar el acuerdo y el anexo con las reglas del proceso en la web de la Cnsc, registrarse en Simo, buscar la vacante de interés según el perfil profesional, revisar los requisitos y funciones publicados en la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) y, tras seleccionar el empleo, realizar el pago y formalizar la inscripción.
Es fundamental verificar que se cumplen todos los requisitos exigidos para el cargo y seguir las instrucciones para completar correctamente el proceso.
Condiciones y reglas para los aspirantes
Entre los requisitos generales para participar se encuentran:
- Ser ciudadano colombiano mayor de edad.
- No estar inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos.
- Cumplir con los requisitos mínimos establecidos para la vacante seleccionada.
- No estar inscrito para otra vacante en modalidad de ascenso y presentar las pruebas y actividades requeridas en las fechas establecidas por la Cnsc.
Las personas con discapacidad pueden participar en vacantes reservadas para su grupo, siempre que acrediten la condición y cumplan con el perfil.
El proceso de selección es público, meritocrático y transparente. Los aspirantes deberán presentar pruebas y cumplir con las etapas definidas por la Cnsc para cada cargo. Toda la información sobre cronograma, requisitos específicos, manual de funciones y número de vacantes por entidad está disponible en la plataforma Simo y en la sección “Empresas Sociales del Estado 2” de la página oficial de la Cnsc.
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Finalmente, la Cnsc recomendó a los interesados leer detalladamente los términos de la convocatoria, cumplir rigurosamente con los requisitos y realizar la inscripción dentro de los plazos estipulados para participar en el proceso.
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