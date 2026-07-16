Nueva medida del Gobierno Petro genera preocupación entre Airbnb y los hoteles por el futuro del turismo en Colombia: quién tiene la razón

En Colombia hay cerca de 12.957 hoteles. Estos alojamientos ofrecen más de 297.000 habitaciones - crédito SAE

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dio reapertura del segundo borrador del decreto para modificar el Registro Nacional de Turismo (RNT), con el que busca endurecer controles sobre viviendas turísticas, plataformas digitales como Airbnb y Booking y establecimientos hoteleros. El plazo para enviar comentarios estuvo abierto hasta el 11 de julio y la propuesta divide al sector entre los que piden más verificación y aquellos que ven cargas excesivas.

Dicho documento mantiene al RNT como requisito obligatorio y previo para cualquier persona natural o jurídica que opere como prestador de servicios turísticos en Colombia. También plantea que la norma entre en vigor el 1 de enero de 2028, con verificación permanente, cruce de datos con autoridades y nuevas obligaciones para anuncios, registros individuales y reportes operativos.

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Con el mismo, se tiene como objetivo principal reducir la informalidad con mayores verificaciones y control sobre quienes ofrecen alojamiento. El viceministro de Turismo encargado, Juan Sebastián Sánchez, explicó que el proceso se trabaja desde octubre de 2025 y que el decreto crea un Sistema de Verificación y Control del RNT administrado por las cámaras de comercio.

Y es que el borrador, además, ratifica que no podrán inscribirse en el registro establecimientos que, en una misma dirección, arrienden habitaciones por horas. Ese punto apunta también a moteles que hoy operan sin RNT.

Diana Morales es la ministra de Comercio, Industria y Turismo - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Qué les exigiría el decreto a plataformas y anfitriones

La propuesta clasifica las viviendas turísticas como modalidad de alojamiento y exige un RNT individual para cada unidad. Si el inmueble está en propiedad horizontal, el anfitrión deberá demostrar que el reglamento autoriza de forma expresa esa actividad, con el mismo reglamento o con certificación del administrador.

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Así las cosas:

Si quien explota la vivienda no es el propietario, deberá declarar bajo juramento que cuenta con su autorización.

Cada alojamiento tendrá que diligenciar la tarjeta de registro de alojamiento (TRA), documento con el que el Gobierno mide el sector.

Las plataformas digitales que cobren comisión por buscar, contactar, reservar o pagar servicios turísticos también tendrán que inscribirse en el RNT. Si operan desde el exterior, deberán hacerlo a través de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cada anuncio tendrá que mostrar el número de RNT vigente en la parte superior derecha.

Las plataformas deberán retirar las ofertas que no lo exhiban, que tengan el registro suspendido o vencido o cuyos datos no coincidan con la información del prestador inscrito, y repetir esa verificación cada seis meses.

El mismo también les exige entregar datos sobre:

Duración de reservas.

Origen de los turistas.

Valor promedio de las noches contratadas y la información que pidan la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) o el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) con fines tributarios.

Además, da seis meses de transición desde su entrada en vigor para comenzar a interoperar en tiempo real con la Dian, Migración Colombia, alcaldías y otras autoridades.

En el proyecto, los administradores de propiedad horizontal también quedan con facultad de reportar ante la Superintendencia de Industria y Comercio los inmuebles que operen sin autorización de la copropiedad o sin RNT vigente. La Policía de Turismo apoyará las investigaciones contra quienes no tengan registro activo, según el texto fuente.

Cómo cambian las exigencias para hoteles y otros alojamientos

Para los hoteles, la obligación de contar con RNT antes de operar se mantiene. El borrador aclara que, si dentro del establecimiento funcionan restaurantes o se realizan eventos, no necesitarán un registro adicional porque la inscripción como hotel cubrirá esos servicios.

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También incluye una verificación adicional para hoteles ubicados en Isla Fuerte, Islas del Rosario, Barú y otros sectores insulares de Cartagena de Indias. Allí, la cámara de comercio deberá confirmar con la alcaldía distrital que el establecimiento tiene el uso del suelo correspondiente para actividad hotelera.

Por supuesto, el incumplimiento puede acarrear sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por no exhibir el certificado del RNT en lugar visible o por no diligenciar la TRA. Si un hotel no renueva cada año su registro, la suspensión será automática y las autoridades podrán ordenar el cierre temporal hasta que regularice su situación.

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Los reparos de los gremios del sector

La reacción más dura vino del presidente de la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales (Asohost), Juan Camilo Vargas, que dijo que el proyecto impone cargas excesivas a la vivienda turística.

“Hay que entender que las personas que brindan hospitalidad y alojamiento por medio de la vivienda turística son personas que destinan de manera total o parcial sus inmuebles para dicho fin, y sus capacidades son coherentes con la infraestructura y tipología de alojamiento que nos concierne. Entonces, este proyecto de crédito, fundamentalmente, nos hace unas exigencias para las cuales sería totalmente inviable el desarrollo de la actividad, y nos carga con la condición de establecimientos de comercio”, afirmó.

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Vargas sostuvo además que las viviendas turísticas tienen capacidades y tipologías distintas a las de un hotel tradicional. Según explicó, exigir certificados sanitarios, de bomberos y de uso del suelo resulta “inviable e incoherente” para una vivienda.

El nuevo borrador del RNT impulsaría la informalidad, según Asohost - crédito Asohost

Asohost también advirtió sobre un posible traslado de la oferta hacia canales informales. “Esto llevaría a que los prestadores de alojamiento elijan otros caminos menos sofisticados para la comercialización de sus alojamientos, como marketplaces, redes sociales, cadenas de WhatsApp, entre otros”, señaló.

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Asohost sostuvieron que el texto “representa un nuevo golpe para un sector que hoy impulsa el empleo y el crecimiento económico del país”. Una fuente del sector que pidió no ser identificada afirmó que, si la gente sale de las plataformas, seguirá ofreciendo alojamiento por otros canales y “están expulsando a los formales a la informalidad”.

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Añadieron que hay 106 plataformas inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá y cuestionó el costo operativo de revisar la documentación de decenas de miles de anfitriones. También remarcó que los precios y la disponibilidad los fijan los anfitriones y no las plataformas.

Defensa y respaldo de los hoteles y las agencias de viajes

Del lado hotelero, el presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, defendió el borrador. El directivo afirmó en un comunicado que la actualización del RNT actúa “haciendo precisamente sus veces para verificar la existencia del cumplimiento de las normas que hoy en día deben cumplir todos los prestadores de servicios turísticos y en particular los del alojamiento turístico en el país”.

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Frente a las críticas, Duarte respondió que “es muy infortunado ese comentario”, después de que el representante a la Cámara electo Mauricio Toro calificó la iniciativa como un “regalazo de despedida para los grandes hoteles desde el MinComercio”. El presidente de Cotelco añadió que “la gran mayoría de la hotelería es pequeña y es familiar”.

Ctur dice que la publicación de este nuevo proyecto constituye un paso fundamental dentro de un proceso que el sector ha solicitado - crédito Ctur

El dirigente insistió en que el borrador no crea obligaciones nuevas. “El tema de bomberos, el tema del uso del suelo, el tema de la seguridad, son temas que ya están planteados en la ley. Este decreto no se lo trae como nuevo, aquí no hay exigencias nuevas”, sostuvo.

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Agregó que “la entrega del registro no puede seguir siendo simplemente una fachada, donde buena parte de los prestadores de servicios turísticos operan sin cumplir con las exigencias de la ley”. También vinculó la discusión con “la seguridad de los residentes, un aspecto fundamental dentro de una visión mucho más integral de un ecosistema”.

Juan Sebastián Sánchez explicó a Caracol Radio que hubo nuevas mesas de trabajo ante las observaciones a una primera publicación. “Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya estaba regulado, solo que se está robusteciendo y formalizando un poco más”, dijo.

Desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés, respaldó la iniciativa. “Lo mejor que nos puede dejar este gobierno para el sector turístico es la reglamentación del Registro Nacional de Turismo”, afirmó, y agregó que la meta es que “todos estemos jugando en la misma cancha, que todos seamos formales”.