Madre e hijo lideraban red de narcotráfico que torturaba a sus víctimas en Bogotá: así cayó la estructura criminal Los Seguros

Cae Los Seguros: la banda que usaba un hotel abandonado para guardar droga y cometer torturas en Bogotá - crédito MEBOG

Una investigación que se extendió durante cerca de un año permitió a las autoridades desarticular a Los Seguros, una organización señalada de controlar el tráfico de estupefacientes en el tradicional barrio Siete de Agosto, en Bogotá, y que, además, presuntamente recurría a torturas y agresiones extremas contra quienes intentaban abandonar la estructura criminal.

El operativo fue adelantado por la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y concluyó con la captura, mediante orden judicial, de 12 presuntos integrantes de la organización en Bogotá, Cúcuta y el departamento de Guainía.

La investigación permitió establecer que la estructura, según las autoridades, era dirigida por una mujer conocida con el alias de Marcela o La Madre, quien registra antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y junto a ella figuraba su hijo, alias Millos, señalado como el segundo al mando y encargado de coordinar las actividades ilícitas con otros integrantes identificados como alias Pancho y Alejandro.

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Las autoridades señalaron que la organización no solo se dedicaba a la comercialización de sustancias ilícitas, sino que habría instaurado un régimen de violencia para mantener el control interno. De acuerdo con la investigación, algunos miembros eran sometidos a brutales actos de intimidación cuando intentaban abandonar el grupo.

Entre los métodos utilizados para ejercer presión se encontraban agresiones con machetes, mangueras e incluso sustancias corrosivas, hechos que ahora hacen parte del material probatorio recopilado por los investigadores durante el proceso judicial.

Las autoridades desarticularon a Los Seguros tras una investigación de cerca de un año sobre tráfico de estupefacientes en el barrio Siete de Agosto de Bogotá - crédito MEBOG

El caso tomó mayor relevancia luego de que las autoridades descubrieran que un hotel abandonado del sector, identificado como La Rosa Dorada, era utilizado, presuntamente, como centro de almacenamiento de droga y escenario donde se cometían actos de tortura contra algunos integrantes de la organización.

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Según la investigación, el inmueble funcionaba como uno de los principales puntos logísticos de la red criminal, mientras que un establecimiento comercial tipo gastrobar habría servido para recibir y administrar el dinero obtenido por la venta de estupefacientes.

Dentro de la estructura también fueron identificados otros presuntos coordinadores conocidos con los alias de Pancho, La Peliroja, Alejandro y Rubén y las autoridades señalaron que alias La Peliroja sería la responsable de manejar las finanzas provenientes de las actividades ilícitas.

Por su parte, entre los presuntos expendedores capturados aparecen alias Julieth, Jhonatan, La Crespa, Karen, El Veneco y Nariz, quienes, según la investigación, participaban en la distribución diaria de bazuco, cocaína y cigarrillos de marihuana a transeúntes y huéspedes de hoteles del sector.

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Las autoridades estiman que la organización obtenía ingresos cercanos a 2,5 millones de pesos diarios, producto de la comercialización de sustancias estupefacientes en esa zona de la capital.

La Policía Nacional y la Fiscalía capturaron con orden judicial a 12 presuntos integrantes de Los Seguros en Bogotá, Cúcuta y Guainía - crédito MEBOG

Durante los allanamientos también fueron incautados ocho teléfonos celulares, un DVR, una gramera, libros contables y registros relacionados con la actividad ilegal. Además, los uniformados encontraron más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, dosis de cocaína y tusibi, seis panelas de bazuco, bolsas con marihuana, dos revólveres calibre 38 y doce cartuchos para esas armas.

Los 12 capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, las autoridades indicaron que todos registran antecedentes judiciales por delitos como homicidio, hurto, violencia intrafamiliar, receptación, daño en bien ajeno y tráfico de drogas.

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Finalmente, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Durante la presentación del resultado operacional, el coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó el alcance de la investigación y la forma en que operaba la organización.

“En un proceso investigativo y en apoyo con la Fiscalía General de la Nación, ha desarticulado el grupo delincuencial organizado Los Seguros. Este grupo delincuencial conformado por doce delincuentes, capturados mediante órdenes judiciales en Bogotá, Cúcuta y Guainía, es el resultado de aproximadamente un año de investigación. Esta banda se dedicaba al tráfico de estupefacientes en el barrio Siete de Agosto y utilizaba un hotel abandonado para esconder la droga y comercializarla. La investigación incluyó un agente encubierto, vigilancias e interceptaciones de comunicaciones”, afirmó el oficial.

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La investigación señaló que alias Marcela o La Madre dirigía Los Seguros y que alias Millos coordinaba actividades con otros miembros de la organización - crédito MEBOG

El comandante agregó que la estructura criminal mantenía un sistema de intimidación permanente para controlar a sus integrantes y evitar deserciones.

“De acuerdo con las investigaciones, este grupo también ejercía violencia e intimidación contra quienes intentaban abandonar la organización. Incluso logramos establecer que en ese hotel se habrían realizado actos de tortura utilizando sustancias peligrosas como ácidos. Durante la operación fue intervenido el hotel La Rosa Dorada, donde presuntamente se realizaba el acopio de estupefacientes. También se identificó un establecimiento tipo gastrobar que habría sido utilizado para recaudar el dinero producto de estas rentas criminales”, puntualizó Zambrano.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo Flórez, aseguró que este resultado evidencia que el narcotráfico continúa siendo uno de los principales motores de la criminalidad en la capital y reiteró la necesidad de atacar las fuentes de financiación de estas estructuras.

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“La droga sigue siendo una de las amenazas más grandes que enfrentamos en la ciudad. No solo debemos concentrarnos en desarticular organizaciones dedicadas al tráfico y comercialización de estupefacientes, sino afectar todas las etapas del negocio. La cadena de las drogas, si no se golpea en todos sus puntos, seguirá fortaleciéndose y poniendo en riesgo la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos”, manifestó el funcionario.

Restrepo también hizo un llamado al nuevo Gobierno nacional para fortalecer las herramientas legales que permitan intervenir establecimientos que, según explicó, terminan siendo utilizados como centros de operación de organizaciones criminales.

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“El nuevo Gobierno tiene una oportunidad de oro para ir mucho más allá de la contención del crimen. Necesitamos herramientas para intervenir esos establecimientos nocturnos, hoteles abandonados y otras fachadas donde el crimen organizado conecta sus economías ilegales, planea homicidios, coordina actividades delictivas y financia la violencia que afecta diariamente a los ciudadanos. Golpear esas estructuras y quitarles sus recursos será fundamental para avanzar en la derrota del crimen”, concluyó el secretario.