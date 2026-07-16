Autoridades del Tolima están tras la pista de dos delincuentes señalados de robar a un vehículo y abusar sexualmente de una mujer

La comunidad exige justicia para la víctima de abuso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades investigan el robo de una motocicleta y el presunto abuso sexual de una mujer, delitos que habrían ocurrido en la tarde del martes 14 de julio de 2026 en la vía que conecta al municipio de Fresno con el de Palocabildo, en el norte del departamento de Tolima. La información preliminar indica que dos hombres serían los responsables de los hechos.

Ante lo ocurrido, las autoridades adelantan una investigación con el fin de esclarecer los hechos, que fueron registrados hacia las 4:00 p. m. del martes 14 de julio de 2026 en plena carretera.

Según la información preliminar, difundida por el medio local El Nuevo Día, y las versiones conocidas por las autoridades, los mismos sujetos fueron señalados como los presuntos implicados en los dos ataques, cuyas víctimas son mujeres.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, se confirmó que los casos ocurrieron en el mismo corredor vial y quedaron bajo investigación de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación. La secuencia conocida hasta ahora indica que primero se efectuó el hurto del vehículo y, minutos después, se conoció la denuncia sobre una agresión sexual contra otra mujer que se encontraba en el sector.

Los criminales habrían hurtado una motocicleta y luego cometieron el abuso en contra de una mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El robo de la motocicleta

Según la información preliminar, una joven que se desplazaba en motocicleta desde Palocabildo hacia Fresno fue interceptada por dos hombres. De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades locales, los sujetos la intimidaron, la amordazaron y le quitaron el vehículo.

PUBLICIDAD

Tras el robo, los presuntos responsables huyeron en la motocicleta con dirección a Palocabildo. Más tarde, trabajadores que ejecutaban obras de placa huella en esa vía se encargaron de la recuperación del automotor.

La respuesta de las autoridades tras el presunto abuso

Las versiones sobre el caso señalan que los mismos individuos habrían cometido minutos después un presunto abuso sexual contra otra mujer en el mismo tramo vial. Por esa razón, la investigación mantiene su carácter preliminar tanto sobre la autoría como sobre la agresión denunciada.

Cuando recibieron el reporte, unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar. Al darse cuenta de la presencia de los uniformados, los sospechosos huyeron por una zona montañosa con rumbo hacia Fresno.

PUBLICIDAD

Entre tanto, se confirmó que la víctima del presunto abuso fue trasladada al Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo. Allí recibió atención médica y el personal activó los protocolos previstos para este tipo de casos.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que asumió las diligencias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y avanzar en su judicialización.

La comunidad espera la captura y judicialización del señalado responsable - Colprensa

Alerta por actos de violencia sexual en Tolima

Mediante el boletín 59861 que fue publicado por el ente judicial el viernes 10 de julio de 2026 se dio a conocer que las pruebas de la Fiscalía permitieron que un juez de conocimiento dictara sentido de fallo condenatorio contra de un criminal, identificado como Benjamín Cárdenas Cruz, que fue señalado de ofrecer dinero y dádivas a una adolescente de 15 años para que tuviera relaciones sexuales con él en San Antonio (Tolima).

PUBLICIDAD

En el reporte oficial del caso se confirmó que el juzgado ordenó la captura del abogado y la Policía Nacional la ejecutó en vía pública del municipio.

Ante la gravedad de los hechos, se dio a conocer que el hombre señalado por la víctima como responsable será condenado por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

La investigación indica que el sujeto utilizó mensajes para llegar a la menor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en 2012 el procesado envió mensajes de texto a la menor con ofertas de dinero y regalos, entre ellos una cadena que tendría un valor de $10 millones.

PUBLICIDAD