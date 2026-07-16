Secretario de Seguridad de Bogotá respalda los bloques de Defensa para la Seguridad Urbana contra economías ilegales

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, afirmó que el Distrito Capital ve con buenos ojos la consolidación de Bloques de Defensa propuestos por De La Espriella - crédito Alcaldía de Bogotá.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó el respaldo de la Administración distrital a la propuesta de Defensa para la Seguridad Urbana, anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La iniciativa cayó bien en medio de los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia. A través de Asocapitales, la asociación que reúne a estos centros urbanos, se conoció que “el anuncio del presidente electo representa una gran oportunidad, y los alcaldes de las ciudades capitales han manifestado su disposición para trabajar conjuntamente en una estrategia que permita enfrentar con mayor eficacia las estructuras criminales y responder a los desafíos que hoy enfrentan las ciudades capitales”.

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Asocapitales hizo una defensa directa a la iniciativa de Abelardo de la Espriella - crédito @Asocapitales/X

Con todo y las inquietudes o temores que pueda representar la creación de estos bloques, la propuesta que se haría efectiva luego de la posesión de De la Espriella, el 7 de agosto de 2026, despertó el interés del secretario de Seguridad capitalino, Cesar Restrepo, que dejó la puerta abierta con la solicitud de que la estrategia apunte a debilitar las economías ilegales que financian a las principales estructuras criminales que operan en la capital.

En entrevista con El Tiempo, Restrepo afirmó que las organizaciones como el Tren de Aragua, Satanás y el Clan del Golfo se fortalecen gracias al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.

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“El presidente electo y su equipo han manifestado que una de sus prioridades será la recuperación de la seguridad. Han reconocido el momento que vive el país y entienden que seguridad significa luchar contra el crimen, debilitar las organizaciones criminales y atacar las economías ilícitas. Ese es un elemento fundamental para que el Estado recupere la iniciativa frente a las amenazas y restablezca plenamente el imperio de la ley”, dijo.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Carlos Fernando Galán, afirmó que las economías ilícitas pueden ser combatidas con los bloques de Defensa propuestos por Abelardo de la Espriella - crédito @manolitosalazar/X

Agregó que en la capital del país, “las economías ilícitas son el combustible del multicrimen, especialmente el narcotráfico”, aseguró. Por ende, atacar de fondo esas fuentes de recursos es clave para romper las cadenas de violencia y criminalidad que afectan a Bogotá y otras grandes ciudades.

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“Si esa estrategia busca concentrar capacidades para atacar las economías ilícitas, debilitar las organizaciones criminales y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos, contará con toda nuestra disposición”, señaló Restrepo.

La propuesta de Abelardo de la Espriella plantea concentrar esfuerzos en las principales ciudades del país, donde se localizan los mercados más grandes para el crimen organizado.

Al respecto, el secretario de Seguridad alertó que se requiere una intervención nacional contundente contra las economías ilegales porque “durante el gobierno saliente no existió una política integral contra el crimen ni una estrategia de seguridad urbana”.

En Bogotá falta pie de fuerza: el reclamo de Cesar Restrepo

Restrepo también advirtió que la capital enfrenta un déficit de cerca de 10.000 policías y que la eficacia de la política criminal depende de reformas al sistema penitenciario y la actualización de normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

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“La discusión debe concentrarse en cómo afectar integralmente los delitos y cerrar los canales por donde los criminales reciben dinero”, afirmó.

Restrepo confirmó que en Bogotá hace falta pie de fuerza para combatir el multicrimen - crédito Mebog

El Distrito presentará al nuevo gobierno una radiografía precisa sobre la criminalidad en Bogotá y propuestas para reforzar la coordinación, el aumento del pie de fuerza y la modernización de la legislación penal. Según Restrepo, “es fundamental que la estrategia nacional produzca resultados rápidos, legítimos y ajustados a la ley”.

Mientras tanto, la iniciativa enfrenta fuertes cuestionamientos, particularmente en medio de los sectores de oposición y en organizaciones no estatales.

Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), una de las preguntas que deja la iniciativa es que “es una propuesta abstracta, sin claridades normativas, jurídicas y operativas, lo que a su vez ha generado cuestionamientos en la opinión pública”.

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“El monopolio legítimo del uso de la fuerza es una de las características fundamentales para la consolidación de un Estado. No obstante, en múltiples períodos de la historia de Colombia tal característica ha quedado en entredicho”, agregaron.