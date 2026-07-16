Colombia

Secretario de Seguridad de Bogotá respalda los bloques de Defensa para la Seguridad Urbana contra economías ilegales

Cesar Restrepo le dio un espaldarazo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y también afirmó que el Distrito Capital propondrá al Gobierno electo una reforma penitenciaria y carcelaria

Guardar
Google icon
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, junto con Carlos Fernando Galán y el general José Daniel Gualdrón Moreno, comandante de la Policía de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá.
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, afirmó que el Distrito Capital ve con buenos ojos la consolidación de Bloques de Defensa propuestos por De La Espriella - crédito Alcaldía de Bogotá.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó el respaldo de la Administración distrital a la propuesta de Defensa para la Seguridad Urbana, anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La iniciativa cayó bien en medio de los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia. A través de Asocapitales, la asociación que reúne a estos centros urbanos, se conoció que “el anuncio del presidente electo representa una gran oportunidad, y los alcaldes de las ciudades capitales han manifestado su disposición para trabajar conjuntamente en una estrategia que permita enfrentar con mayor eficacia las estructuras criminales y responder a los desafíos que hoy enfrentan las ciudades capitales”.

PUBLICIDAD

Asocapitales hizo una defensa directa a la iniciativa de Abelardo de la Espriella - crédito @Asocapitales/X
Asocapitales hizo una defensa directa a la iniciativa de Abelardo de la Espriella - crédito @Asocapitales/X

Con todo y las inquietudes o temores que pueda representar la creación de estos bloques, la propuesta que se haría efectiva luego de la posesión de De la Espriella, el 7 de agosto de 2026, despertó el interés del secretario de Seguridad capitalino, Cesar Restrepo, que dejó la puerta abierta con la solicitud de que la estrategia apunte a debilitar las economías ilegales que financian a las principales estructuras criminales que operan en la capital.

En entrevista con El Tiempo, Restrepo afirmó que las organizaciones como el Tren de Aragua, Satanás y el Clan del Golfo se fortalecen gracias al narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas.

PUBLICIDAD

“El presidente electo y su equipo han manifestado que una de sus prioridades será la recuperación de la seguridad. Han reconocido el momento que vive el país y entienden que seguridad significa luchar contra el crimen, debilitar las organizaciones criminales y atacar las economías ilícitas. Ese es un elemento fundamental para que el Estado recupere la iniciativa frente a las amenazas y restablezca plenamente el imperio de la ley”, dijo.

Galán ya eligió su secretario de Seguridad - crédito @manolitosalazar/X
César Restrepo, secretario de Seguridad de Carlos Fernando Galán, afirmó que las economías ilícitas pueden ser combatidas con los bloques de Defensa propuestos por Abelardo de la Espriella - crédito @manolitosalazar/X

Agregó que en la capital del país, “las economías ilícitas son el combustible del multicrimen, especialmente el narcotráfico”, aseguró. Por ende, atacar de fondo esas fuentes de recursos es clave para romper las cadenas de violencia y criminalidad que afectan a Bogotá y otras grandes ciudades.

“Si esa estrategia busca concentrar capacidades para atacar las economías ilícitas, debilitar las organizaciones criminales y recuperar la tranquilidad de los ciudadanos, contará con toda nuestra disposición”, señaló Restrepo.

La propuesta de Abelardo de la Espriella plantea concentrar esfuerzos en las principales ciudades del país, donde se localizan los mercados más grandes para el crimen organizado.

Al respecto, el secretario de Seguridad alertó que se requiere una intervención nacional contundente contra las economías ilegales porque “durante el gobierno saliente no existió una política integral contra el crimen ni una estrategia de seguridad urbana”.

En Bogotá falta pie de fuerza: el reclamo de Cesar Restrepo

Restrepo también advirtió que la capital enfrenta un déficit de cerca de 10.000 policías y que la eficacia de la política criminal depende de reformas al sistema penitenciario y la actualización de normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

“La discusión debe concentrarse en cómo afectar integralmente los delitos y cerrar los canales por donde los criminales reciben dinero”, afirmó.

crédito Mebog
Restrepo confirmó que en Bogotá hace falta pie de fuerza para combatir el multicrimen - crédito Mebog

El Distrito presentará al nuevo gobierno una radiografía precisa sobre la criminalidad en Bogotá y propuestas para reforzar la coordinación, el aumento del pie de fuerza y la modernización de la legislación penal. Según Restrepo, “es fundamental que la estrategia nacional produzca resultados rápidos, legítimos y ajustados a la ley”.

Mientras tanto, la iniciativa enfrenta fuertes cuestionamientos, particularmente en medio de los sectores de oposición y en organizaciones no estatales.

Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), una de las preguntas que deja la iniciativa es que “es una propuesta abstracta, sin claridades normativas, jurídicas y operativas, lo que a su vez ha generado cuestionamientos en la opinión pública”.

“El monopolio legítimo del uso de la fuerza es una de las características fundamentales para la consolidación de un Estado. No obstante, en múltiples períodos de la historia de Colombia tal característica ha quedado en entredicho”, agregaron.

Temas Relacionados

Bloques de Defensa para la Seguridad UrbanaCesar RestrepoSeguridad BogotáAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medellín: Pico y Placa para este jueves 16 de julio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Medellín: Pico y Placa para este jueves 16 de julio

Más de 1.400 mujeres en Bogotá han sido valoradas por riesgo de feminicidio en 2026

La Secretaría de la Mujer acompaña los casos a través del Sistema Articulado de Alertas Tempranas y activa rutas de apoyo jurídico y psicosocial

Más de 1.400 mujeres en Bogotá han sido valoradas por riesgo de feminicidio en 2026

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

El artista vallenato no solo le dedicó una canción a la modelo y presentadora, sino que hizo una referencia sobre la viral “hamburguesa triple”, desatando reacciones encendidas entre sus seguidores

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Dólar por debajo de $3.300 en Medellín: quiénes ganan con la caída de la divisa

Comerciantes esperan que el efecto se vea en precios hacia agosto

Dólar por debajo de $3.300 en Medellín: quiénes ganan con la caída de la divisa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Sara Uribe confirmó su relación con Camilo Méndez con una serenata y un beso en redes sociales

Guillo Vives contó cómo salió del “clóset” con su familia: “Estuve por ahí en Melgar con un novio”

Juliana Calderón mostró la invitación de la revelación de género y propuso un juego a sus seguidores durante la espera de su bebé: ¿niño o niña?

Vaneza Peláez y Joaquín Guiller sí viajaron juntos a Europa: esto es lo que se sabe

Rolando Ochoa revivió el secuestro que sufrió con uno de los hijo de Diomedes Díaz cuando apenas arrancaban en la música: “No se lo deseo a nadie”

Deportes

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Juan Guillermo Cuadrado sacudió el mercado de fichajes: pidió que conocido equipo sudamericano lo tenga en carpeta

Tour de Francia 2026: diario español aseguró que Fernando Gaviria es favorito en el embalaje de la Etapa 12

El Estadio Palogrande también se renovará para el fútbol colombiano: esta fue millonaria adjudicación para la cubierta

Jhon Jáner Lucumí no solo suena para la Juventus: tendría equipo interesado desde Arabia Saudita