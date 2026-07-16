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Macnelly Torres defendió a ‘Juanfer’ Quintero y expuso su once ideal histórico de Atlético Nacional: “Yo estoy”

El exfutbolista profesional confesó su admiración por Quintero ya que “se muestra como un ser humano natural, como es”, y contó su once ideal del Verdolaga en el marco de su partido de despedida

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Macnelly Torres aseguró que Juan Fernando Quintero es un ser humano, antes que un futbolista profesional, por lo que tiene derecho a compartir y disfrutar con su familia y amigos - crédito El Camerino7Dimelo King

Macnelly Torres defendió a Juan Fernando Quintero de los señalamientos por irse de fiesta con amigos y familiares tras la eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026. Los momentos de esparcimiento quedaron en evidencia con publicaciones en redes sociales, primero en un video en el que se le ve sonriente junto al cantante Nelson Velázquez el pasado 12 de julio, y luego en una foto con Maluma en una piscina, el pasado 14 del mismo mes.

"La gente salió a criticar a Juanfer porque lo vio compartiendo con su familia“, afirmó Macnelly, antes de dejar claro que, para él, el jugador de Nacional no hizo nada reprochable. ”No hay que guardar luto eterno“, expresó en el programa El Camerino de Dímelo King, donde es panelista.

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Maluma compartió fotografía con jugadores de la selección Colombia y generó comentarios negativos - crédito @maluma/IG

Los futbolistas son seres humanos y pueden disfrutar, según Torres

El ex mediocampista explicó que muchas veces los aficionados olvidan que detrás de los futbolistas hay personas con una vida fuera de las canchas. "Hay que explicarle a la gente que los futbolistas son seres humanos que pueden compartir, no solo cuando ganan“, comentó.

Macnelly reconoció que entiende el malestar de una parte de la hinchada por la eliminación del equipo, pero insistió en que eso no significa que los jugadores deban aislarse o dejar de compartir con sus seres queridos. "Yo sé que mucha gente, como hincha, está dolida, pero ‘Juanfer’ quería disfrutar con su mamá, con sus hermanos y con sus amigos“, señaló.

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La polémica de ‘Juanfer’ Quintero por la fiesta

Incluso fue más allá y cuestionó la idea de que un deportista deba permanecer varios días o semanas sin mostrarse en público después de una derrota. "¿Pero a razón de qué tiene que guardar luto? Él no mató a nadie“, afirmó.

Para Macnelly, la autenticidad de Quintero es una de las características que más valora del volante antioqueño. "Yo lo admiro porque tiene la capacidad de mostrarse con la gente como es“, dijo. También defendió que el futbolista disfrute de sus gustos personales. ”Obviamente, si le gusta su vallenato, su salsa...“, agregó. El exjugador considera que ese tipo de reacciones hacen parte de una cultura que debe cambiar en el entorno del fútbol colombiano.

"Es lo que debemos cambiar en la mentalidad del hincha colombiano“, sostuvo. Y añadió que un mal resultado no puede convertirse en una condena permanente para un futbolista. ”No tiene que ponerse una lápida seis meses porque las cosas no salieron“.

Además, recordó que Quintero ha construido una carrera marcada por los títulos y los momentos decisivos. "Es ganador“, concluyó.

El exfutbolista de la selección Colombia Macnelly Torres se refirió sobre su no convocatoria a ningún Mundial mientras vistió la casaca Tricolor - crédito FCF.
Macnelly Torres jugó en la Selección Colombia de mayores entre 2007 y 2017 - crédito FCF

Su once histórico de Atlético Nacional

En otra conversación, esta vez con el medio Blog Verdolaga, Macnelly también fue consultado por el mejor equipo de la historia de Atlético Nacional. Lejos de elegir jugadores de distintas épocas, el exvolante decidió quedarse con el plantel que conquistó la Copa Libertadores de 2016 bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda.

Su formación ideal quedó integrada por Franco Armani en el arco; Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Davinson Sánchez y Farid Díaz en defensa; Alex Mejía, Alejandro “Lobo” Guerra y Macnelly Torres en la mitad de la cancha; y Marlos Moreno, Orlando Berrío y Miguel Borja en el frente de ataque.

Macnelly, quien fue uno de los líderes futbolísticos de ese equipo, dejó claro que, a su juicio, ese Nacional de 2016 sigue siendo la referencia histórica del club Verdolaga.

Macnelly Torres reveló uno de sus candidatos para ser el técnico de Atlético Nacional. Foto: VizzorImage
Macnelly Torres jugó en Atlético Nacional en dos etapas: la primera fue de 2011 a 2013, y la segunda desde mediados de 2015 hasta 2018 - crédito VizzorImage

Torres jugó en la selección Colombia de mayores entre 2007 y 2017. El mediocampista disputó 48 partidos y anotó 4 goles. Fue clave en la Eliminatoria al Mundial de Brasil 2014, aunque finalmente no fue convocado para el torneo.

En Atlético Nacional participó en dos etapas diferentes: de 2011 a 2013 y de 2015 a 2018. En el medio, tuvo un corto paso por el club San Luis de México (2011) y Al-Shabab de Arabia Saudita (2013). Con el equipo verde ganó 10 títulos, incluida la Copa Libertadores en 2016.

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