Fiscal general respaldó el plan del designado ministro de Defensa para cambiar los procesos penales: “Es una propuesta interesante”

La fiscal general Luz Adriana Camargo manifestó su respaldo a la propuesta del designado ministro de Justicia, Iván Cancino, para modificar el proceso penal colombiano - crédito Carlos Ortega/EFE

En un giro que promete revolucionar el sistema penal en Colombia, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, expresó su total respaldo a la polémica propuesta del designado ministro de Justicia, Iván Cancino, del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La idea es eliminar la audiencia de formulación de imputación de cargos (etapa del proceso penal en la que la Fiscalía comunica formalmente al acusado los hechos jurídicos y los delitos que se le atribuyen) para descongestionar los despachos judiciales y acelerar la judicialización de los delincuentes.

Esta sorpresiva coincidencia entre la jefa del ente acusador y el nuevo miembro del gabinete del mandatario electo, que se posesionará el 7 de agosto, se dio a conocer durante un evento público en la Costa Caribe, donde Camargo dejó en claro que su institución está lista para unirse a las reformas legislativas que busquen hacer la justicia más ágil y eficiente para todos los ciudadanos.

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La propuesta de Iván Cancino plantea eliminar la audiencia de formulación de imputación para reducir los tiempos de los procesos penales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Un frente común para eliminar un trámite “sin sentido”

Desde el Cubo de Cristal, ubicado en la Plaza de la Paz en Barranquilla, la jefa de la Fiscalía General de la Nación argumentó que la propuesta de eliminar esta etapa procesal —que muchos juristas consideran un saludo a la bandera que solo dilata los procesos— es un camino viable que merece ser estudiado a fondo.

Camargo no ahorró elogios para el designado ministro Cancino y destacó su amplia experiencia en el litigio penal, al señalar que la Fiscalía respaldará activamente las iniciativas que busquen recortar los tiempos en los que un procesado es llevado a juicio.

“Escuché con atención la entrevista del señor ministro de Justicia designado y quiero decir que coincido en varios de los planteamientos que realizó, entre ellos el de eliminar las audiencias de formulación de imputación", señaló Camargo ante varios medios de comunicación.

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Luz Adriana Camargo aseguró que la Fiscalía apoyará las iniciativas del gobierno entrante que permitan agilizar la justicia - credito Luisa Gonzalez/Reuters

La fiscal general, que lleva la mitad del periodo en el cargo, agregó: “Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que es un buen conocedor del sistema penal colombiano y su intención es ver cómo agilizamos el procedimiento, un propósito con el que nosotros siempre estaremos ahí para apoyar”.

A pesar de esta coincidencia clave en materia de reforma a la justicia con el ministro designado, la fiscal general sorprendió al revelar que todavía existe un distanciamiento absoluto con el mandatario entrante, con el que no ha tenido la oportunidad de conversar sobre las políticas de seguridad que se implementarán en el nuevo gobierno.

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Camargo explicó a los medios de comunicación que actualmente sus equipos de trabajo hacen las gestiones necesarias para abrir un canal oficial de comunicación, ya que considera fundamental que la Fiscalía mantenga una relación armónica y coordinada con el nuevo poder ejecutivo.

“Relación en estos momentos, no existe. No conozco al presidente electo Abelardo de la Espriella. Estamos efectivamente generando un espacio de encuentro con él para hacerlo, para que conozca nuestro equipo y contarle los planes que trazamos para los próximos cuatro años al frente de la Fiscalía. Esperamos entregarle una entidad más sólida en lo jurídico, más técnica en lo investigativo, más estratégica en lo procesal”, dijo la líder del ente judicial.

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La Fiscalía señaló disposición para acompañar las reformas que se impulsen desde el Ministerio de Justicia, de Abelardo de la Espriella - crédito Fiscalía

Luz Adriana Camargo habló de los rumores de una salida anticipada de la Fiscalía General de la Nación

Aprovechando la atención de los medios de comunicación en Barranquilla, la fiscal general aprovechó el espacio para ponerle fin a los insistentes rumores de pasillo que sugerían una supuesta renuncia anticipada a su cargo debido a la llegada del nuevo gobierno de derecha.

La funcionaria desmintió que desde el entorno político del presidente electo o desde las cortes se le haya presionado para dar un paso al costado, ratificando su compromiso inquebrantable de cumplir con el mandato constitucional para el cual fue elegida.

“No, es totalmente falso. No tengo intenciones de presentar esta renuncia, ni se me ha insinuado, ni se me ha pedido, ni tengo ese propósito. Fui elegida por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de cuatro años que inició el 23 de marzo del año 2024 y que concluirá el 23 de marzo del año 2028”, señaló Camargo.

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