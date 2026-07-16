Alerta por posible fuga masiva de cabecillas de la cárcel de Itagüí: Iván Cancino, ministro de Justicia designado, pidió reforzar la seguridad

El designado ministro de Justicia pidió reforzar la seguridad en la cárcel de Itagüí- crédito Visuales IA/Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro designado de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía General de la Nación y al Inpec que verifiquen y refuercen las medidas de seguridad tras la difusión de un presunto plan de fuga masiva en la cárcel de Itagüí, Antioquia, una alerta que, según el documento, estaría asociada a una ventana temporal “anterior al 7 de agosto de 2026”.

El anunció, que fue realizado por Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín ,a través de sus redes sociales, desencadenó la solicitud que quedó consignada en una carta fechada en Bogotá D.C. el 15 de julio de 2026, dirigida a la Fiscalía, en la que Cancino explicó que actuó “en mi calidad de coordinador del equipo jurídico de empalme designado del gobierno entrante del Dr. Abelardo de la Espriella y, ante todo, como ciudadano colombiano”.

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El documento sitúa el origen público de la alerta en una publicación del 14 de julio de 2026. Según Cancino, “aproximadamente a las 18:40”, y menciona la existencia de “un presunto plan de fuga masiva desde la Cárcel de Itagüí”.

El ministro designado de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía General de la Nación y al Inpec que verifiquen y refuercen las medidas de seguridad tras la difusión de un presunto plan de fuga masiva en la cárcel de Itagüí - crédito Iván Cancino

Cancino precisó que, de acuerdo con esa información, “dicha alerta habría sido recibida de una fuente ciudadana y puesta de inmediato en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante denuncia formal”, y añadió que el señalamiento incluía que la presunta operación tendría “apoyo logístico externo, incluyendo vehículos y personal ajeno al establecimiento penitenciario”.

En su comunicación, el ministro designado aclaró el alcance de su pedido y marcó distancia frente a cualquier afirmación sobre la certeza de lo divulgado: “Esta comunicación no pretende atribuir veracidad a los hechos narrados, ni añadir elementos probatorios, ni mucho menos sugerir orientación alguna sobre el ejercicio de las funciones investigativas que la Constitución y la ley asignan de manera autónoma a su entidad”.

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El eje de la carta es una solicitud de acciones inmediatas en coordinación institucional. “Su único propósito es sumarme, como ciudadano colombiano y en el marco de mi actual encargo, al respetuoso llamado a que, ante la información ya conocida, se adopten con la prontitud y diligencia que el caso amerita las medidas de cuidado, prevención y revisión que resulten necesarias para salvaguardar la seguridad y la integridad de la sociedad”, escribió.

En el cierre, reiteró el pedido de prioridad: “Solicito respetuosamente que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las autoridades penitenciarias y de policía judicial que resulten del caso, se adopten con carácter prioritario y urgente las medidas de cuidado, prevención y verificación que la gravedad de la situación demanda”.

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En su comunicación, el ministro designado aclaró el alcance de su pedido y marcó distancia frente a cualquier afirmación sobre la certeza de lo divulgado - crédito Iván Cancino

Presidente del Concejo de Medellín de nunció presutno intento de fuga masiva

Alejandro de Benout, presidente del Concejo de Medellín, alertó sobre un supuesto plan de fuga de gran escala en la cárcel de Itagüí y aseguró que la maniobra se ejecutaría “antes del 7 de agosto, día en que asume @ABDELAESPRIELLA”, según escribió en sus redes sociales.

El concejal explicó el origen de la información y el paso que dio ante las autoridades: “Recibí esta alerta de una fuente ciudadana y la puse de inmediato en conocimiento de la @FiscaliaCol”.

De Benout afirmó que, de acuerdo con el reporte recibido, el plan incluiría apoyo externo: “Según la información, la operación contaría con apoyo logístico externo, incluyendo vehículos y personal ajeno al establecimiento”.

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En su publicación, vinculó el riesgo con la presencia de la denominada “Mesa de Itagüí”, un espacio donde el Gobierno Nacional negocia desde 2023 con voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá. También sostuvo que “mediante la Resolución 00072/2026, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 23 de esos cabecillas, a solicitud de la Consejería Comisionada de Paz”.

Alejandro de Benout, presidente del Concejo de Medellín, alertó sobre un supuesto plan de fuga de gran escala en la cárcel de Itagüí y aseguró que la maniobra se ejecutaría “antes del 7 de agosto, día en que asume @ABDELAESPRIELLA”, según escribió en sus redes sociales - crédito @alejodebedout/X

El funcionario agregó que el Consejo de Estado “ya había reactivado las capturas contra 7 de ellos, por riesgo de fuga”, y mencionó un reconocimiento del Inpec sobre fallas de seguridad en el penal: “El Inpec reconoció que el penal estuvo casi 3 años SIN CÁMARAS de seguridad operativas”.

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Sobre las posibles implicaciones penales, De Benout señaló que “los hechos podrían constituir fuga de presos (Art. 448 CP), favorecimiento de la fuga (Art. 449 CP) y concierto para delinquir (Art. 340 CP)”, y añadió: “Radiqué denuncia formal ante la Fiscalía exigiendo verificación y medidas urgentes”.

En el mismo mensaje, el presidente del Concejo sostuvo: “Colombia no puede recibir al nuevo Gobierno con los máximos criminales del país fugados”.

De Benout aseguró que los internos mencionados no son “presos comunes” y afirmó que en el penal están recluidos jefes de la criminalidad organizada del Valle de Aburrá, entre ellos alias “Douglas”, “Lindolfo”, “Tom”, “Carlos Pesebre”, “Albert”, “Naranjo” y “Mundo Malo”. Según su versión, “entre todos, las estructuras que dirigen agrupan a varios miles de integrantes en más de 350 combos en Medellín y su área metropolitana”.

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