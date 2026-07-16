“Volvieron los tiempos de la sangre”: David Luna arremete contra Petro por su ‘silencio selectivo’ ante la violencia en el país

El senador David Luna y el presidente Gustavo Petro se enfrascaron en un debate virtual tras declaraciones del primero sobre la credibilidad del mandatario - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

El debate sobre el orden público y la seguridad en Colombia volvió a encenderse en las plataformas digitales, luego de un fuerte pronunciamiento del exsenador y ex precandidato presidencial David Luna, que arremetió contra el presidente Gustavo Petro por lo que consideró una indignación selectiva ante la violencia que azota al territorio nacional.

El detonante de este nuevo choque político fue la reacción del jefe de Estado frente al asesinato del líder social Ciro David Paz Banguero en Cali (Valle del Cauca), un hecho que David Luna condenó, pero que utilizó como punto de partida para reclamar por el silencio presidencial ante otros crímenes de gran impacto, como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.

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La fuerte discusión comenzó cuando el mandatario nacional utilizó su cuenta en X para denunciar el ataque sicarial contra David Paz: “Asesinaron a un exfuncionario de la Agencia Nacional de Tierras en Cali. Comenzaron los viejos tiempos de la sangre”.

El mandatario lamentó el crimen del exfuncionario de la Agencia Nacional de Tierras y aseguró que "comenzaron los viejos tiempos de la sangre" - crédito @petrogustavo/X

La dura respuesta de Luna y el reclamo por las víctimas de la fuerza pública

Estas palabras generaron una respuesta inmediata y crítica por parte de David Luna, que cuestionó que el mandatario use sus redes sociales para lamentar ciertos crímenes mientras guarda silencio frente a los constantes ataques que sufren los miembros de la fuerza pública y otros líderes políticos del país.

David Luna no dudó en utilizar la misma frase del presidente para desglosar lo que, según sus cifras, representa un alarmante retroceso en materia de seguridad ciudadana durante los últimos tres años de la actual administración.

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A través de una extensa publicación en la misma red social, el exsenador de Cambio Radical respondió: “Condeno sin ambigüedades el asesinato de Ciro David Paz Banguero. La violencia contra cualquier persona es inaceptable, venga de donde venga. Ahora bien, tiene razón el presidente @petrogustavo. En su gobierno “volvieron los viejos tiempos de la sangre”. Volvieron los tiempos en que un magnicidio como el de Miguel Uribe Turbay (Q. E. P. D.) vuelve a ser posible”.

David Luna aseguró que el presidente Petro lamenta algunos hechos violentos, pero guarda silencio frente a otros de alto impacto - crédito @lunadavid/X

Para sustentar su dura postura frente a la gestión de la Casa de Nariño, el líder de la oposición expuso una serie de indicadores que retratan el panorama de delincuencia común y crimen organizado que afecta diariamente a los ciudadanos en los barrios y regiones de Colombia.

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David Luna enfatizó que el año anterior cerró bajo niveles históricos de criminalidad, lo que desvirtúa las promesas de paz y tranquilidad que abandera el Gobierno nacional desde su posesión.

El exsenador continuó detallando los retrocesos en seguridad con datos alarmantes sobre la delincuencia cotidiana: “Volvieron los tiempos en que el secuestro se duplicó frente al gobierno anterior. Volvieron los tiempos en que ya van más de 40.000 homicidios en tres años, con un asesinato cada 39 minutos”.

David Luna señaló que el presidente Petro no se preocupó por la fuerza pública durante su gobierno - crédito Ejército Nacional/Facebook

“Volvieron los tiempos en que 2025 cerró como el año más violento de la última década. Volvieron los tiempos en que solo en un año se registraron más de 300.000 hurtos a personas y casi 47.000 robos de vehículos”, se leyó en su post.

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El pronunciamiento del excongresista también puso el foco en dos de los delitos que más vienen golpeando a los pequeños comerciantes y a las familias campesinas en las zonas rurales del país en el cuatrenio de Petro, como lo son la extorsión sistemática y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales que disputan el control de las economías ilícitas.

“Volvieron los tiempos en que la extorsión alcanzó su nivel más alto en cinco gobiernos. Y volvieron los tiempos en que el reclutamiento de niños se multiplicó, de 37 casos a más de 400. Por fortuna, cesará la horrible noche”, señaló Luna en referencia al gobierno entrante de la ‘Patria Milagro’, de Abelardo de la Espriella.

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