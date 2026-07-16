Estos son los barrios que se están quedando sin agua en Bogotá por dañor en una tubería: la Empresa de Acueducto activó plan de contingencia

Decena de barrios tendrán baja presión de agua el 16 de julio - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) adelanta este jueves 16 de julio de 2026 la reparación de una tubería matriz que presentó una avería en la carrera 5 con calle 39, cerca del Parque Nacional.

La intervención obligó a modificar la operación de la red de distribución de agua en la capital, lo que generará baja presión en barrios de cinco localidades, suspensión total del servicio en algunos sectores de Chapinero y Santa Fe, además de la puesta en marcha de un plan de abastecimiento mediante carrotanques para atender a la población afectada.

De acuerdo con la empresa, los trabajos comenzaron sobre las 9:00 a. m., luego de detectarse un daño imprevisto en la tubería principal. Mientras avanzan las reparaciones, el Acueducto ajustó la operación del sistema para reducir el impacto sobre el resto de la ciudad, aunque advirtió que miles de usuarios sentirán disminución en la presión del agua durante varias horas.

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Comunicado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) en el que informa sobre la reparación de una tubería matriz - crédito Acueducto de Bogotá

Cinco localidades tendrán baja presión de agua

La afectación por baja presión se presentará en la zona de abastecimiento conocida como Baja Sur, un amplio sector comprendido entre la calle 116 y la avenida Ciudad de Villavicencio, y entre la avenida Caracas y la avenida carrera 68. Allí se encuentran barrios pertenecientes a las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda.

Entre los sectores que podrían experimentar menor presión están Molinos Norte, Chicó Norte, Santa Bibiana, Polo Club, San Patricio, Galerías, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Nicolás de Federmán, Campín, La Esmeralda, Puente Aranda, Palermo, La Soledad, Siete de Agosto, El Chicó, Belalcázar y Gran América, además de decenas de barrios adicionales distribuidos en las cinco localidades.

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La empresa explicó que durante este tipo de maniobras es posible que algunos usuarios noten un cambio temporal en la coloración del agua. Según indicó, esta situación obedece a las modificaciones operativas que se realizan en la red, las cuales alteran la velocidad e incluso el sentido del flujo dentro de las tuberías.

La Eaab informó que barrios de cinco localidades registrarán baja presión de agua mientras avanzan los trabajos de reparación en la red principal de distribución - crédito @IDIGER/X

Sin embargo, la Eaab aseguró que esa variación no representa un riesgo para la salud. El agua continúa siendo apta para el consumo humano y mantiene los estándares de calidad establecidos, por lo que el cambio de color sería únicamente temporal mientras se estabiliza nuevamente el sistema.

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Algunos sectores de Chapinero y Santa Fe tendrán suspensión total

Además de la baja presión, habrá suspensión total del servicio en la zona denominada Paraíso-Pardo Rubio, ubicada entre la calle 60 bis y la calle 33, y entre la avenida carrera 3 y la carrera 8B Este. En este sector quedarán sin suministro barrios como Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia.

Frente a esta situación, la Empresa de Acueducto activó un plan de contingencia para garantizar el acceso al agua potable mientras concluyen las obras. Para ello dispuso carrotanques que atenderán las solicitudes de la ciudadanía a través de la Acualínea 116.

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La prioridad de este servicio será para hospitales, clínicas, centros de salud y lugares con alta concentración de personas, aunque también podrá ser solicitado por los habitantes de las zonas afectadas que requieran abastecimiento durante la emergencia.

Como parte del plan de contingencia, la Empresa de Acueducto dispuso carrotanques para abastecer a los usuarios afectados, con prioridad para hospitales, clínicas y otros servicios esenciales - crédito Alcaldía de Bogotá

La recomendación para quienes residen en los sectores con baja presión es hacer un uso racional del agua mientras se desarrollan las labores de reparación. La empresa también pidió evitar el desperdicio y estar atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de los trabajos y el restablecimiento del servicio.

Hasta el momento, el Acueducto no ha informado una hora estimada para la normalización del suministro. No obstante, aseguró que las cuadrillas técnicas permanecen en el lugar trabajando de manera continua con el propósito de reparar la tubería matriz y recuperar la operación normal de la red lo antes posible.

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La empresa indicó que cualquier actualización sobre el avance de la intervención será comunicada a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, reiteró que los ciudadanos que necesiten apoyo con el suministro de agua podrán comunicarse con la Acualínea 116 para solicitar el envío de carrotanques.

Lista completa de barrios

Molinos Norte

San Fernando

Doce de Octubre

Escuela de Infantería

Metrópolis

Chicó Norte II Sector

Polo Club

Concepción Norte

Pablo VI Norte

San Fernando Occidental

Chicó Norte III Sector

Entre Ríos

Chicó Norte

Rincón del Chicó

Santa Ana Occidental

Santa Bibiana

Simón Bolívar

Jorge Eliécer Gaitán

La Libertad

San Patricio

La Patria

Santa Lucía

Centro Industrial

Banco Central

Galerías

Centro Nariño

Gorgonzola

Bochica

San Eusebio

Ciudad Universitaria

Benjamín Herrera

La Esperanza

Quinta Mutis

Remanso

Remanso Sur

Quiroga I

El Rosario

Veraguas

Quiroga

Rafael Uribe

El Salitre

Baquero

Muequetá

San Gabriel

La Florida Occidental

San Francisco

Santa Matilde

La Asunción

Ciudad Salitre Nororiental

Nicolás de Federmán

Campín Occidental

Campín

La Esmeralda

San Rafael

Cundinamarca

Quiroga Sur

San Luis

Galán

Autopista Sur

Santa Isabel

Autopista Muzú

Ciudad Salitre Suroriental

Claret

Santiago Pérez

Inglés

Libertador

Quiroga Central

Estación Central

Tibaná

Jorge Gaitán Cortés

Eduardo Frei

Santander

La Pradera

La Trinidad

San Rafael Industrial

Villa Mayor Oriental

Santander Sur

Escuela General Santander

Villa Mayor

Once de Noviembre

Alfonso López

Sena

Provivienda Norte

La Camelia

Antiguo Country

Santa Sofía

Parque Popular Salitre

Popular Modelo

La Merced Norte

Quinta Paredes

La Fraguita

Lago Gaitán

La Aurora

San Felipe

Puente Aranda

Ortezal

Palermo

Salazar Gómez

La Soledad

Montes

Murillo Toro

Centenario

Alcázares

Alcázares Norte

Parque Distrital Salitre

Campo Eucarístico

El Recuerdo

Batallón Caldas

Las Américas

Bravo Páez

Colombia

Siete de Agosto

Rafael Núñez

San Miguel

Acevedo Tejada

Santa Isabel Sur

La Fragua

Autopista Muzú Oriental

José Joaquín Vargas

El Ejido

Paulo VI

Industrial Centenario

Centro Administrativo Occidental

Barcelona

Gran América

Escuela Militar

Colón

Comuneros

Pensilvania

Primavera Occidental

Juan XXIII

La Paz

Los Ejidos

El Chicó

Belalcázar

Marco Fidel Suárez

San Jorge Sur