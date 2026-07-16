Estos son los barrios que se están quedando sin agua en Bogotá por dañor en una tubería: la Empresa de Acueducto activó plan de contingencia

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) adelanta este jueves 16 de julio de 2026 la reparación de una tubería matriz que presentó una avería en la carrera 5 con calle 39, cerca del Parque Nacional.
La intervención obligó a modificar la operación de la red de distribución de agua en la capital, lo que generará baja presión en barrios de cinco localidades, suspensión total del servicio en algunos sectores de Chapinero y Santa Fe, además de la puesta en marcha de un plan de abastecimiento mediante carrotanques para atender a la población afectada.
De acuerdo con la empresa, los trabajos comenzaron sobre las 9:00 a. m., luego de detectarse un daño imprevisto en la tubería principal. Mientras avanzan las reparaciones, el Acueducto ajustó la operación del sistema para reducir el impacto sobre el resto de la ciudad, aunque advirtió que miles de usuarios sentirán disminución en la presión del agua durante varias horas.
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Cinco localidades tendrán baja presión de agua
La afectación por baja presión se presentará en la zona de abastecimiento conocida como Baja Sur, un amplio sector comprendido entre la calle 116 y la avenida Ciudad de Villavicencio, y entre la avenida Caracas y la avenida carrera 68. Allí se encuentran barrios pertenecientes a las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Puente Aranda.
Entre los sectores que podrían experimentar menor presión están Molinos Norte, Chicó Norte, Santa Bibiana, Polo Club, San Patricio, Galerías, Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, Nicolás de Federmán, Campín, La Esmeralda, Puente Aranda, Palermo, La Soledad, Siete de Agosto, El Chicó, Belalcázar y Gran América, además de decenas de barrios adicionales distribuidos en las cinco localidades.
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La empresa explicó que durante este tipo de maniobras es posible que algunos usuarios noten un cambio temporal en la coloración del agua. Según indicó, esta situación obedece a las modificaciones operativas que se realizan en la red, las cuales alteran la velocidad e incluso el sentido del flujo dentro de las tuberías.
Sin embargo, la Eaab aseguró que esa variación no representa un riesgo para la salud. El agua continúa siendo apta para el consumo humano y mantiene los estándares de calidad establecidos, por lo que el cambio de color sería únicamente temporal mientras se estabiliza nuevamente el sistema.
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Algunos sectores de Chapinero y Santa Fe tendrán suspensión total
Además de la baja presión, habrá suspensión total del servicio en la zona denominada Paraíso-Pardo Rubio, ubicada entre la calle 60 bis y la calle 33, y entre la avenida carrera 3 y la carrera 8B Este. En este sector quedarán sin suministro barrios como Parque Nacional, El Paraíso, Ingemar, Siberia Urbano II, Siberia Central, Siberia Urbano III, Siberia Rural, Siberia II, Ingemar Oriental I, Siberia Urbano y Siberia.
Frente a esta situación, la Empresa de Acueducto activó un plan de contingencia para garantizar el acceso al agua potable mientras concluyen las obras. Para ello dispuso carrotanques que atenderán las solicitudes de la ciudadanía a través de la Acualínea 116.
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La prioridad de este servicio será para hospitales, clínicas, centros de salud y lugares con alta concentración de personas, aunque también podrá ser solicitado por los habitantes de las zonas afectadas que requieran abastecimiento durante la emergencia.
La recomendación para quienes residen en los sectores con baja presión es hacer un uso racional del agua mientras se desarrollan las labores de reparación. La empresa también pidió evitar el desperdicio y estar atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de los trabajos y el restablecimiento del servicio.
Hasta el momento, el Acueducto no ha informado una hora estimada para la normalización del suministro. No obstante, aseguró que las cuadrillas técnicas permanecen en el lugar trabajando de manera continua con el propósito de reparar la tubería matriz y recuperar la operación normal de la red lo antes posible.
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La empresa indicó que cualquier actualización sobre el avance de la intervención será comunicada a través de sus canales oficiales. Mientras tanto, reiteró que los ciudadanos que necesiten apoyo con el suministro de agua podrán comunicarse con la Acualínea 116 para solicitar el envío de carrotanques.
Lista completa de barrios
- Molinos Norte
- San Fernando
- Doce de Octubre
- Escuela de Infantería
- Metrópolis
- Chicó Norte II Sector
- Polo Club
- Concepción Norte
- Pablo VI Norte
- San Fernando Occidental
- Chicó Norte III Sector
- Entre Ríos
- Chicó Norte
- Rincón del Chicó
- Santa Ana Occidental
- Santa Bibiana
- Simón Bolívar
- Jorge Eliécer Gaitán
- La Libertad
- San Patricio
- La Patria
- Santa Lucía
- Centro Industrial
- Banco Central
- Galerías
- Centro Nariño
- Gorgonzola
- Bochica
- San Eusebio
- Ciudad Universitaria
- Benjamín Herrera
- La Esperanza
- Quinta Mutis
- Remanso
- Remanso Sur
- Quiroga I
- El Rosario
- Veraguas
- Quiroga
- Rafael Uribe
- El Salitre
- Baquero
- Muequetá
- San Gabriel
- La Florida Occidental
- San Francisco
- Santa Matilde
- La Asunción
- Ciudad Salitre Nororiental
- Nicolás de Federmán
- Campín Occidental
- Campín
- La Esmeralda
- San Rafael
- Cundinamarca
- Quiroga Sur
- San Luis
- Galán
- Autopista Sur
- Santa Isabel
- Autopista Muzú
- Ciudad Salitre Suroriental
- Claret
- Santiago Pérez
- Inglés
- Libertador
- Quiroga Central
- Estación Central
- Tibaná
- Jorge Gaitán Cortés
- Eduardo Frei
- Santander
- La Pradera
- La Trinidad
- San Rafael Industrial
- Villa Mayor Oriental
- Santander Sur
- Escuela General Santander
- Villa Mayor
- Once de Noviembre
- Alfonso López
- Sena
- Provivienda Norte
- La Camelia
- Antiguo Country
- Santa Sofía
- Parque Popular Salitre
- Popular Modelo
- La Merced Norte
- Quinta Paredes
- La Fraguita
- Lago Gaitán
- La Aurora
- San Felipe
- Puente Aranda
- Ortezal
- Palermo
- Salazar Gómez
- La Soledad
- Montes
- Murillo Toro
- Centenario
- Alcázares
- Alcázares Norte
- Parque Distrital Salitre
- Campo Eucarístico
- El Recuerdo
- Batallón Caldas
- Las Américas
- Bravo Páez
- Colombia
- Siete de Agosto
- Rafael Núñez
- San Miguel
- Acevedo Tejada
- Santa Isabel Sur
- La Fragua
- Autopista Muzú Oriental
- José Joaquín Vargas
- El Ejido
- Paulo VI
- Industrial Centenario
- Centro Administrativo Occidental
- Barcelona
- Gran América
- Escuela Militar
- Colón
- Comuneros
- Pensilvania
- Primavera Occidental
- Juan XXIII
- La Paz
- Los Ejidos
- El Chicó
- Belalcázar
- Marco Fidel Suárez
- San Jorge Sur
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