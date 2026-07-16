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El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Abelardo de la Espriella de reanudar las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel

La Organización para la Cooperación Islámica rechazó la decisión de avanzar en la apertura de una embajada en Jerusalén

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La bandera de Colombia con franjas amarilla, azul y roja, junto a la bandera de Israel con dos franjas azules y la Estrella de David, bajo un cielo azul.
Organizaciones islámicas condenaron la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de restablecer relaciones con Israel y trasladar la embajada colombiana a Jerusalén - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hamas expresó su rechazo a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, aliados históricos, anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El grupo terrorista islamista también cuestionó la intención del próximo gobierno colombiano de abrir una embajada en Jerusalén, calificando esta medida como una “peligrosa decisión” y contraria al derecho internacional.

Según la agencia EFE, Hamas sostuvo en un comunicado que la decisión implica “una violación de los derechos del pueblo palestino y un retroceso respecto a la postura del pueblo colombiano en la defensa de causas justas”.

Banderas ondeantes de Colombia y de Israel se superponen. La de Colombia tiene franjas amarilla, azul y roja. La de Israel es blanca con dos franjas azules y la Estrella de David.
Hamás sostuvo en un comunicado que la decisión implica “una violación de los derechos del pueblo palestino" - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El grupo criminal solicitó la revocación del plan y advirtió que la apertura de una embajada en Jerusalén contraviene resoluciones de la ONU, porque los palestinos reclaman la ciudad como capital de su futuro Estado.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó el restablecimiento de los vínculos diplomáticos, interrumpidos desde 2024, en coincidencia con la declaración del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, realizada el miércoles 15 de julio en Washington, Estados Unidos.

La oficina de prensa del presidente electo comunicó que el acuerdo contempla el intercambio inmediato de embajadores y la eliminación recíproca de visados. Además, prevé avanzar hacia la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén.

Colombia e Israel - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El comunicado afirmó que la relación histórica entre ambos países, interrumpida durante el gobierno de Gustavo Petro, volverá a fortalecerse - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La secretaría general de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) también manifestó su oposición al eventual traslado de la embajada colombiana a Jerusalén. En un comunicado difundido en X, la entidad, que agrupa a 57 países musulmanes, advirtió que esta decisión representaría un alejamiento de las posturas de Colombia en apoyo de los derechos palestinos y podría afectar los vínculos y los intereses bilaterales entre Colombia y los países miembros de la OCI.

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La organización calificó la medida como ilegal y una violación directa de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular las resoluciones 476 y 478, que consideran nulas las acciones destinadas a modificar el estatus jurídico y demográfico de Jerusalén. La OCI pidió al próximo gobierno colombiano revertir la decisión y sumarse a los esfuerzos internacionales por una solución basada en la coexistencia de dos Estados.

OCI - crédito @OIC_OCI/X
La OCI pidió al próximo gobierno colombiano revertir la decisión y sumarse a los esfuerzos internacionales por una solución basada en la coexistencia de dos Estados - crédito @OIC_OCI/X

El gobierno electo de Abelardo de la Espriella también anunció que, a partir del 7 de agosto de 2026, Colombia retirará su apoyo a la denuncia contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia.

La medida fue comunicada como parte de un acuerdo para restablecer en forma plena e inmediata las relaciones diplomáticas y económicas entre Colombia e Israel, luego de la reunión entre el canciller de Colombia designado por Abelardo de la Espriella, Omar Bula Escobar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel se rompieron el 1 de mayo de 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, en respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás a territorio israelí el 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron secuestradas.

Por el anuncio de reestablecer las relaciones diplomáticas, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta oficial de X con un breve mensaje. El mandatario colombiano recordó las operaciones realizadas por Israel en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, a las que calificó como “genocidio”.

Según Gustavo Petro, el jefe de Estado que apoya lo que él calificó como genocidio “será genocida en su propio país”.

“Quien apoya un genocidio será genocida en su propio pais (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Hasta la ruptura, Israel cooperaba con Colombia en seguridad y tecnología, era proveedor de armas y adquiría carbón colombiano, exportaciones que quedaron suspendidas tras la decisión del gobierno anterior.

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