Ex cónsul general de Colombia en Washington D.C. reaccionó al anuncio del vuelo de regreso a Colombia de Beto Coral: “Firmó su deportación”

Salamanca destacó que se podría ahorrar dinero por parte del gobierno colombiano, que decidió asumir el costo de los vuelos en medio de la tensión diplomática Petro - Trump - créditos @betocoralg/IG | Cancillería Colombia / Facebook

Luego de que se anunciara que el activista Beto Coral (cuyo nombre de pila es Franklin Humberto Coral Garrido) llegaría deportado a Colombia desde Estados Unidos el jueves 16 de julio de 2026 en un vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), una de las primeras voces con conocimiento en la materia que se pronunció fue Erika Salamanca, ex cónsul general de Colombia en Washington D. C.

El retorno de Coral se produce 30 días después de su detención por agentes migratorios de Estados Unidos y en medio de una controversia política sobre si su captura respondió a una infracción migratoria o a una persecución por su activismo, en Arizona (Phoenix, EE. UU.).

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El creador de contenido viajará junto con otros 92 connacionales expulsados de Estados Unidos. El vuelo saldría desde el aeropuerto de Alexandria, en Louisiana, y aterrizaría en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante la noche del jueves, destacó Blu Radio.

Por este motivo, Salamanca destacó en su cuenta de X la mañana del mismo jueves: “Esto concluye que Beto Coral firmó su deportación”.

Salamanca se refirió al anuncio la mañana del mismo jueves 16 de julio de 2026 vía X - crédito @ErikaSalamanca/X

Para la diplomática “eso era lo que tenía que hacer” Coral, y del que precisó que “su libertad siempre estuvo en sus manos”, añade la publicación.

En la segunda parte de su mensaje, Salamanca destacó la labor fundamental que tendrá el gobierno entrante, en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella, su canciller designado Omar Bula, y de su vicepresidente José Manuel Restrepo, que justo el día anterior (miércoles 15 de julio) sostuvo un encuentro en la Casa Blanca (Washington D. C., EE. UU.) con el secretario de Estado Marco Rubio.

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“Es importante, que en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA el Canciller @omarbula reactive los mecanismos de cooperación migratoria con Estados Unidos, para que el gobierno colombiano no destine recursos económicos millonarios, enviando aviones de la FAC, para un ejercicio que venía realizándose antes de comienzos del 2025, cuando Petro, a raíz de la crisis diplomática que armó con Estados Unidos, decidió que el estado colombiano cubriera esos costos de traslado, de los deportados colombianos, y no los Estados Unidos como se venía haciendo (¡como si nos sobrara el dinero!)“, expuso la ex cónsul.

Salamanca advirtió en la misma publicación que “en ese grupo de deportados, no solamente vienen inmigrantes ilegales, también vienen colombianos que pagaron condenas por otros crímenes en los Estados Unidos o contra los Estados Unidos, como narcotráfico, entre otros”.

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Por tal motivo, y frente a la decisión que tomó la administración Petro de costear los vuelos en medio de la tensión con Donald Trump, y que vio su punto más durante los últimos cuatro meses de 2025, concluyó que “ese dinero se puede invertir en otras áreas que requieren urgente atención inmediata, como la salud del país, que la deja este gobierno en estado agonizante”.

La manifestación se realizó al mediodía del 15 de junio de 2026 frente a la Universidad de Miami, en plena segunda vuelta presidencial en Colombia, con carteles y consignas sobre intereses externos

Sobre el caso de Coral y su llegada a Colombia no se descarta la presencia del presidente Gustavo Petro en la terminal aérea para recibir al activista, uno de los defensores de su proyecto político, destacó el mismo medio radial.

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La deportación ocurre un mes después de su captura en Arizona

Coral Garrido fue detenido el 16 de junio de 2026 en Phoenix, Arizona, por agentes federales. La razón expuesta por las autoridades fue la irregularidad de su situación migratoria en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el colombiano ingresó al país en 2015 con una visa de turismo y negocios B1/B2 que le permitía permanecer legalmente durante seis meses.

Tras el vencimiento de ese permiso, las autoridades sostuvieron que permaneció de forma irregular durante cerca de 10 años.

El organismo también señaló que Coral tramitaba una solicitud de asilo político, pero que ese estatus todavía no había sido concedido formalmente. Por tal motivo, y bajo las directrices migratorias vigentes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ejecutó el arresto.

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El regreso del activista ocurrió después de una manifestación en Miami (Florida) contra Abelardo De La Espriella, entonces candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, realizada antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia el 21 de junio, y en las que “el Tigre” venció a Cepeda, candidato del Pacto Histórico que apoyó Coral.

El ciudadano colombiano hizo alusión en su mensaje al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @betocoralg/IG