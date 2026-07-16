Cristian Quiroz renunció a la presidencia del Consejo Nacional Electoral: este será su reemplazo

Cristian Quiroz destacó que el Consejo Nacional Electoral garantiza transparencia y autonomía en los procesos electorales de Colombia. - crédito CNE

En la mañana del jueves 16 de julio de 2026, el magistrado Cristian Quiroz presentó su renuncia como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El anunció lo hizo durante la sala plena de la autoridad electoral, justamente a semanas de que se realice la elección de los nuevos magistrados en el Congreso de la República.

La sala avaló la salida del magistrado, y escogió a Benjamín Ortiz como su sucesor, con ocho votos a favor.

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