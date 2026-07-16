‘El Churo’ Díaz podría ir a la cárcel por una denuncia de abuso sexual contra una menor de edad

Las autoridades esperan definir su situación jurídica por una denuncia de carácter sexual - crédito @churo_diaz/Instagram

El 15 de julio de 2026 se confirmó que el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de Valledupar fijó para el 23 de julio de 2026 la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra el cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como ‘Churo’ Díaz.

El nuevo proceso judicial en contra del popular cantante vallenato se llevará a cabo a las 8:00 a. m., pues las autoridades investigan su presunta responsabilidad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años por una denuncia que fue presentada hace aproximadamente 10 años.

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De acuerdo con el documento difundido por el periodista Jacobo Solano, la diligencia será virtual y estará a cargo del Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar. Del mismo modo, se confirmó que la petición fue presentada por la Fiscalía 16 Seccional de la ciudad a través de la fiscal Juanita Montes Estrada.

La imputación que prepara la Fiscalía General de la Nación no equivale a una condena, teniendo en cuenta que la audiencia servirá para que el ente acusador formalice los cargos y solicite la medida de aseguramiento, mientras el proceso define la situación jurídica del artista y su responsabilidad en el delito.

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Por su parte, Caracol Radio informó que la presunta víctima sería una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida como “Mamá Beatri”, que era esposa del cantante en el tiempo en el que habrían ocurrido los hechos.

Según la información conocida por la emisora, los hechos habrían ocurrido mientras que la menor de edad estaba bajo el cuidado de Díaz, aunque el proceso se encargará de confirmar o descartar su responsabilidad en el hecho del que se le acusa.

El juzgado de Valledupar fijó para el 23 de julio la imputación contra Churo Díaz - crédito @churo_diaz/Instagram

La Fiscalía pedirá una medida de aseguramiento en la misma audiencia

La citación judicial indica que el ente acusador imputará a ‘Churo Díaz’ el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años. En la misma diligencia, el fiscal encargado del caso solicitará una medida de aseguramiento por tratarse de un caso cuya presunta víctima es una menor de edad.

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Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado sobre la actuación judicial y en sus plataformas digitales solo ha publicado temas relacionados con su carrera musical y sus conciertos, mientras se lleva a cabo la comparecencia ante el juez de control de garantías.

Cabe mencionar que el caso aparece vinculado a un periodo en el que el artista enfrentaba otro proceso penal, el denominado caso Costa Azul. Al parecer, los hechos de los que se le acusa en esta nueva denuncia se habrían presentado en la época en que avanzaba aquella investigación.

El Churo Díaz es investigado nuevamente por la justicia - crédito churo_diaz/IG

La anterior investigación contra el artista terminó en una absolución en 2025

El 31 de julio de 2025, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió al popular Churo Díaz en el proceso judicial en el que fue investigado por los delitos de estafa agravada y enriquecimiento ilícito. En esa decisión, el despacho lo declaró inocente de las dos acusaciones.

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De acuerdo con lo informado por los medios locales que registraron el caso, la causa estaba relacionada con el escándalo financiero de la empresa Asesores e Inmobiliarios Jurídicos Costa Azul S.A.S., que fue creada en 2009 y liderada por su entonces esposa, Beatriz Isabel Castro Pérez.

Ahora, la nueva audiencia en Valledupar se centrará en una investigación distinta y en un delito relacionado con violencia sexual en contra de una menor de 14 años, que sería la hija de Beatriz, muy reconocida en la región donde el artista se dio a conocer en sus inicios.

El cantante vallenato deberá presentarse de forma virtual ante un juez de garantías en Valledupar - crédito Gobernación del Cesar/YouTube