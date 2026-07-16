Colombia

Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 participarán en concierto benéfico por los damnificados en Venezuela

El evento reunirá a reconocidas figuras de la música latina en Miami con el propósito de recaudar recursos para atender la emergencia humanitaria que dejó el doble terremoto registrado en junio

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Feid será uno de los artistas colombianos que encabezarán la jornada solidaria en Miami-créditos REUTERS/Mario Anzuoni
Feid será uno de los artistas colombianos que encabezarán la jornada solidaria en Miami-créditos REUTERS/Mario Anzuoni

La solidaridad de la música latina tendrá un marcado sello colombiano en una de las iniciativas benéficas más importantes del año. Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 figuran entre los primeros artistas confirmados para “Unidos por Venezuela”, un concierto que buscará recaudar fondos para las miles de personas afectadas por los terremotos que sacudieron al país vecino el pasado 24 de junio.

Los tres artistas colombianos compartirán escenario con figuras como Marc Anthony, Ricardo Montaner, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos. La organización confirmó que en las próximas semanas se anunciarán más invitados, entre ellos músicos, actores, deportistas y personalidades del entretenimiento latino. El evento se realizará el próximo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami y tendrá una transmisión internacional con el propósito de ampliar la recolección de recursos. Más allá del espectáculo musical, la jornada pretende movilizar a millones de personas para respaldar la reconstrucción de las zonas más afectadas por la emergencia.

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El artista Silvestre Dangond reflexionó sobre su permanencia en la música - crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia
Silvestre Dangond y Piso 21 se suman al cartel del concierto junto a reconocidos artistas internacionales- crédito Natalia Perilla/Infobae Colombia

La presencia de Feid vuelve a poner a un artista colombiano al frente de una causa humanitaria de alcance internacional. El cantante antioqueño será una de las principales figuras del cartel y representará a Colombia junto a Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del vallenato, y Piso 21, agrupación que consolidó una amplia trayectoria en el pop urbano latino.

La participación de estos artistas refleja el protagonismo que continúa ganando la música colombiana en escenarios internacionales, incluso cuando se trata de iniciativas solidarias. En esta ocasión, sus presentaciones tendrán un propósito diferente: convertir la visibilidad de sus carreras en apoyo para miles de familias que hoy enfrentan una de las mayores tragedias recientes de Venezuela.

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La emergencia comenzó tras el doble terremoto registrado el 24 de junio. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira, donde continúan las labores de recuperación y búsqueda entre estructuras colapsadas. De acuerdo con el balance del miércoles 15 de julio divulgado por las autoridades venezolanas, la cifra de fallecidos supera las 4.800 personas, mientras que los heridos ascienden a 16.740. Además, más de 20.800 habitantes permanecen en campamentos temporales tras perder sus viviendas. La Organización de las Naciones Unidas también advirtió que el número de desaparecidos podría acercarse a las 50.000 personas, lo que evidencia la dimensión de la emergencia.

Los fondos recaudados estarán destinados a apoyar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela-crédito REUTERS/Ricardo Arduengo
Los fondos recaudados estarán destinados a apoyar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela-crédito REUTERS/Ricardo Arduengo

La situación humanitaria sigue siendo crítica. En varias de las zonas habilitadas para albergar a los damnificados persisten dificultades para acceder a agua potable, servicios sanitarios y atención médica permanente, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y asistencia a las comunidades afectadas. Frente a ese panorama nació la iniciativa “Unidos por Venezuela”, impulsada por organizaciones vinculadas a la industria del entretenimiento. El objetivo es reunir recursos que permitan atender la emergencia inmediata y apoyar los procesos de recuperación y reconstrucción de las comunidades golpeadas por los sismos.

Además del concierto, la organización desarrollará un teletón internacional que llegará a millones de hogares en Estados Unidos, América Latina y otras plataformas digitales. Durante toda la transmisión, los espectadores podrán realizar aportes mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, donaciones corporativas y programas de aportación equivalente promovidos por empresas participantes.

Los recursos que se obtengan serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales, encargadas de distribuir la ayuda de acuerdo con las necesidades que surjan durante las distintas etapas de recuperación, desde la atención inmediata hasta la reconstrucción de infraestructura y el acompañamiento a las familias que perdieron sus hogares y sus medios de vida.

El concierto contará con una transmisión internacional para facilitar las donaciones desde distintos países-crédito REUTERS/Pablo Sanhueza
El concierto contará con una transmisión internacional para facilitar las donaciones desde distintos países-crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

La organización espera que la combinación entre música, testimonios de sobrevivientes y reportajes sobre las labores de rescate motive una respuesta masiva de la comunidad internacional. La transmisión también mostrará historias de resiliencia y el trabajo que adelantan diferentes organizaciones en las zonas afectadas.

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