Colombia

“Una bandida te pide una Toyota, no una hamburguesa”: los mejores memes que funaron al hombre que se quejó por la hamburguesa triple

El relato de Luis Miguel Castillo sobre una cita de hace cuatro años desató en X e Instagram una ola de humor que ya tiene sus propias frases, sus imágenes recurrentes y sus personajes. Aquí están algunos

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Hombre se pronunció sobre el caso de una cita que pidió comida de más y la llamó "bandida" - crédito @mujermotivadora/TikTok

La hamburguesa triple que una mujer pidió en una primera cita hace cuatro años se convirtió esta semana en el detonante del debate más comentado de las redes sociales hispanohablantes.

El video en el que Luis Miguel Castillo narró la historia acumula millones de reproducciones en TikTok, pero la respuesta de las redes sociales no fue la que él esperaba: lo funaron.

La polémica nació cuando Castillo, tiktoker venezolano radicado en Colombia, relató que su cita pidió una hamburguesa triple sin que él hubiera ordenado todavía, y que eso le generó “mucho ruido”.

Al terminar la noche, le dijo a la joven que no volvería a salir con ella porque buscaba un sugar daddy. Lo que vino después fue una avalancha de memes, réplicas y confesiones que convirtieron la hamburguesa triple en un símbolo de la cultura digital latinoamericana.

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El hombre que pensó que le darían la razón

Memes Hamburguesa Triple - crédito X

Castillo no calculó la reacción. Varios usuarios en X documentaron que, tras publicar su video, el tiktoker buscó el tema en redes y encontró que, lejos del respaldo, era duramente criticado.

La usuaria @MariaBossa14 resumió el sentimiento mayoritario con una frase que acumuló más de 25.000 reacciones: “Cariño una bandida te pide una Toyota no una hamburguesa triple, lo chistoso es que se sintió un sugar daddy por gastar una hamburguesa”.

El argumento se repitió en decenas de formatos distintos a lo largo de la semana.

Las frases que se volvieron meme

@danimakeup16 lanzó una pregunta que generó más de mil impresiones y se replicó en múltiples hilos: “Si los hombres saben que somos interesadas y materialistas, ¿para qué se acercan a uno sin los materiales?”. La lógica circular del argumento hizo que la frase circulara como plantilla para otros comentarios.

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Otra línea de humor la abrió la imagen de una mujer sonriente frente a una bandeja gigante de arroz. La foto, ya conocida en los circuitos de memes latinoamericanos, resurgió con nuevos textos al calor del debate. @rpintosa_ la publicó con el texto “Yo en nuestra primera cita”, y @BaezaMejiaa respondió: “El de la hamburguesa triple es muy suave, le falta calle, papi”.

La misma imagen la retomó @TotumaStereo con “Si mi primera cita no es así, no quiero nada”, y @Elizabet cerró el ciclo: “Si te pido una triple hamburguesa, no te quejes”.

Memes Hamburguesa Triple - crédito X

El juego de palabras también tuvo su momento. @twitsinfiltro publicó el par “Hamburguesa triple / Mondaquera triple”, acompañado de la conocida imagen de reacción de una mujer con expresión de incredulidad, mientras @zuki512_ completaba el chiste desde abajo: “A mí en la primera cita me dieron fue una triple mondaquera”.

Los trapitos al sol y la vida paralela de Castillo

La viralidad trajo consecuencias imprevistas para el protagonista. Los usuarios comenzaron a rastrear su perfil y encontraron que Castillo tenía una carrera como cantante de música llanera.

Otro de los comentarios que llamó la atención fue el del usuario @sailorveneka publicó una captura de un video de YouTube con su nombre artístico y escribió: “Al tipo le están sacando todos los trapitos al sol en TikTok, cantaba música llanera y decía que no era él, sino su hermano gemelo, un Hannah Montana”. La comparación con el personaje de doble identidad se extendió rápidamente.

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Memes por caso de hamburguesa triple en Colombia - crédito X

Otros usuarios pusieron en duda la autenticidad de toda la historia. @unxburguer planteó que el video “es como marketing”, y aunque reconoció que la situación podía ser real, señaló que “el problema es que al tipo le agarraron arrechera”. Su conclusión fue que “las personas tienen memoria de pez y a los meses ya lo amarán cuando el tipo cambie de contenido”.

El usuario @aldeano095 cerró el debate con una conclusión en dos puntos que resumió lo que muchos pensaban: “Qué dura está la calle para las solteras” y “Se han dado cuenta que ahora las mujeres ya comen igual e incluso más que uno. Dios mío, ya uno es el que le toca pedir una bolsa para llevar, ellas ya no”.

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